Les Palestiniens luttent contre les frappes alors qu’Israël prépare une éventuelle opération terrestre

JERUSALEM (AP) — Les Palestiniens ont fait la queue devant les boulangeries et les épiceries de Gaza jeudi après avoir passé la nuit entourés par les ruines de quartiers pulvérisés assombrie par une panne de courant quasi totale. Israël a lancé de nouvelles frappes aériennes et a déclaré qu’il se préparait à une éventuelle invasion terrestre.

Les groupes humanitaires internationaux ont averti que le nombre de morts à Gaza pourrait s’alourdir après qu’Israël ait arrêté toutes les livraisons de nourriture, d’eau, de carburant et d’électricité et que le passage de la petite enclave avec l’Égypte soit fermé. La guerre – qui a été déclenchée par une attaque sanglante et de grande envergure contre Israël par des militants du Hamas – a déjà fait au moins 2 600 morts sur les deux côtés.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré jeudi aux journalistes que les forces « se préparent à une manœuvre terrestre » si les dirigeants politiques en ordonnaient une. UN offensive terrestre à Gazadont les 2,3 millions d’habitants sont densément entassés sur une bande de terre longue de seulement 40 kilomètres (25 miles), entraînerait probablement des pertes encore plus importantes des deux côtés dans des combats brutaux de maison en maison.

Alors qu’Israël bombarde Gaza, les combattants du Hamas ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis leur attaque du week-end. Les militants présents sur le territoire détiennent également un nombre estimé de 150 personnes prises en otage en Israël.

Des Palestiniens recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 octobre 2023.

On pouvait voir des Palestiniens fuyant les frappes aériennes courir dans les rues, portant leurs affaires et leurs bagages. je cherche un endroit sûr. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les écoles gérées par l’ONU, tandis que d’autres sont hébergées chez des proches ou même chez des étrangers qui les laissent entrer.

Des files d’attente se sont formées devant les boulangeries et les épiceries pendant les quelques heures où elles ont osé ouvrir, alors que les gens essayaient de s’approvisionner en nourriture avant que les rayons ne soient vidés. Mercredi, la seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant et a fermé ses portes, laissant seules les lumières alimentées par des générateurs privés dispersés.

Un haut responsable du Comité international de la Croix-Rouge a averti que le manque d’électricité pourrait paralyser les hôpitaux.

« À mesure que Gaza perd l’électricité, les hôpitaux perdent l’électricité, mettant en danger les nouveau-nés placés dans des incubateurs et les patients âgés sous oxygène. La dialyse rénale s’arrête et les radiographies ne peuvent plus être prises », a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR. « Sans électricité, les hôpitaux risquent de se transformer en morgues. »

Le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, a déclaré que rien ne serait autorisé à entrer à Gaza tant que les captifs n’auraient pas été libérés. « Pas un seul interrupteur électrique ne sera allumé, pas un seul robinet ne sera ouvert, et pas un seul camion-citerne n’entrera tant que les otages israéliens ne seront pas rapatriés chez eux », a-t-il tweeté.

Après les militants du Hamas fait irruption en Israël samedi et massacré des centaines de personnes chez ellesdans les rues et lors d’un festival de musique en plein air, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis d’« écraser » le groupe qui gouverne Gaza depuis 2007.

Le gouvernement israélien subit une intense pression publique pour renverser le groupe militant plutôt que de continuer à tenter de l’étouffer à Gaza après la fin des quatre conflits précédents alors que le Hamas était toujours fermement responsable du territoire. Israël a mobilisé 360 000 réservistes, massé des forces supplémentaires près de Gaza et évacué des dizaines de milliers d’habitants des communautés voisines.

Les États-Unis ont également promis un soutien indéfectible et le secrétaire d’État Antony Blinken est arrivé jeudi à Tel Aviv pour rencontrer les dirigeants israéliens. Il prévoit de rencontrer vendredi le président palestinien Mahmoud Abbas, dont l’autorité est limitée à la Cisjordanie occupée, et le roi Abdallah II de Jordanie.

« Vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre, mais tant que l’Amérique existera, vous n’aurez jamais à le faire », a déclaré Blinken après sa rencontre avec Netanyahu. « Nous serons toujours là à vos côtés. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, à gauche, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu font des déclarations aux médias à l’intérieur du Kirya, qui abrite le ministère israélien de la Défense, après leur rencontre à Tel Aviv, le 12 octobre 2023. Photo AP/Jacquelyn Martin, piscine

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Gaza et Jérusalem-Est, lors d’une guerre en 1967. Les Palestiniens veulent les trois territoires pour leur futur État, mais il n’y a eu aucun pourparler de paix depuis plus d’une décennie.

