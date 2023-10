Les Palestiniens luttent pour fuir le sud de Gaza après l’ordre d’évacuation israélien

DEIR AL-BALAH, bande de Gaza (AP) — Les Palestiniens ont eu du mal samedi à fuir les zones de Gaza ciblées par l’armée israélienne tout en étant aux prises avec une crise croissante de l’eau après qu’Israël a arrêté le flux de ressources vers la région avant une offensive terrestre attendue une semaine après le Hamas attaque sanglante et de grande envergure en Israël.

Israël a renouvelé ses appels sur les réseaux sociaux et dans des tracts diffusés en ondes pour Les habitants de Gaza vont se déplacer vers le sud, tandis que le Hamas a exhorté les gens à rester chez eux. L’ONU et des groupes humanitaires ont déclaré qu’un exode aussi rapide entraînerait des souffrances humaines indicibles pour les patients hospitalisés, les personnes âgées et d’autres personnes incapables de déménager.

La directive d’évacuation couvre une zone de 1,1 million d’habitants, soit environ la moitié de la population du territoire. L’armée israélienne a déclaré que « des centaines de milliers » de Palestiniens avaient déjà tenu compte de l’avertissement et se sont dirigés vers le sud. Il indique que les Palestiniens pourraient voyager à l’intérieur de Gaza sans être blessés le long de deux routes principales, de 10 heures à 16 heures, heure locale.

On ne sait pas exactement combien de Palestiniens restaient dans le nord de Gaza samedi après-midi, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. « Ce que nous savons, c’est que des centaines de milliers de personnes ont fui. Et qu’un million de personnes ont été déplacées au total en une semaine », a-t-elle déclaré.

Des familles dans des voitures, des camions et des charrettes à âne remplis de biens se sont rassemblées sur une route principale qui s’éloigne de la ville de Gaza alors que les frappes aériennes israéliennes se poursuivaient. marteler le territoire de 40 kilomètres (25 milles) de longoù les réserves de nourriture, de carburant et d’eau potable s’amenuisaient en raison d’un siège israélien complet.

Les Palestiniens fuient le nord de Gaza vers le sud après que l’armée israélienne a émis un avertissement d’évacuation sans précédent à une population de plus d’un million de personnes dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza pour chercher refuge dans le sud en prévision d’une éventuelle invasion terrestre israélienne, vendredi 13 octobre. , 2023. (Photo AP/Hatem Moussa)

L’eau ne sort plus des robinets sur tout le territoire. Amal Abu Yahia, une mère enceinte de 25 ans vivant dans le camp de réfugiés de Jabaliya, a déclaré qu’elle attend anxieusement les quelques minutes chaque jour ou tous les deux jours lorsque de l’eau contaminée s’écoule des canalisations de son sous-sol. Elle le rationne ensuite, en donnant la priorité à son fils de 5 ans et à sa fille de 3 ans. Elle a dit qu’elle boit si peu elle-même qu’elle n’urine qu’un jour sur deux.

Près des côtes, la seule eau du robinet est contaminée par l’eau de la mer Méditerranée en raison du manque d’installations sanitaires. Mohammed Ibrahim, 28 ans, a déclaré que ses voisins de la ville de Gaza se sont mis à boire de l’eau salée.

L’évacuation de l’armée israélienne forcer l’ensemble de la population du territoire s’entasser dans la moitié sud de la bande de Gaza alors qu’Israël poursuit ses frappes sur tout le territoire, y compris dans le sud.

Rami Swailem a déclaré que lui et au moins cinq familles de son immeuble avaient décidé de rester dans son appartement près de la ville de Gaza. « Nous sommes enracinés dans nos terres », a-t-il déclaré. « Nous préférons mourir dans la dignité et affronter notre destin. »

D’autres cherchaient désespérément un moyen d’évacuer. « Nous avons besoin d’un numéro pour les conducteurs de Gaza vers le sud, il faut de l’#aide », peut-on lire sur les réseaux sociaux. Une autre personne a écrit : « Nous avons besoin d’un numéro de bus, d’un bureau ou de tout autre moyen de transport », a posté une autre.

Des gens inspectent les dégâts causés à un bâtiment après les frappes israéliennes dans le camp de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 14 octobre 2023. Des milliers de Palestiniens ont fui le 14 octobre vers le sud de Gaza pour chercher refuge après qu’Israël les a avertis d’évacuer avant une offensive terrestre attendue contre le Hamas. en représailles à l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël. (Photo de MOHAMMED ABED / AFP) (Photo de MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images) MOHAMMED ABED via Getty Images

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a exprimé son inquiétude pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur emplacement actuel, « en particulier les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées », affirmant qu’ils doivent être protégés. L’agence a également appelé Israël à ne pas cibler les civils, les hôpitaux, les écoles, les cliniques et les sites des Nations Unies.

Un porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a déclaré que l’évacuation visait à assurer la sécurité des civils et à empêcher le Hamas de les utiliser comme boucliers humains. Il a exhorté les habitants des zones ciblées à partir immédiatement et à revenir « seulement lorsque nous leur dirons que cela peut être fait en toute sécurité ».

« Les civils palestiniens de Gaza ne sont pas nos ennemis. Nous ne les évaluons pas en tant que tels, et nous ne les ciblons pas en tant que tels », a déclaré Conricus. « Nous essayons de faire ce qu’il faut. »

Des milliers de personnes se sont entassées dans une école transformée en refuge gérée par l’ONU à Deir al-Balah, une ville agricole au sud de la zone d’évacuation. Beaucoup dormaient dehors, par terre, sans matelas, ou sur des chaises tirées des salles de classe.

