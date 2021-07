Les Palestiniens font face à la loi israélienne bloquant le regroupement familial

Issa et des milliers d’autres couples, cependant, voient maintenant une opportunité rare. La semaine dernière, les législateurs israéliens n’ont pas réussi à renouveler l’interdiction, provoquant une course de groupes de défense des droits et de couples palestiniens pour demander des centaines de permis de séjour auprès du ministère de l’Intérieur israélien, selon les médias et les avocats israéliens. Mais la fenêtre pourrait bientôt se refermer, car la loi bénéficie toujours d’un large soutien parmi de nombreux législateurs.