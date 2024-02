Les Palestiniens fuient alors qu’Israël ordonne l’évacuation de l’hôpital Nasser assiégé | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Des dizaines de Palestiniens ont été vus quittant l’hôpital Nasser assiégé de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, après que les forces israéliennes ont ordonné l’évacuation du complexe, mais le personnel médical affirme que les patients dans un état critique restent à l’intérieur.

Des séquences vidéo partagées avec Al Jazeera montraient des foules de personnes déplacées, qui s’étaient réfugiées à l’intérieur de l’hôpital, partant mercredi. Un médecin portant une blouse d’hôpital verte marchait devant la foule, et certains portaient des drapeaux blancs.

Les forces israéliennes ont ordonné l’évacuation du complexe mardi. Dans une publication partagée sur la plateforme de médias sociaux X mercredi, l’armée a déclaré : « Le Hamas continue de mener des activités militaires » dans l’hôpital, une affirmation non fondée qu’Israël a faite à propos d’autres établissements de santé à Gaza qu’il a attaqués au cours de sa guerre qui a duré des mois.

L’armée israélienne – qui a utilisé des drones et des haut-parleurs pour dire aux gens de quitter l’hôpital Nasser – a déclaré avoir ouvert « une voie sécurisée » pour permettre aux civils de sortir, tandis que les médecins et les patients pouvaient rester à l’intérieur.

Cependant, des témoins et l’ONG médicale Médecins Sans Frontières (MSF) ont déclaré que les personnes qui s’étaient réfugiées à l’intérieur avaient peur de partir après avoir appris que des personnes avaient été abattues alors qu’elles sortaient. L’armée israélienne a également tiré sur des personnes à l’intérieur de l’hôpital, notamment un médecin et une infirmière.





La situation à l’hôpital était déjà critique, mais les dernières 24 heures ont rendu la situation sur le terrain encore plus « effrayante », a déclaré Guillemette Thomas de MSF à Al Jazeera.

“La situation est vraiment critique pour les patients et nous sommes inquiets pour l’avenir”, a-t-elle déclaré. Environ 400 patients se trouvent dans un état critique à l’hôpital, a-t-elle ajouté.

Le porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Tarik Jasarevic, a déclaré qu’Israël avait refusé à l’agence des Nations Unies l’accès à l’hôpital Nasser depuis le 29 janvier.

« Nous avons essayé à plusieurs reprises de nous y rendre, mais nos demandes ont été refusées. Nous avons entendu des informations selon lesquelles quelque 400 patients seraient toujours là, que 10 personnes auraient été tuées et qu’un entrepôt aurait été détruit », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

“Ils ont ouvert le feu”

Le Dr Ahmed al-Moghrabi, chef du service de chirurgie plastique de l’hôpital Nasser, a enregistré un message depuis l’intérieur de l’établissement lorsque les ordres d’évacuation d’Israël sont arrivés.

“[The Israeli army] a envoyé un otage les mains menottées à l’hôpital pour lui demander de nous dire que nous devions évacuer. Et lorsque les gens ont vraiment commencé à évacuer, ils ont ouvert le feu et ils ont tiré sur les gens. Et ils ont tué l’otage [they had sent inside]aussi », a-t-il déclaré.

S’adressant à Al Jazeera mercredi soir, il a déclaré que des milliers de personnes, y compris des patients gravement malades, étaient retenues aux points de contrôle israéliens alors qu’elles tentaient de fuir la zone. Il a également qualifié la situation à l’hôpital de « dangereuse ».

L’hôpital Nasser, le plus grand établissement de santé du sud de Gaza, est assiégé depuis trois semaines. Les corps de plusieurs personnes tuées par des tirs de tireurs isolés israéliens dans l’enceinte de l’hôpital gisent au sol depuis des jours car il est trop dangereux de les atteindre.

Au moins trois personnes ont été tuées par des tireurs isolés israéliens à proximité de l’établissement au cours des dernières 48 heures, selon le ministère palestinien de la Santé.

Tareq Abu Azzoum d’Al Jazeera, dans un reportage mercredi depuis la ville de Rafah, a déclaré que les forces israéliennes avaient installé des points de contrôle le long de la route menant au centre médical de Nasser pour forcer les gens à fuir.

« La situation, d’heure en heure, devient beaucoup plus difficile et désastreuse pour les personnes coincées à l’intérieur de cet établissement médical », a-t-il déclaré. “Certaines personnes [who left]exposés aux tirs israéliens, ont été contraints de retourner à l’établissement médical.

Plus tôt, Hani Mahmoud d’Al Jazeera avait déclaré que les forces israéliennes avaient détruit l’une des portes principales de l’installation.

« Ils ont détruit la porte nord de l’hôpital et l’ont bloquée avec des tas de sable et de gravats. Seule la porte orientale est ouverte désormais », a-t-il déclaré, également depuis Rafah.

« Il y a des chars et des véhicules blindés stationnés devant cette porte. Des caméras de reconnaissance faciale sont installées… D’après l’expérience passée, la mise en place de caméras de reconnaissance faciale et d’équipements de haute technologie signifie que des raids et des arrestations massives vont bientôt avoir lieu », a-t-il ajouté.

Les forces israéliennes ont attaqué les hôpitaux de Gaza les uns après les autres depuis le début de la guerre, qui a tué plus de 28 000 Palestiniens, le 7 octobre.

Au cours des 36 premières heures de la guerre, Israël a pris pour cible l’hôpital Nasser, ainsi que l’hôpital indonésien et l’hôpital al-Quds, tuant des dizaines de professionnels de santé. Fin novembre, 30 des 36 hôpitaux de Gaza avaient été touchés par des roquettes israéliennes. Actuellement, seuls six hôpitaux de Gaza restent fonctionnels.