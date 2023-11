Les Palestiniens fuient alors que les troupes israéliennes combattent le Hamas dans la ville de Gaza

Des milliers de Palestiniens ont fui le nord de Gaza à pied alors que les troupes israéliennes combattant les militants du Hamas entraient dans la ville de Gaza, le principal centre de population de l’enclave assiégée.

L’ONU a déclaré que 15 000 personnes ont quitté la zone mardi, contre 5 000 un jour plus tôt, la plupart empruntant la principale autoroute nord-sud de Gaza. Israël a annoncé une fenêtre quotidienne de quatre heures pour faciliter l’évacuation.

Cet exode est survenu alors que les ministres des Affaires étrangères du groupe des économies avancées du G7 se réunissaient au Japon pour discuter du conflit. Tout en condamnant le Hamas et en soutenant le droit d’Israël à l’autodéfense, ils ont également appelé Israël à autoriser « une aide humanitaire sans entrave » aux civils de Gaza, y compris de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux.

En outre, ils ont déclaré qu’Israël devrait autoriser des pauses humanitaires dans les combats et créer des couloirs « pour faciliter l’assistance urgente, les déplacements des civils et la libération des otages ».

Les combats à Gaza ont commencé après que des militants du Hamas se sont déchaînés dans le sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes, selon les responsables israéliens, et prenant plus de 240 en otages.

Israël s’est engagé à détruire le Hamas et à renverser son régime à Gaza, et a déclenché un violent bombardement de l’enclave qui, selon les responsables palestiniens, a tué plus de 10 560 Palestiniens, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants. Environ 2 550 autres personnes ont été portées disparues.

Israël a déclaré que la bataille pour écraser le Hamas serait longue et difficile et qu’il maintiendrait une certaine forme de contrôle sur Gaza dans un avenir prévisible.

Cela a accru les tensions entre certains alliés d’Israël. Après la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il était « impératif » que « le peuple palestinien soit au centre de la gouvernance à Gaza et en Cisjordanie également ».

« Ce que j’ai entendu de la part des dirigeants israéliens, c’est qu’ils n’ont pas l’intention de réoccuper Gaza et de reprendre le contrôle de Gaza », a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu’à court terme, il était « inévitable » qu’Israël assume la responsabilité de la sécurité de Gaza, puisqu’il y avait des troupes. « Mais notre point de vue est que dès que possible, une évolution vers une direction palestinienne épris de paix est le résultat le plus souhaité », a-t-il poursuivi.

Israël a déclaré mercredi que ses frappes aériennes sur Gaza avaient tué un haut responsable du fabricant d’armes du Hamas, qu’il a nommé Mahsein Abu Zina. Plus tôt, il avait déclaré que ses troupes étaient entrées dans la ville de Gaza, qu’il considère comme le « centre de gravité » du Hamas. Il a déclaré que ses troupes étaient engagées dans la destruction de ce qu’il appelle « l’infrastructure terroriste » du Hamas, y compris son dense réseau de tunnels souterrains.

La ville de Gaza abritait 650 000 personnes avant la guerre, mais depuis le début des combats, des dizaines de milliers de personnes ont suivi les demandes israéliennes d’évacuation vers le sud.

Guerre Israël-Hamas : briefing de 2 minutes Restez informé avec un résumé des derniers événements ainsi que des analyses, des commentaires et des fonctionnalités de FT

Cependant, beaucoup restent dans la zone du nord désormais encerclée par les troupes israéliennes, notamment au principal hôpital al-Shifa de Gaza. L’ONU a qualifié la situation de ceux qui restent dans la ville de Gaza et dans d’autres régions du nord de « de plus en plus désastreuse ».

Dans un discours télévisé devant les soldats mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que la campagne d’un mois avait été un « succès extraordinaire », bien qu’il ait évoqué des « problèmes », notamment les drones, les engins explosifs improvisés et les tirs antichar qui ont infligé « des pertes très douloureuses ».

“Le succès est phénoménal parce que nous sommes allés sur place et avons frappé l’ennemi”, a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter. Nous avons l’intention de continuer jusqu’au bout.

Reportages supplémentaires de Lucy Fisher à Londres et Kana Inagaki à Okinawa