« Je suis venu ici avec mes enfants. Nous avons dormi par terre. Nous n’avons ni matelas ni vêtements », a déclaré Howeida al-Zaaneen, 63 ans, originaire de la ville de Beit Hanoun, au nord du pays. « Je veux retourner chez moi, même s’il est détruit. »

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes avaient mené vendredi des raids temporaires à Gaza pour combattre les militants et recherché les traces de quelque 150 personnes – y compris les hommes, les femmes et les enfants – qui ont été enlevés lors de l’attaque choquante du Hamas le 7 octobre contre le sud d’Israël.

Les Palestiniens fuient vers le sud de la bande de Gaza après que l’armée israélienne a émis un avertissement d’évacuation à une population de plus d’un million d’habitants dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza pour chercher refuge dans le sud en prévision d’une éventuelle invasion terrestre israélienne, le vendredi 13 octobre 2023. (Photo AP/Hatem Moussa)

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré samedi que plus de 2 200 personnes avaient été tuées sur le territoire, dont 724 enfants et 458 femmes. L’assaut du Hamas tué plus de 1 300 personnes côté israélienpour la plupart des civils, et environ 1 500 militants du Hamas ont été tués au cours des combats, a indiqué le gouvernement israélien.

Les responsables égyptiens ont déclaré que le terminal sud de Rafah ouvrirait plus tard samedi pour la première fois depuis quelques jours pour permettre aux étrangers de sortir. Un responsable a déclaré qu’Israël et les groupes militants palestiniens avaient convenu de faciliter les départs et que des pourparlers étaient toujours en cours pour acheminer l’aide vers Gaza par le même point de passage. Les responsables n’étaient pas autorisés à informer les journalistes et ont parlé sous couvert d’anonymat.

Craignant un exode massif des Palestiniensles autorités égyptiennes ont érigé des murs anti-souffle « temporaires » du côté égyptien du passage, qui est fermé depuis des jours en raison des frappes aériennes israéliennes, ont déclaré deux responsables égyptiens sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias.

d’Israël raids sur Gaza Vendredi, c’était la première reconnaissance de l’entrée des troupes israéliennes sur le territoire depuis que l’armée a commencé ses bombardements 24 heures sur 24 en représailles au massacre du Hamas. Les militants palestiniens ont tiré plus de 5 500 roquettes sur Israël depuis le début des combats, a indiqué l’armée israélienne.

ASHKELON, ISRAËL – 14 OCTOBRE : Israël continue de déployer des soldats et des véhicules blindés le long de la frontière de Gaza, dans le kibboutz Zikim d’Ashkelon, en Israël, le 14 octobre 2023. (Photo de Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images) Agence Anadolu via Getty Images

Israël a mobilisé quelque 360 ​​000 réservistes et massé des troupes et des chars le long de la frontière avec Gaza. Une attaque terrestre dans la bande de Gaza, densément peuplée, entraînerait probablement des pertes encore plus importantes des deux côtés dans des combats brutaux de maison en maison.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré samedi le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan à Riyad, et tous deux ont appelé Israël à protéger les civils à Gaza.

« Alors qu’Israël poursuit son droit légitime de défendre son peuple et essaie de garantir que cela ne se reproduise plus jamais, il est d’une importance vitale que nous prenions tous soin des civils, et nous travaillons ensemble pour faire exactement cela », a déclaré Blinken. .

Le Hamas a déclaré que les frappes aériennes israéliennes avaient tué 22 otages, dont des étrangers. Il n’a pas fourni leurs nationalités. L’armée israélienne a nié cette affirmation. Le Hamas et d’autres militants palestiniens espèrent échanger les otages contre des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

En Cisjordanie occupée, le ministère palestinien de la Santé affirme que 53 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, dont 16 vendredi. L’ONU affirme que les attaques des colons israéliens se sont multipliées depuis l’attaque du Hamas.

Les États-Unis et les autres alliés d’Israël ont promis un soutien sans faille à la guerre contre le Hamas. Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a toutefois déclaré samedi que l’armée israélienne devait accorder plus de temps à la population pour quitter le nord de Gaza.

Josep Borrell a salué l’ordre d’évacuation mais a déclaré : « Vous ne pouvez pas déplacer un tel nombre de personnes en si peu de temps », soulignant le manque d’abris et de moyens de transport.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’il était impossible de transporter en toute sécurité les blessés depuis les hôpitaux déjà pris en charge. nombre élevé de morts et de blessés.

Les patients et le personnel de l’hôpital Al Awda, dans l’extrême nord de Gaza, ont passé une partie de leur nuit dans la rue « avec des bombes atterrissant à proximité », a déclaré l’organisation d’aide médicale Médecins sans frontières.

Scott Hamilton, porte-parole du groupe humanitaire, a déclaré qu’une partie du personnel médical et tous les patients avaient été transférés vers un autre endroit, « mais la situation reste extrêmement compliquée et chaotique ».

Le bureau des médias du Hamas a déclaré que des frappes aériennes avaient touché des voitures à trois endroits alors qu’elles se dirigeaient vers le sud de la ville de Gaza, tuant 70 personnes. Il n’y a eu aucun commentaire de la part de l’armée israélienne.

Plus de la moitié des Palestiniens de Gaza sont des descendants de réfugiés de la guerre de 1948 qui a entouré la création d’Israël. des centaines de milliers de personnes ont fui ou ont été expulsées de ce qui est aujourd’hui Israël. Beaucoup craignaient une seconde expulsion, cette fois vers la péninsule égyptienne du Sinaï.