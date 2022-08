Les Palestiniens laissés dans un vide tendu par l’ordre d’expulsion israélien

Commentez cette histoire Commentaire

AL-FAKHEET, Cisjordanie – Après avoir reconstruit à plusieurs reprises sa maison pour la faire démolir par des soldats israéliens, Mohammed Abu Sabaha a un nouveau plan pour rester sur la terre – il emménage dans une grotte. Abu Sabaha fait partie des quelque 1 000 Palestiniens qui risquent d’être expulsés d’une région aride de la Cisjordanie occupée que l’armée israélienne a désignée comme zone d’entraînement au tir réel. La Cour suprême d’Israël a confirmé leur expulsion en mai après une bataille juridique de deux décennies.

La plupart des habitants de la zone, connue sous le nom de Masafer Yatta, sont restés sur place depuis le jugement, même si les forces de sécurité israéliennes arrivent périodiquement pour démolir les structures. Mais ils pourraient être expulsés à tout moment, et les groupes de défense des droits craignent qu’Israël ne le fasse progressivement pour échapper à l’examen international.

L’entrée de la grotte d’Abou Sabaha est entourée par les ruines de maisons et d’enclos pour animaux que les soldats ont démolis lors de raids antérieurs. Le roucoulement et le caquetage des poulets peuvent être entendus de l’intérieur d’un poulailler détruit. Une série de marches en pierre mène à la grotte, où il a suspendu des lumières électriques, mais il faudra du temps pour en faire une maison pour sa femme, ses parents et ses six enfants.

« Nous avons beaucoup souffert à cause de cette décision. Surtout les enfants, qui sont nés ici », a-t-il dit, debout dans la grotte faiblement éclairée. “Ils ont fui les démolitions, puis sont revenus quand nous avons reconstruit, tant de fois.”

Lorsque l’armée ne démolit pas les maisons, elle organise des exercices d’entraînement à proximité. Les chars projettent des nuages ​​de poussière et des tirs de mitrailleuses et des explosions résonnent à travers les collines du désert. Abu Sabaha dit que sa fille de 3 ans, Zeynab, se crispe chaque fois qu’elle les voit.

“Elle a toujours peur qu’ils viennent détruire une fois de plus”, a-t-il déclaré.

L’armée a déclaré cette partie de Masafer Yatta zone de tir et d’entraînement au début des années 1980. Les autorités israéliennes ont déclaré que les habitants – des Bédouins arabes qui pratiquent une forme traditionnelle d’agriculture et d’élevage – n’utilisaient la zone qu’une partie de l’année et n’y avaient pas de structures permanentes à l’époque. En novembre 1999, les forces de sécurité ont expulsé quelque 700 villageois et détruit des maisons et des citernes. La bataille juridique a commencé l’année suivante.

Les familles disent qu’elles sont là depuis des décennies – bien avant qu’Israël ne s’empare de la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 – et qu’elles n’ont nulle part où vivre. Certains résidents ont traditionnellement résidé dans des grottes une partie de l’année, car ils font paître des moutons et des chèvres dans différentes zones.

La Cour suprême d’Israël s’est rangée du côté de l’État en mai, après que les villageois ont rejeté un compromis qui leur aurait permis d’entrer à certains moments et de pratiquer l’agriculture pendant une partie de l’année.

Depuis lors, l’armée a démoli plusieurs structures et saisi des véhicules, érigé des barrages routiers et des points de contrôle pour limiter les déplacements, selon Nidal Younes, chef du conseil local.

“Tout cela est dans le cadre de l’occupation, pour effrayer, effrayer, rendre la vie des gens extrêmement difficile pour les forcer à partir”, a-t-il déclaré.

Masafer Yatta se trouve dans les 60 % de la Cisjordanie occupée connue sous le nom de zone C, où l’armée israélienne exerce un contrôle total en vertu des accords de paix intérimaires conclus avec les Palestiniens dans les années 1990. Les structures palestiniennes construites sans permis militaire – qui, selon les habitants, sont presque impossibles à obtenir – risquent d’être démolies.

La zone C abrite également plusieurs avant-postes de colonies juives qui sont protégés par l’armée bien qu’ils aient été construits sans l’autorisation israélienne. Près de 500 000 colons vivent dans des communautés à travers la Cisjordanie, dont la plupart ont été planifiées et approuvées par le gouvernement. Beaucoup ressemblent à de petites villes ou à des banlieues, avec des immeubles d’habitation, des centres commerciaux et des usines.

Les Palestiniens et la communauté internationale considèrent les colonies comme un obstacle majeur à la résolution du conflit séculaire, car elles absorbent et se partagent les terres sur lesquelles un futur État palestinien serait établi aux côtés d’Israël.

Israël considère officiellement que le territoire contesté de Cisjordanie est sujet à des négociations, mais tous les gouvernements depuis 1967 ont étendu les colonies, et les partis de droite dominants du pays sont opposés à un État palestinien. L’un des juges de la Cour suprême qui a rendu la décision sur Masafer Yatta est un colon.

Eugene Kontorovich, juriste au Kohelet Policy Forum d’Israël, un groupe de réflexion de droite, a déclaré qu’Israël ne pouvait pas permettre aux « squatteurs privés de déterminer les utilisations des terres de l’État » et qu’il était justifié d’interdire aux gens d’entrer dans un champ de tir militaire.

“La justification technique et légale est que ce n’est pas leur terre”, a-t-il ajouté.

Des groupes de défense des droits affirment que plusieurs autres communautés palestiniennes de Cisjordanie pourraient faire face à des menaces d’expulsion similaires si la communauté internationale ne fait pas pression sur Israël au sujet de Masafer Yatta. Israël a déclaré des zones de tir dans 20 % de la Cisjordanie, touchant quelque 5 000 Palestiniens de 38 communautés, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Dror Sadot, porte-parole du groupe de défense des droits israélien B’Tselem, a déclaré qu’Israël mettrait probablement en œuvre un «transfert silencieux» dans lequel il rendrait progressivement la vie si difficile que les familles s’en sortiraient d’elles-mêmes.

L’Association pour les droits civils en Israël, qui mène une bataille juridique au nom des habitants de Masafer Yatta depuis plus de deux décennies, a déposé une autre requête contre la décision de la Cour suprême.

Roni Pelli, un avocat du groupe, a déclaré que la “terrible décision” va à l’encontre du droit international, qui interdit le transfert de civils hors des territoires occupés.

« La conséquence juridique est que le droit international humanitaire n’est plus pertinent en Cisjordanie parce que le commandant militaire peut émettre n’importe quel ordre qu’il veut », a-t-elle déclaré.

“Vous n’avez pas besoin de mettre les gens dans des camions pour les forcer à quitter la terre”, a-t-elle ajouté. “Je suis vraiment, vraiment inquiet que cela puisse devenir une catastrophe humanitaire.”