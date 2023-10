Les Palestiniens fuyant le nord de Gaza font face à des attaques aériennes dans le sud de Khan Younis | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des milliers de Palestiniens ont fui vers le sud de Gaza après qu’Israël les a avertis d’évacuer le nord avant une offensive terrestre prévue contre le Hamas en réponse à son attaque contre Israël.

Cependant, ceux qui ont fui vers le sud de Khan Younis n’ont trouvé aucun répit face aux bombardements israéliens, puisque des avions militaires ont frappé samedi un immeuble de quatre étages, tuant et blessant plusieurs personnes. On pouvait voir des dizaines de Palestiniens se précipiter pour secourir les personnes coincées dans les décombres.

Au moins 2 215 Palestiniens, dont 724 enfants, ont été tués et 8 714 autres blessés depuis l’escalade du conflit. Au cours des seules dernières 24 heures, 324 Palestiniens ont été tués et 1 000 autres blessés lors de raids aériens israéliens sur Gaza, selon le ministère de la Santé.

« Il y a des milliers de personnes et des milliers d’autres continuent d’arriver après l’ordre donné par Israël d’évacuer vers Khan Younis et Rafah, dans le sud de Gaza. Les deux gouvernorats regorgent de personnes au-delà de leurs capacités », a déclaré Youmna ElSayed d’Al Jazeera depuis Khan Younis.

Elle a déclaré que Khan Younis souffre de pénuries de nourriture et d’eau.

« Nous sommes tout simplement exclus du monde entier », a-t-elle déclaré, ajoutant que les familles là-bas accueillaient chez elles ceux qui fuyaient le nord.

« Dans chaque appartement, 20 à 30 personnes vivent ensemble. Et ils sont de plus en plus nombreux à appeler parents et amis pour demander s’il y a de la place là où ils se trouvent. Je vis dans un appartement avec trois autres familles », a-t-elle déclaré.

Quelque 270 000 personnes déplacées trouvent refuge dans 102 écoles gérées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l’UNRWA.

Aucune aide n’a jusqu’à présent atteint les 2,3 millions d’habitants de Gaza, car les fournitures médicales et le carburant pour alimenter les hôpitaux s’épuisent.