À Gaza, les gouvernements israélien et égyptien contrôlent ce qui et qui peut entrer et sortir, ainsi que la majeure partie de l’approvisionnement en électricité et en carburant. Israël contrôle également l’espace aérien de Gaza, le registre des naissances, l’accès à la mer et l’accès aux données cellulaires, et restreint l’accès des agriculteurs de Gaza à leurs champs au bord de la bande.

Dans les territoires occupés, nombre de ceux qui avaient hâte de voter en mai étaient trop jeunes pour voter aux dernières élections et rêvaient d’une nouvelle direction palestinienne plus compétente avec une idée plus claire de la manière de devenir un État. Plus de 93% des Palestiniens se sont déjà inscrits pour voter, un fait qui, selon les analystes, illustre un enthousiasme initial pour le processus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy