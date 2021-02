Les Palestiniens entrent dans un nouveau verrouillage en attendant les vaccins

Les restrictions de verrouillage, qui devraient durer 12 jours, comprennent la fermeture des universités, les restrictions nocturnes sur les voyages et le commerce non essentiel, et l’interdiction des rassemblements pour les mariages, les fêtes et les funérailles.

Israël a vacciné plus de la moitié de sa population de 9,2 millions avec une première dose et plus d’un tiers avec une deuxième dose, mais n’a jusqu’à présent fourni à l’Autorité palestinienne que 2 000 doses de vaccin et en a promis 3 000 de plus. Plus de 2,5 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, et deux millions supplémentaires à Gaza.

L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 27 février 2021 à 11 h 01 HE La Chambre adopte le plan d’aide de 1,9 milliard de dollars de Biden. Maintenant, il va au Sénat.

L’assurance pandémie a aidé le monde du sport à compenser les pertes liées à l’annulation. Bonne chance pour l’avoir en 2021.

Certains collèges et universités prévoient un semestre d’automne «plus normal».

Les responsables israéliens ont déclaré qu’il était dans leur intérêt d’aider les Palestiniens une fois que les citoyens israéliens, y compris des centaines de milliers de colons en Cisjordanie, auront été complètement vaccinés. Ils ont indiqué qu’ils pourraient commencer à vacciner des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens qui viennent régulièrement travailler en Israël et qu’ils pourraient transférer davantage de vaccins à l’Autorité palestinienne, mais aucun détail n’a été fourni.

Les défenseurs des droits de l’homme ont soutenu qu’Israël devrait vacciner la population palestinienne en parallèle avec ses propres citoyens. Ils citent la quatrième Convention de Genève, en vertu de laquelle les puissances occupantes sont tenues d’assurer dans la mesure du possible la santé publique des personnes vivant sous occupation. Une annexe des accords d’Oslo appelle également à la coopération pour lutter contre les épidémies.

Le différend a été aggravé par la récente incursion du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans la diplomatie des vaccins, avec des promesses d’envoyer des milliers de doses de rechange aux alliés de la Hongrie au Guatemala. Cet effort a été suspendu alors que le procureur général d’Israël examine si la prise de décision est passée par les canaux appropriés.

Vaccins contre le covid19 > Ce que vous devez savoir sur le déploiement du vaccin Les prestataires américains administrent en moyenne 1,3 million de doses de vaccins Covid-19 par jour. Près de 30 millions de personnes ont reçu au moins une dose et environ 7 millions ont été entièrement vaccinées. Combien de personnes ont été vaccinées dans votre état? Les États-Unis sont loin derrière plusieurs autres pays pour ce qui est de faire vacciner leur population. Dans un proche avenir, les voyages peuvent nécessiter une documentation numérique montrant que les passagers ont été vaccinés ou testés pour le coronavirus. Quand pouvez-vous vous faire vacciner? Quels sont les effets secondaires du vaccin? Est-il sécuritaire de le prendre pendant la grossesse? Nous avons des réponses à plusieurs de vos questions.



Jusqu’à présent, les Palestiniens ont reçu 10 000 doses de la Russie de son vaccin Spoutnik V, dont 2 000 ont été transférées de la Cisjordanie à Gaza. Le week-end dernier, un autre envoi de 20 000 doses russes données par les Émirats arabes unis est entré à Gaza de l’autre côté de la frontière égyptienne.

Les responsables palestiniens s’attendent à recevoir 37 440 doses de Pfizer et des centaines de milliers de doses d’AstraZeneca dans le cadre de l’initiative de partage mondial Covax en mars. Des approvisionnements supplémentaires en vaccin AstraZeneca sont également attendus.