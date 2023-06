Les Palestiniens explorent les plaisirs et les dangers de la randonnée en Cisjordanie

Un groupe de randonneurs palestiniens près du village de Beitillu en Cisjordanie occupée le 16 juin. (Tanya Habjouqa/NOOR pour The Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

BEITILLU, Cisjordanie – Il y a cinq ans, Majdi Abu Zaid a été invité par un ami à rejoindre un groupe de randonnée récréative en Cisjordanie, une chance pour les Palestiniens de redécouvrir leurs paysages ancestraux. Dès la première sortie, il est devenu accro. Aujourd’hui, Abu Zaid se demande si les champs en terrasses, les criques bruyantes et les profondes vallées désertiques à moins d’une heure de route de chez lui sont trop dangereux à traverser.

La semaine dernière, il y a eu des échanges de tirs prolongés dans la ville cisjordanienne de Jénine, des frappes d’hélicoptères de combat Apache et de drones de chasse israéliens, et une fusillade meurtrière du Hamas près d’une colonie israélienne, évoquant des souvenirs de la deuxième Intifada.

Des colons israéliens saccagent un village palestinien après une fusillade du Hamas

Des colons israéliens armés, enhardis par leur gouvernement d’extrême droite, ont organisé des saccages pendant des jours sur les terres occupées, incendiant des propriétés palestiniennes et tirant à balles réelles sur des civils. Ils sont à l’affût, a déclaré Abu Zaid, des Palestiniens dans leurs villages ou sur les sentiers environnants, dans l’espoir de les intimider pour qu’ils partent.

« Je ne suis pas un lâche, mais je suis impuissant face à cette folie pathologique des voyous des colons », a déclaré Abu Zaid, qui travaille comme conseiller anti-corruption au Programme des Nations Unies pour le développement à Ramallah.

Il fait de la randonnée depuis cinq ans avec Sarha, qui signifie « errer » ou « errer » en arabe, l’un des nombreux groupes similaires à s’être fait suivre ici pendant les interdictions de voyager de l’ère covid – donnant aux citadins de Cisjordanie une chance de se connecter avec la terre, alors même qu’elle est rapidement encerclée par l’expansion des colonies israéliennes.

La randonnée offre aux Palestiniens une forme physique de groupe, des liens sociaux et un contact direct avec la topographie diversifiée et extrêmement pittoresque de la Cisjordanie. Mais vivant comme ils le font sous le régime militaire israélien, cette activité apparemment simple est également dynamisée par le défi national.

« Nous commençons à découvrir à quel point la randonnée est belle, en tant que quelque chose de distinct de la vie normale – travail, occupation », a déclaré Abu Zaid, « mais nous savons aussi que partout où nous irons, il y aura des colons ».

Ce mois-ci, lui et ses amis sont partis avec Sarha, équipés de bâtons de randonnée et de provisions de leurs jardins fruitiers, pour explorer un terrain accidenté de sept milles entourant Beitillu, un village palestinien endormi parsemé de ruines archéologiques, d’élevages de moutons, d’oliviers des bosquets, des sources naturelles et, depuis le mois dernier, un nouvel avant-poste israélien.

Hanan Ramahi, directrice de l’American School of Palestine à Ramallah, est également une participante régulière depuis six ans, depuis son retour d’un programme de doctorat à l’Université de Cambridge. L’activité lui permet un rare répit face au stress de la ville et aux restrictions de mouvement imposées par Israël.

La randonnée est « psychologiquement thérapeutique, littéralement, et, à un autre niveau, m’a également permis de connaître la Palestine et de renforcer mon lien avec la terre », a-t-elle déclaré.

Lors de récentes randonnées, elle a également formulé une vision pour sa patrie palestinienne : pas nécessairement sous la forme d’un État, mais d’institutions qui rendraient l’endroit plus « vivable » pour les jeunes Palestiniens, comme son compagnon de randonnée Mahmoud Jallad.

Jallad, 18 ans, espère intégrer une école de commerce à Barcelone à l’automne. Il passe son dernier été ici à faire de la randonnée le matin et à sortir avec des amis jusque tard dans la nuit. Cueillant de la sauge sauvage, des mûres et des agrumes, il dit s’inquiéter pour son peuple, qui « oublie qu’ils doivent tous appartenir à une seule chose, et c’est la Palestine ».

« Ces jours-ci, tout le monde suit une faction nationale différente plutôt qu’un objectif national », a-t-il déclaré, faisant référence à la direction vieillissante et profondément impopulaire de l’Autorité palestinienne et à une mouvement de résistance armée de plus en plus décentralisé. S’il le pouvait, a-t-il ajouté, il rejoindrait les jeunes qui affrontent régulièrement les soldats israéliens, mais ses parents ne le permettent pas, ayant « beaucoup investi dans mon éducation ».

