Les Palestiniens fuyant le sud de Gaza décrivent la situation insupportable dans la ville de Gaza : « Il ne reste plus rien »

Gaza et Jérusalem

CNN

—



Des milliers de Palestiniens ont fui le nord de Gaza mercredi, parcourant des kilomètres à pied à travers l’enclave meurtrie dans un exode croissant provoqué par l’intensification de la campagne terrestre et aérienne d’Israël.

Des flots de personnes – femmes, enfants, personnes âgées et handicapées – ont emprunté la rue Salah Eddin, l’une des deux autoroutes nord-sud de Gaza, le long d’un couloir d’évacuation annoncé par l’armée israélienne.

Une adolescente a comparé le mouvement de masse à la « Nakba », ou catastrophe, terme arabe désignant l’expulsion des Palestiniens de leurs villes lors de la fondation d’Israël.

C’est le cinquième jour consécutif que Tsahal ouvre une fenêtre d’évacuation, et le nombre de personnes fuyant vers le sud augmente chaque jour.

L’ONU a déclaré que 2 000 personnes avaient fui vers le sud dimanche, contre 15 000 mardi. Le gouvernement israélien a déclaré mercredi que 50 000 Gazaouis avaient emprunté le couloir d’évacuation. Ce nombre n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, mais un journaliste de CNN présent sur les lieux a déclaré que le nombre de départs était plus important que mardi.

Israël a intensifié son offensive à l’intérieur de Gaza, à la suite des attaques du 7 octobre qui ont fait 1 400 morts en Israël.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé mardi que les troupes de Tsahal se trouvaient au « cœur de la ville de Gaza » et qu’elles y ciblaient les infrastructures et les commandants du Hamas. On ne sait pas exactement où Israël combat.

« Gaza est le plus grand bastion terroriste que l’humanité ait jamais construit. Cette ville entière est une grande base terroriste. Sous terre, ils disposent de kilomètres de tunnels reliant les hôpitaux et les écoles », a déclaré Gallant. “Nous continuons à démanteler cette capacité.”

L’armée israélienne bombarde Gaza depuis des semaines, affirmant avoir touché 14 000 cibles terroristes dans ce territoire densément peuplé.

Un homme qui n’a pas donné son nom a déclaré à un journaliste de CNN dans le sud de Gaza que lui et ses voisins avaient vécu des « jours horribles ». Il a déclaré qu’ils avaient quitté leur domicile dans le nord de Gaza et s’étaient déplacés à plusieurs reprises, mais qu’il était impossible d’échapper aux frappes aériennes.

Maxar Technologies/Reuters Une image satellite montre des groupes de personnes marchant le long de la route de Salah a-Din alors qu’ils évacuent la ville de Gaza vers le sud.

« Cette guerre n’a laissé rien de sûr – ni les églises, ni les mosquées, ni quoi que ce soit. Aujourd’hui, ils ont laissé tomber le tract nous ordonnant de partir vers la zone prétendument sûre. Nous avons désormais dépassé cette zone de Wadi Gaza et nous entendons toujours des bombardements. Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza.

« Nous sommes sept familles. Toutes nos maisons ont disparu. Il ne reste plus rien. Nous ne pouvions rien emporter – pas de vêtements, pas d’eau, rien. Le chemin ici était très difficile. Si quelque chose tombe, vous n’êtes pas autorisé à le ramasser. Vous n’êtes pas autorisé à ralentir. Des cadavres partout.

Baraa, une jeune fille de 16 ans, a déclaré qu’elle marchait depuis longtemps.

“C’était comme la Nakba [catastrophe] de 2023 », a-t-elle déclaré, utilisant le terme arabe désignant l’expulsion des Palestiniens de leurs villes lors de la fondation d’Israël.

« Nous avons croisé des gens déchiquetés, des cadavres. Nous marchions à côté des chars. Les Israéliens nous ont appelés et ils ont demandé aux gens de se déshabiller et de jeter leurs affaires. Les enfants étaient très fatigués parce qu’il n’y avait pas d’eau. »

CNN a interrogé Tsahal sur l’allégation selon laquelle les évacués auraient dû retirer leurs vêtements et se débarrasser de leurs effets personnels.

“Il y a beaucoup de bombardements et nous avons dû partir”, a déclaré Hani Bakhit. « Nous sommes sur des charrettes tirées par des ânes car il n’y a pas de voitures. Il n’y a ni carburant, ni eau à boire, ni rien. Ils nous ont tout coupé, alors nous partons », a-t-il déclaré, faisant référence aux forces israéliennes.

« Des gens qui n’ont rien à voir avec la résistance sont frappés et se dirigent vers le sud », a déclaré Khader Hamad. « Ils ont tous des enfants, des nouveau-nés, des femmes. Il n’y a pas de voitures.

Ahmed Zakot/Sipa USA/AP Une Palestinienne porte son passeport et sa carte d’identité alors qu’elle fuit vers le sud, le 7 novembre.

Les gens portaient peu de biens dans les bras ou sur le dos. Certains étaient assis sur des charrettes tirées par des ânes. Mardi, certains ont pu être vus portant des drapeaux blancs et brandissant des documents d’identité.

« Je suis sur une charrette parce que c’est le seul moyen de transport que je peux utiliser », a déclaré Abu Ida. « Il y a une réduction du carburant, mais aussi ceux qui ont une voiture ont peur de l’utiliser. Je suis diabétique et je ne peux pas marcher sur mon pied jusqu’ici. C’est la seule voie à suivre.

Une femme qui n’a pas donné son nom a déclaré : « nous sommes en train d’être détruits ».

« Personne ne se soucie de nous. Peut-être que nous sommes en sécurité maintenant, mais je ne suis pas sûr pour ceux qui sont encore derrière. Je ne sais pas où est ma famille. Mes frères et sœurs sont derrière moi. Par peur, je ne pouvais pas regarder derrière moi. Ni à droite, ni à gauche.

« Nous venons d’Al Shifa [Hospital], et nous avons vu la mort en chemin. Cadavres, destruction partout.