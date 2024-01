Les Palestiniens d’Ukraine dénoncent le « double standard » alors que Kiev soutient Israël | Guerre Russie-Ukraine

Les noms marqués d’un astérisque* ont été modifiés pour protéger les identités.

Lorsque la Russie a déclenché une guerre à grande échelle contre l’Ukraine, le 24 février 2022, Amer Aroggi, un journaliste de 30 ans basé dans la bande de Gaza, s’est senti obligé de rendre compte du conflit européen.

Ayant vécu l’occupation israélienne, il sentait qu’il pouvait comprendre le sort des Ukrainiens.

Le déménagement s’est déroulé sans problème, d’autant plus que son frère aîné vivait en Ukraine depuis de nombreuses années. Aroggi s’est rapidement assuré un nouveau rôle de correspondant pour une chaîne d’information de premier plan.

Moins de deux ans plus tard, la guerre éclatait à nouveau dans son pays natal avec la dernière escalade du conflit israélo-palestinien.

Pour certains observateurs, il existe des parallèles entre la Russie et Israël, et l’Ukraine et les Palestiniens.

Mais dans une réponse rapide et sans équivoque au déclenchement de la guerre à Gaza, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a apporté son soutien à Israël, comme une grande partie de la population ukrainienne et presque tous les dirigeants occidentaux.

« J’ai vu un double standard. … Le monde a aidé les Ukrainiens, et personne ne nous a aidés. Personne ne m’a même aidé à évacuer ma mère et ma sœur de Gaza », a déclaré Aroggi à Al Jazeera.

Les Ukrainiens ont été « victimes d’une propagande massive » au cours des premières étapes de la guerre, c’est pourquoi ils ont souvent soutenu le bombardement israélien de Gaza, selon Aroggi.

Il a dit qu’il aimerait partir mais qu’il ne peut pas le faire parce qu’il possède un passeport palestinien.

Il passe ses journées collé à la télévision, craignant pour sa famille à Gaza.

« Ma mère me demande : « Est-ce que ça va ? Y a-t-il un bombardement russe ? Je lui dis : « Est-ce que ça va ? Y a-t-il un bombardement israélien ?





La dernière escalade du conflit israélo-palestinien a commencé le 7 octobre lorsque le Hamas a attaqué le sud d’Israël, tuant 1 139 personnes et déclenchant une réponse violente.

À ce stade de la guerre, au moins 24 762 Palestiniens auraient été tués par les forces israéliennes à Gaza. Alors qu’Israël a déclaré vouloir éliminer le Hamas, qui gouverne l’enclave assiégée, le bilan des civils et sa conduite ont été vivement critiqués.

La première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a déclaré le 7 octobre que les Ukrainiens comprenaient et « partageaient la douleur » du peuple israélien alors que des panneaux publicitaires à Kiev illuminaient la capitale de drapeaux israéliens.

Hashem*, un professionnel de la santé de Gaza qui a déménagé en Ukraine il y a neuf ans, est resté résolument fidèle à son pays d’adoption lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

Pourtant, la réaction ukrainienne à l’offensive israélienne à Gaza l’a laissé aux prises avec des émotions contradictoires au cours des premiers mois de la guerre, d’autant plus que « l’Ukraine souffre d’une occupation comme la Palestine », a-t-il déclaré.

Le discours dominant dans les médias nationaux favorise Israël et influence l’opinion publique, a-t-il déclaré.

Hachem a également souffert personnellement. Il a déclaré avoir reçu des menaces et des messages discriminatoires pleins de haine de la part d’individus qui apprenaient qu’il était originaire de Gaza mais résidait en Ukraine. Il envisage néanmoins de rester en Ukraine.

Un changement d’opinion ?

Aujourd’hui, plus de trois mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, Hachem et Aroggi ont déclaré avoir constaté des changements dans l’opinion publique.

Le flux constant d’images de mort et de destruction à Gaza a eu un impact, conduisant certains Ukrainiens à critiquer ouvertement la position de leur gouvernement.

En novembre, plus de 300 universitaires, militants et artistes ukrainiens ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens dans une lettre ouverte.

La lettre mettait l’accent sur le droit des Palestiniens à l’autodétermination et à la résistance contre l’occupation israélienne, établissant des parallèles avec la résistance des Ukrainiens à l’invasion russe.

Hachem a déclaré que certains Ukrainiens en sont venus à considérer le « récit israélien » comme à la fois « faux et injuste » et qu’il « a commencé à ressentir un soutien moral » pour lui-même et pour le peuple palestinien.

La pression croissante exercée par les segments pro-palestiniens de la société a finalement forcé le gouvernement ukrainien à modifier progressivement sa position, estime-t-il.

Il a souligné le soutien de l’Ukraine à une résolution de l’ONU du 12 novembre, exhortant la Cour internationale de Justice (CIJ) à donner un avis sur les conséquences juridiques de l’occupation des territoires palestiniens par Israël.

Cependant, l’Ukraine a choisi de s’abstenir lors du vote sur une récente résolution plaidant en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Gaza déchirée par la guerre.

Yuliia Kishchuk, une chercheuse qui a signé la lettre ouverte, a déclaré à Al Jazeera qu’Israël bénéficie d’un soutien important de la part des libéraux politiques ukrainiens qui considèrent Israël comme une nation démocratique et progressiste.

« Israël est décrit dans les médias ukrainiens comme un État très démocratique qui se défend contre l’autocratie des autres pays du Moyen-Orient », a-t-elle déclaré, ajoutant que, de manière cruciale, « il n’y a pas de Palestine dans ce récit ».

Kishchuk a déclaré que le niveau de connaissance sur la Palestine, son histoire et l’occupation israélienne en cours a commencé à augmenter.

D’éminents faiseurs d’opinion et intellectuels ukrainiens spécialisés dans le Moyen-Orient ont gagné du terrain dans les médias, fournissant un contexte sur le soutien historique de l’Ukraine à la Palestine. Kiev avait auparavant constamment soutenu les résolutions de l’ONU dénonçant l’occupation des territoires palestiniens par Israël.

Parallèlement, les images décrivant les « horreurs » du bombardement israélien de Gaza ont créé un sentiment d’empathie parmi les Ukrainiens qui sont désormais incapables d’ignorer les parallèles avec leurs propres expériences de guerre, a-t-elle déclaré.

Kishchuk a également été stimulé par un changement de ton parmi les responsables gouvernementaux ces derniers mois.

En décembre, dans une sorte de changement, Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine reconnaissait l’indépendance des peuples israélien et palestinien.