Les Palestiniens disent que les troupes israéliennes ont tué un homme au poste de contrôle de Cisjordanie ; Israël dit avoir attaqué un soldat

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tiré et tué un Palestinien à un poste de contrôle en Cisjordanie occupée vendredi, et l’armée a déclaré que l’homme avait attaqué un soldat avant d’être abattu.

L’armée a déclaré que l’homme est arrivé au poste de contrôle près de la ville de Ramallah dans un véhicule volé, a attaqué le soldat qui inspectait ses papiers et a tenté de lui voler son arme. Un autre soldat a tiré sur l’agresseur palestinien présumé. Le soldat a été légèrement blessé.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’homme comme étant Mahdi Biadsa, 29 ans. Son corps est détenu par l’armée israélienne, qui a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident et s’il s’agissait d’une attaque criminelle ou d’une vague de violence croissante.

Au moins 118 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, dont près de la moitié étaient des membres de groupes militants armés, selon un décompte de l’Associated Press. Mais des jeunes lanceurs de pierres et des personnes non impliquées dans la violence ont également été tués.

Pendant ce temps, les attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes dans ces zones ont tué 21 personnes.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et Gaza. Les Palestiniens cherchent les territoires pour leur État indépendant espéré.

The Associated Press