Simon Jaser, le guide de Sarha, s’inquiète de la « grande possibilité » que des randonneurs soient tués ou blessés sur les sentiers de Cisjordanie. Les problèmes de sécurité suite à l’escalade de la semaine dernière l’ont incité à réorienter la randonnée de vendredi.

Deux jours plus tôt, 400 colons armés avaient saccagé le village palestinien de Turmus Ayya, au nord de Ramallah, incendiant des voitures et des maisons, certaines avec des enfants à l’intérieur, et tirant sur des civils – représailles à une fusillade terroriste survenue la veille au cours de laquelle deux hommes armés du Hamas ont tué quatre Israéliens et blessé quatre autres près de la colonie d’Eli.

De nouvelles armes et de nouvelles tactiques empêtrent davantage les États-Unis dans le conflit israélo-palestinien

De plus petites attaques de colons ont suivi. Samedi, une foule de colons, certains masqués et accompagnés d’au moins un soldat israélien en congé, selon un communiqué de l’armée israélienne, s’est abattue sur le village palestinien d’Umm Safa, tirant sur des civils et mettre le feu à un générateur d’électricité, qui a coupé l’électricité aux maisons de la région. Au moins huit avant-postes, considérés comme illégaux au regard du droit israélien et international, ont été installés sur les collines balayées par les vents à proximité, selon Yesh Din, un groupe israélien de défense des droits de l’homme surveillant la Cisjordanie.

Les groupes de randonneurs ont longtemps dû faire face à la violence des colons. En octobre, un colon perché au sommet d’une colline a fait pleuvoir des pierres sur les membres de Sarha alors qu’ils marchaient, exposés, à travers les profondes vallées de Muarajat. Ils ont été forcés de s’élancer hors de la ligne de tir sur près de deux milles avant de trouver un abri sur un autre sentier.

Depuis lors, ils ont pris ce que de nombreux membres décrivent comme une décision douloureuse de rester à l’écart de la région, sachant que leur absence sera considérée par les colons comme une victoire.

En janvier, le même colon israélien qui a attaqué le groupe Sarha à Muarajat a été filmé attaquer un groupe appelé « Let’s Hike » – composé d’étudiants palestiniens et de militants d’Italie, de France et des États-Unis – avec des gourdins, des matraques et du gaz poivré. Plusieurs des randonneurs se sont retrouvés à l’hôpital, dont un ressortissant italien qui a été soigné pour une fracture du bras.

« L’agression constitue une traduction pratique des menaces promises par les extrémistes qui ont accédé au pouvoir en Israël », a déclaré le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh. a dit à l’époque.

Itamar Ben Gvir : Comment un colon extrémiste est devenu un puissant ministre israélien

Le gouvernement israélien est l’administration la plus d’extrême droite et pro-colons de l’histoire du pays, composée d’ultranationalistes, de conservateurs religieux et d’ardents défenseurs de annexer la Cisjordaniequi abrite plus de 3 millions de Palestiniens.

Avant l’explosion de violence de la semaine dernière, Israël avait annoncé son intention d’accélérer la construction de plus de 4 000 unités de colonies supplémentaires. Le nouveau processus rationalisé, modifié pour la première fois depuis les années 1990, sera partiellement contrôlé par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un colon radical qui a appelé à la création d’un village palestinien. « anéanti » par l’armée israélienne.

Le département d’État américain a condamné cette décision, en disant que les implantations nouvellement annoncées « rendent une solution à deux États plus difficile à réaliser et sont un obstacle à la paix ».

Le gouvernement israélien a réagi à la condamnation américaine en redoublant d’efforts.

« Courez vers les sommets et installez-vous là ; nous vous soutenons ! a déclaré vendredi le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir lors d’une visite à l’avant-poste d’Evyatar en Cisjordanie.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est vanté lors d’une réunion du cabinet dimanche d’avoir « doublé la colonisation » en Cisjordanie « malgré une pression internationale importante et sans précédent ».

Lundi, le Conseil supérieur de la planification d’Israël a approuvé la construction de quelque 5 600 logements pour colons en Cisjordanie, dont 1 000 près de l’implantation cisjordanienne d’Eli, annoncée la semaine dernière après la fusillade du Hamas.

Un fonctionnaire du département d’État a dit l’administration américaine était « profondément troublée ».

Les randonneurs palestiniens surveillent de près les nouvelles, mais disent qu’ils sont déterminés à poursuivre leurs randonnées, même si cela signifie contourner les avant-postes nouvellement construits ou d’autres points chauds.

Jaser, le guide, a déclaré que la plupart des membres appréciaient autant l’entraînement que le rassemblement social, qui impliquait récemment un festin post-randonnée de musakhan, un plat palestinien bien-aimé de poulet épicé au sumac et d’oignons sur du pain plat, alors que les randonneurs échangeaient des blagues et chantaient du folk chansons à l’ombre d’un olivier.