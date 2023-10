Les Palestiniens du Liban prêts à combattre Israël, si le Hezbollah les aide | Conflit israélo-palestinien Actualités

Beyrouth, Liban – Les factions palestiniennes au Liban sont impatientes d’ouvrir un deuxième front contre Israël si le groupe Hezbollah, soutenu par les chiites, mène la charge, ont déclaré des combattants et des analystes.

« Partout où [Israel] est prêt pour [the fight] si cela arrive, cela arrivera », a déclaré Ahmed Habet, membre du parti palestinien Fatah à Burj al-Barajneh, un camp de réfugiés à Beyrouth, la capitale libanaise.

« Je suis le sang de ma patrie. Je vis pour ma patrie. Je ne vis pas pour l’avenir », a-t-il ajouté.

Une guerre totale entre Israël et le Hezbollah – soutenu par des factions palestiniennes – est un scénario possible qui pourrait entraîner le Liban et la région dans un conflit catastrophique.

Depuis samedi, plus de 700 Israéliens et 500 Palestiniens ont été tués suite à l’opération surprise du Hamas depuis la bande de Gaza, territoire qu’il gouverne et qu’Israël assiège depuis 16 ans. Les groupes de défense des droits décrivent Gaza – qui abrite deux millions d’habitants – comme « la plus grande prison à ciel ouvert du monde ».

Lundi, Israël a annoncé un « blocus total » de l’enclave côtière, coupant l’approvisionnement en eau, nourriture et électricité dans un acte de punition collective qui, selon le droit international, représente un crime contre l’humanité.

Contrairement aux combattants à Gaza, les branches des factions palestiniennes au Liban telles que le Hamas, le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ne peuvent pas soutenir seules une attaque contre Israël.

Entrez le Hezbollah, qui a tiré dimanche des frappes de mortier depuis le Liban sur les fermes occupées de Chebaa. Israël a répondu par des frappes d’artillerie tout en continuant à combattre les combattants du Hamas dans le sud d’Israël tout en bombardant sans discernement la bande de Gaza.

Les deux parties pourraient ne pas être en mesure d’éviter – et même d’accueillir favorablement – ​​une escalade majeure, estiment certains analystes. La possibilité d’une conflagration plus large pourrait dépendre des prochaines mesures prises par Israël – sur le plan intérieur et contre la bande de Gaza, ont-ils déclaré.

« Un conflit d’une telle ampleur sera bien plus probable si [Israeli Prime Minister] Benjamin Netanyahu est capable de former un gouvernement d’unité », a déclaré Mohanad Hage Ali, chercheur principal au Carnegie Middle East Center, un groupe de réflexion basé à Beyrouth.

« [Netanyahu] doit se sentir en sécurité politiquement pour s’engager sur tous les fronts », a-t-il ajouté.

Une marge d’escalade ?

Le Hezbollah pourrait également lancer une attaque directe si Israël intensifie sérieusement ses opérations dans la bande de Gaza, selon Ahmed Abed, responsable de la branche du Hamas au Liban.

« Le Hezbollah… a décidé qu’il s’engagerait [Israel] si les représailles contre Gaza sont excessives. Ils ont dit qu’ils se coordonnent avec les dirigeants de [Hamas] en Palestine et qu’ils interviendront au bon moment [if need be]», a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Netanyahu a promis de transformer certaines parties de Gaza en décombres et a averti les habitants de l’enclave – dont près de la moitié sont des enfants – de « sortir » maintenant. Des groupes de défense des droits et des experts ont noté que les civils de Gaza n’ont nulle part où fuir en raison du blocus.

Cela n’a pas empêché Israël d’intensifier ses bombardements sur Gaza et de rassembler 100 000 soldats pour une éventuelle attaque terrestre.

Le Hezbollah est capable de lancer une attaque sophistiquée s’il le souhaite, selon Nicholas Blanford, un expert du Conseil atlantique basé à Beyrouth.

