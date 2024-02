Les Palestiniens grattent la farine répandue sur le sol alors que le PAM interrompt les livraisons de nourriture à Gaza, invoquant un « chaos complet »

Les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution des Nations Unies (ONU) exigeant un cessez-le-feu à Gaza, qui fait face à la colère de Benjamin Netanyahu d’Israël depuis près de cinq mois maintenant. De plus, malgré l’augmentation du nombre de morts, le Programme alimentaire mondial a interrompu ses livraisons dans le nord de Gaza, invoquant les tirs israéliens et un « effondrement de l’ordre civil ». Cela a déclenché une grave crise alimentaire et alimentaire à Gaza.