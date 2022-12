Les Palestiniens exhortent le monde à “rejeter” le nouveau gouvernement israélien

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu dirigera un cabinet “annexionniste, violent et raciste”, a déclaré l’Autorité palestinienne

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé les dirigeants mondiaux à “rejeter toutes les transactions” avec le gouvernement du nouveau Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans son dernier document politique, Netanyahu a promis d’étendre les colonies juives sur les terres palestiniennes.

« L’État de Palestine rejette les lignes directrices annexionnistes, violentes, racistes et incitant au nettoyage ethnique du nouveau gouvernement israélien », a déclaré le ministère dans un communiqué jeudi soir, ajoutant qu’il considérait « cet agenda une menace existentielle pour le peuple palestinien et ses droits inaliénables et inviolables ».

“La communauté internationale doit assumer ses responsabilités et rejeter toute transaction avec un gouvernement engagé dans la perpétration de crimes internationaux, y compris l’annexion, la persécution politique et la discrimination raciale”, la déclaration a continué.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a vivement réprimandé le gouvernement Netanyahu récemment établi. La déclaration exhorte la communauté internationale à “rejeter toute transaction” avec le gouvernement nouvellement formé. pic.twitter.com/bSVwjKNGxP —Joe Truzman (@JoeTruzman) 30 décembre 2022

Netanyahu – qui avait déjà exercé cinq mandats de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021 – a de nouveau prêté serment jeudi. Son parti, le Likud, est le principal partenaire d’une coalition de factions nationalistes et juives orthodoxes, qui a été décrite dans les médias comme le gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire.

Mercredi, Netanyahu a publié les principes directeurs de son gouvernement – ​​une déclaration publique de son intention au pouvoir.

Lire la suite Israël pourrait attaquer l’Iran, selon le ministre de la Défense

Selon une version traduite publiée par le Times of Israel, ces principes incluent une déclaration de la “droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la Terre d’Israël”, y compris les hauteurs contestées du Golan et la région de Judée-Samarie, qui englobe l’intégralité de la Cisjordanie, revendiquée par la Palestine mais occupée par Israël depuis 1967.

Le gouvernement de Netanyahu “favorisera et développera l’implantation de” ces territoires, tout en menant spécifiquement “une vague d’implantation, de développement et de promotion d’initiatives” sur les hauteurs du Golan, indique le document.

Les Nations Unies et la majorité de ses membres considèrent que la construction par Israël de colonies juives sur ces terres est illégale.

Les lignes directrices comprennent également des promesses de “renforcer” forces de sécurité israéliennes, à renforcer le maintien de l’ordre dans les communautés arabes et à “Poursuivre la lutte contre le programme nucléaire iranien.” Le document ne fait aucune mention du processus de paix avec l’Autorité palestinienne, déclarant à la place qu’Israël “promouvoir la paix avec tous nos voisins tout en préservant la sécurité, les intérêts historiques et nationaux d’Israël”.