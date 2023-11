Les Palestiniens évacués affirment que des milliers de personnes hébergées à l’hôpital Shifa ont fui après les frappes

KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Les Palestiniens évacués fuyant la zone de combat du nord de Gaza ont déclaré que des milliers de personnes déplacées qui s’étaient réfugiées dans Hôpital Shifa au cœur de la ville de Gaza ont fui suite aux explosions nocturnes.

L’hôpital avait hébergé près de 80 000 personnes fuyant lourdes batailles terrestres et frappes aériennes.

Certains de ceux qui ont fui vendredi ont déclaré qu’il ne restait que quelques centaines de patients et de médecins grièvement blessés. Les médecins de l’hôpital Shifa n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter en raison de perturbations de la connexion téléphonique et Internet.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

Des milliers de Palestiniens ont afflué vendredi sur la seule autoroute de Gaza, fuyant la zone de combat au nord après qu’Israël a annoncé une fenêtre pour un passage sûr, alors que les responsables de l’enclave ont déclaré que le nombre de morts palestiniens dépassait les 11 000 personnes.

Au milieu d’une campagne croissante de frappes aériennes et de combats terrestres dans la ville de Gaza, la recherche de sécurité dans l’enclave assiégée est devenue de plus en plus désespérée. Des dizaines de milliers de personnes ont marché vers le sud, où elles risquent de subir des bombardements et des attaques continus. conditions désastreuses. D’autres se sont rassemblés dans et autour des hôpitaux, dormant dans les salles d’opération et les services.

Les responsables médicaux de Gaza ont accusé Israël d’avoir frappé vendredi à proximité d’hôpitaux, bien qu’Israël ait déclaré qu’au moins une d’entre elles était le résultat d’une roquette palestinienne ratée.

La plus grande ville de Gaza est au centre de la campagne israélienne visant à écraser le Hamas après son incursion surprise meurtrière du 7 octobre.

BATAILLES AUTOUR DES HÔPITAUX

Tôt vendredi, Israël a frappé la cour et le service d’obstétrique de l’hôpital Shifa, où se réfugient des dizaines de milliers de personnes, selon Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas. Une vidéo diffusée sur les lieux a enregistré le bruit d’un incendie qui réveillait les gens dans leurs abris de fortune dans la cour, suivi de cris appelant une ambulance.

L’armée israélienne a affirmé que le Hamas se cachait dans et sous les hôpitaux et qu’elle avait mis en place un centre de commandement sous la direction de Shifa – ce que le groupe militant et le personnel hospitalier nient.

Le directeur de Shifa a déclaré qu’Israël avait demandé que l’établissement soit évacué, mais il a déclaré qu’il n’y avait nulle part où aller pour un si grand nombre de patients.

« Où allons-nous les évacuer ? » a demandé le réalisateur Mohammed Abu Selmia dans une interview à la chaîne de télévision Al Jazeera.

Le ministère de la Santé a déclaré plus tard qu’une personne avait été tuée à Shifa et que plusieurs avaient été blessées. Une autre frappe près du centre médical Al-Nasr, qui comprend deux hôpitaux pour enfants, a tué deux personnes, selon le ministère.

Au total, les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que des frappes avaient été menées près de quatre hôpitaux dans la nuit et tôt vendredi.

Un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré que les premières conclusions indiquaient qu’une frappe à Shifa était le résultat de ratés de militants. L’armée procède à un examen. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car l’enquête est en cours.

À Shifa, les familles dorment dans les chambres d’hôpital, les salles d’urgence, les blocs opératoires et la maternité – ou dans les rues à l’extérieur, selon Wafaa Abu Hajjaj, journaliste palestinienne à l’hôpital, ainsi que plusieurs personnes récemment parties.

Les distributions quotidiennes de nourriture ont aidé un petit nombre de personnes pendant un certain temps, mais il y a eu pas de pain ces derniers jours, ils ont dit. L’eau est rare et généralement polluée, et peu de gens peuvent se baigner.

La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Margaret Harris, a déclaré que 20 des 36 hôpitaux de Gaza ne fonctionnent plus, y compris un hôpital pédiatrique où les enfants recevaient des soins tels que la dialyse et le maintien des fonctions vitales – « des choses avec lesquelles vous ne pouvez pas les évacuer en toute sécurité ».

LES CIVILS FUISSENT LE SUD

Plus des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leur foyer depuis le début de la guerre. Vendredi, un flux constant de civils ont emprunté les deux côtés de la principale autoroute nord-sud de Gaza.

Les parents marchaient avec de jeunes enfants, certains évacués s’entassaient dans des charrettes couvertes à âne avec leurs biens entassés sur le toit, et d’autres circulaient à vélo.

Depuis le week-end dernier, l’armée israélienne a réservé plusieurs heures par jour pour permettre aux civils de fuir le nord de Gaza, et elle a annoncé vendredi une fenêtre de six heures.

Un jour plus tôt, la Maison Blanche avait déclaré qu’Israël avait accepté de mettre en œuvre un brève pause humanitaire chaque jour – dans ce qui semblait être un effort pour formaliser et élargir le processus. Israël a également accepté d’ouvrir une deuxième route pour les personnes fuyant, a indiqué la Maison Blanche.

Au total, Israël estime que plus de 850 000 des 1,1 habitants du nord de Gaza sont partis, selon le porte-parole militaire Jonathan Conricus, qui a qualifié les pauses de « fenêtres humanitaires rapides » qui permettent un mouvement vers le sud « pendant que nous combattons ».

L’experte de l’ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, a qualifié ces pauses de « cyniques et cruelles », estimant qu’elles étaient juste suffisantes « pour laisser les gens respirer et se souvenir du son de la vie sans bombardements, avant de recommencer à les bombarder ».

AUGMENTATION DU PÉMAGE DE MORTS

Plus de 10 800 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de différence entre les morts de civils et de militants. 2 650 autres personnes ont été portées disparues.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi que « beaucoup trop » de Palestiniens sont morts et ont souffert et que si les récentes mesures israéliennes visant à minimiser les dommages aux civils sont positives, elles ne sont pas suffisantes.

Bien que le président américain Joe Biden et d’autres aient contesté les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, les qualifiant d’exagérés, la secrétaire d’État adjointe Barbara Leaf a déclaré cette semaine aux législateurs américains qu’il était « très possible » que les chiffres soient encore plus élevés que ceux rapportés.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, principalement lors de l’attaque initiale du Hamas, et 41 soldats israéliens ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive terrestre.

Les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël, et une attaque sur Tel Aviv a blessé au moins deux personnes vendredi, a déclaré Yossi Elkabetz, un secouriste des services de secours israéliens. Le Hamas s’en est attribué le mérite.

Quelque 250 000 Israéliens ont été contraints d’évacuer des communautés proches de Gaza et le long de la frontière nord avec le Liban, où les forces israéliennes et les militants du Hezbollah ont échangé des tirs à plusieurs reprises.

___

Mroue a rapporté de Beyrouth et Rising de Bangkok. Les rédacteurs d’Associated Press Nick Perry à Wellington, en Nouvelle-Zélande, Jamey Keaten à Genève, ainsi que Julia Frankel et Josef Federman à Jérusalem ont contribué à ce rapport.

___

Couverture AP complète à https://apnews.com/hub/israel-hamas-war.