À Gaza, l’armée israélienne a déclaré que des frappes nocturnes avaient visé les forces d’élite du Hamas à Nukhba, y compris les centres de commandement utilisés par les combattants qui ont attaqué Israël samedi, et la maison d’un haut responsable naval du Hamas qui, selon elle, était utilisée pour stocker des armes non précisées. D’autres frappes aériennes ont tué des commandants de deux groupes militants plus petits, selon les médias liés à ces organisations.

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur l’élimination de leurs hauts dirigeants », a déclaré Hecht, le porte-parole militaire, à propos du Hamas. « Non seulement les dirigeants militaires, mais aussi les dirigeants gouvernementaux, jusqu’à (le plus haut dirigeant du Hamas, Yehia) Sinwar. »

Des images de drone filmées par l’Associated Press ont révélé d’importants dégâts dans le camp de réfugiés de Shati, sur la côte méditerranéenne au nord de Gaza, à la suite de frappes aériennes nocturnes. Les habitants se frayaient un chemin à travers les décombres tandis que les pompiers et les secours cherchaient des survivants.

Alors qu’Israël insiste sur le fait qu’il annonce ses frappes, il emploie une nouvelle tactique consistant à raser des quartiers entiers, plutôt que de se limiter à des bâtiments individuels. Et les briefings militaires israéliens ont souligné les destructions provoquées.

Hecht a déclaré qu’Israël ne « procédait pas à des bombardements en tapis, même si certaines personnes aimeraient voir cela ». Il a déclaré que les décisions de ciblage étaient basées sur les renseignements et que les civils avaient été avertis.

Malgré les avertissements d’évacuation, les Palestiniens affirment que certains sont incapables de s’échapper ou n’ont nulle part où aller, et que des familles entières ont été écrasées sous les décombres.

D’autres fois, les grèves surviennent sans préavis, disent les survivants.

« Il n’y a eu aucun avertissement ni quoi que ce soit », a déclaré Hashem Abu Manea, 58 ans, qui a perdu sa fille de 15 ans, Joanna, lorsqu’une frappe a détruit mardi soir sa maison dans la ville de Gaza.

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que deux Palestiniens avaient été tués jeudi en Cisjordanie lorsque des colons israéliens ont tiré sur des balles lors des funérailles de trois personnes tuées la veille dans un carnage de colons. Des images montraient des colons juifs dans leurs voitures faisant un écart dans le cortège funèbre et coupant la route avant de s’arrêter et d’ouvrir le feu.

Le choc, le chagrin et les demandes de vengeance contre le Hamas sont nombreux en Israël depuis l’attaque de samedi. Netanyahu a allégué des atrocités, notamment ligoter des garçons et des filles et leur tirer une balle dans la tête, brûler vifs des gens, violer des femmes et décapiter des soldats. Les allégations du Premier ministre n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Des colons armés ont saccagé les villages de Cisjordanie et lancé des pierres sur les voitures palestiniennes qui passaient, disent les habitants. Le ministère de la Santé affirme que 28 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et deux à Jérusalem-Est annexée par Israël depuis samedi.

L’ONU a déclaré mercredi soir que le nombre de personnes déplacées par les frappes aériennes avait grimpé de 30 % en 24 heures, pour atteindre 339 000, dont les deux tiers se pressaient dans les écoles de l’ONU. D’autres ont cherché refuge dans diminution du nombre de quartiers sûrs.

Le bureau humanitaire de l’ONU a déclaré que les frappes israéliennes ont détruit 1 000 maisons depuis le début des représailles samedi dernier, et que 560 autres logements ont été gravement endommagés et rendus inhabitables. Il indique que la coupure d’eau par Israël a entraîné de graves pénuries d’eau pour plus de 650 000 personnes. Les systèmes d’égouts ont été détruits, envoyant des eaux usées fétides dans les rues.

Un soldat israélien passe devant une maison détruite par des militants du Hamas dans le kibboutz Beeri, le 11 octobre 2023.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’avait pas officiellement fermé le terminal de Rafah mais que les frappes aériennes israéliennes l’avaient empêché de fonctionner. L’Égypte a engagé des négociations intensives avec Israël et les États-Unis pour autoriser l’acheminement de l’aide et du carburant via Rafah, le seul point de passage de Gaza non contrôlé par Israël.

Mais il s’est opposé aux propositions visant à établir des couloirs hors de Gaza, affirmant qu’un exode des Palestiniens saperait leurs espoirs de créer un jour un État indépendant. L’Égypte est également probablement préoccupée par un afflux potentiel de centaines de milliers de personnes déplacées.

Le bilan des morts à Gaza s’élève à plus de 1 350 morts, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1 300 personnes, dont 222 soldats, avaient été tuées en Israël, un bilan stupéfiant sans précédent depuis la guerre de 1973 avec l’Égypte et la Syrie qui a duré des semaines.

Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

Israël affirme qu’environ 1 500 militants du Hamas ont été tués en Israël et que des centaines de morts à Gaza sont des membres du Hamas.