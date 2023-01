Les Palestiniens disent que les troupes israéliennes ont tué un homme en Cisjordanie

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l’homme, Nassim Abu Fouda, 26 ans, avait été abattu à Hébron, souvent un centre d’affrontements entre l’armée israélienne et les Palestiniens.

La violence israélo-palestinienne a augmenté ces derniers jours, avec un raid militaire israélien sur un bastion militant dans la ville de Jénine en Cisjordanie la semaine dernière, tuant neuf personnes, pour la plupart des militants, et une fusillade palestinienne dans une colonie juive de Jérusalem-Est qui a tué sept personnes. Israéliens.

Les troubles se sont poursuivis dans les jours qui ont suivi, incitant Israël à approuver une série de mesures punitives contre les Palestiniens et exacerbant les tensions au moment même où Blinken entame des réunions avec les dirigeants plus tard dans la journée.

La violence survient après des mois de raids d’arrestations israéliens en Cisjordanie, qui ont été lancés après une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps 2022 qui a tué 19 personnes. Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est l’année dernière, ce qui en fait l’année la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon les chiffres du groupe israélien de défense des droits B’Tselem. Dix autres Israéliens ont été tués plus tard l’année dernière, portant le nombre de morts israéliens en 2022 à 29.