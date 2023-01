Les Palestiniens disent que les troupes israéliennes ont tué un homme en Cisjordanie

TEL AVIV, Israël (AP) – Les forces israéliennes ont tué lundi un Palestinien dans une ville brûlante de Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. Le meurtre marque la dernière effusion de sang dans la spirale de la violence qui survient alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken se rend dans la région.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l’homme, Nassim Abu Fouda, 26 ans, avait été abattu à Hébron, souvent un centre d’affrontements entre l’armée israélienne et les Palestiniens.

La violence israélo-palestinienne a augmenté ces derniers jours, avec un raid militaire israélien sur un bastion militant dans la ville de Jénine en Cisjordanie la semaine dernière, tuant 10 personnes, pour la plupart des militants, et une fusillade palestinienne dans une colonie juive de Jérusalem-Est qui a tué sept personnes. Israéliens.

Les troubles se sont poursuivis dans les jours qui ont suivi, incitant Israël à approuver une série de mesures punitives contre les Palestiniens et exacerbant les tensions au moment même où Blinken entame des réunions avec les dirigeants plus tard dans la journée.

La violence survient après des mois de raids d’arrestations israéliens en Cisjordanie, qui ont été lancés après une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps 2022 qui a tué 19 personnes. Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est l’année dernière, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon les chiffres du groupe israélien de défense des droits B’Tselem. Dix autres Israéliens ont été tués plus tard l’année dernière, portant le nombre de morts israéliens en 2022 à 29.

Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais d’autres – y compris des jeunes qui protestaient contre les incursions et d’autres personnes non impliquées dans les affrontements – ont également été tués. Israël affirme que les raids militaires sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques tandis que les Palestiniens les considèrent comme un renforcement supplémentaire de l’occupation israélienne illimitée de 55 ans.

L’effusion de sang a culminé ce mois-ci, au cours des premières semaines du nouveau gouvernement d’extrême droite israélien, qui a promis de prendre une position ferme contre les Palestiniens et d’accélérer la construction de colonies. La mort de lundi porte à 35 le nombre de Palestiniens tués ce mois-ci.

La visite de Blinken, qui était prévue avant la flambée, devait être chargée de tensions sur les divergences entre l’administration Biden et le nouveau gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, composé de partisans des implantations. Il devra désormais faire face à un défi supplémentaire lors de son voyage, en essayant de rétablir le calme alors même que la violence persiste.

Après le raid de Jénine, les Palestiniens ont déclaré qu’ils annuleraient la coordination de la sécurité avec Israël et après l’intensification des attaques contre les Israéliens, Israël a déclaré qu’il renforcerait les colonies juives en Cisjordanie, entre autres mesures.

La radio de l’armée israélienne a rapporté dimanche soir que le gouvernement était également sur le point d’approuver un avant-poste voyou au plus profond de la Cisjordanie et d’accélérer l’approbation d’autres petites colonies.

Israël a également arrêté 42 Palestiniens, des proches de l’attaquant de Jérusalem, dans le cadre de son enquête sur l’attentat. Et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a déclaré qu’il avait ordonné aux autorités de démolir les maisons palestiniennes construites illégalement à Jérusalem-Est en réponse à l’attaque.

Ben-Gvir l’a qualifié de “pas parmi une série de pas importants pour la gouvernance et pour la guerre contre le terrorisme et nous avons besoin de plus de pas dans cette guerre”.

Les habitants palestiniens du secteur est de la ville affirment que la discrimination systémique en matière de logement signifie qu’ils obtiennent rarement des permis de construire, ce qui les incite à construire illégalement.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, territoires que les Palestiniens revendiquent pour leur État indépendant espéré. Quelque 500 000 Israéliens vivent maintenant en Cisjordanie dans des dizaines de colonies et d’avant-postes, certains composés de quelques maisons mobiles et d’autres de villes tentaculaires avec des centres commerciaux et des transports en commun. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme illégales et comme un obstacle à la paix.

Tia Goldenberg, l’Associated Press