« L’opération du Hamas est de loin plus importante que n’importe quelle opération menée par le Hezbollah. [against Israel], bien que les tactiques utilisées par le Hamas soient directement tirées du guide du Hezbollah », a-t-il déclaré. « Le Hezbollah s’entraîne pour ce genre de missions transfrontalières depuis au moins 2007. »

Blanford a ajouté qu’il ne prédit pas une confrontation plus large entre Israël et le Hezbollah, mais qu’elle ne peut pas être exclue.

« C’est la grande question. À ce stade précoce, je dirais que tous les paris sont ouverts », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Marre de l’exil

Le Liban maintient un certain nombre de lois discriminatoires qui interdisent aux Palestiniens d’exercer des professions hautement qualifiées, de réparer les infrastructures de base dans les camps et de demander la citoyenneté du pays.

La classe politique libanaise défend ces restrictions en affirmant que toute concession faite aux Palestiniens – qui sont pour la plupart des musulmans sunnites – encouragerait leur naturalisation et ferait basculer le fragile équilibre sectaire du pays.

Ces politiques ont appauvri environ 93 pour cent des Palestiniens au Liban, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

De nombreux Palestiniens rêvent de retourner sur la terre dont leurs grands-parents ont été expulsés lors de la création d’Israël en 1948. « La situation des Palestiniens au Liban est malheureusement vraiment difficile… et ceux qui restent dans les camps en ont assez après près de 80 ans de étant ici », a déclaré à Al Jazeera un membre du Front populaire de libération de la Palestine, qui n’était pas autorisé à donner son nom, dans le camp de réfugiés de Chatila à Beyrouth.

« Les gens veulent juste rentrer chez eux », a-t-il déclaré.

Lundi, certains combattants palestiniens auraient traversé la frontière du Liban vers Israël. L’armée israélienne a déclaré avoir tué les combattants, tandis que le Hezbollah a nié toute implication dans l’opération.

Déclencher un conflit ?

Dans le passé, les factions palestiniennes au Liban ont tiré des roquettes sur les fermes de Chebaa, mais les dégâts ont souvent été minimes.

Après la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, les premiers ont souvent riposté contre les camps par des frappes de précision ou le long des frontières libanaises et israéliennes, souvent dans le but de faire passer un message sans provoquer une seconde guerre avec le Hezbollah.

Mais Israël pourrait réagir aujourd’hui avec toute sa force si les factions palestiniennes tiraient des roquettes depuis le Liban, a déclaré Mohanad Hage Ali du Carnegie Middle East Center.

Il a ajouté qu’Israël avait l’habitude de faire la différence entre les attaques provenant des camps palestiniens et celles lancées par le Hezbollah, mais qu’il est peut-être moins enclin à le faire désormais.

« Israël était autrefois réticent à prendre des risques et préférait les attaques de précision. [in Lebanon] plutôt qu’une guerre totale qui affecte leur économie et leur sécurité. Mais les villes israéliennes étant extrêmement touchées [by Hamas attacks from Gaza]il n’y a aucune raison de faire preuve de prudence de la part de Netanyahu », a déclaré Hage Ali.

« Je pense que la réponse israélienne [to any attack from Lebanon] serait d’une ampleur différente.

Cependant, plusieurs membres de factions palestiniennes au Liban ont déclaré qu’ils avaient besoin du feu vert du Hezbollah pour lancer une attaque.

D’autres ont déclaré qu’ils soutiendraient le Hezbollah s’il s’engageait dans une guerre, mais le groupe a ses propres considérations, comme l’opinion populaire au Liban, qui s’oppose à toute escalade.

« Nous sommes prêts [to fight Israel] à tout moment », a déclaré Habet, membre du Fatah du camp de Burj al-Barajneh. « Les Palestiniens au Liban souffrent du fait de vivre sur des terres qui ne nous appartiennent pas. Nous attendons tous avec impatience la prochaine vie.