Les Palestiniens disent que le meurtre filmé était injustifié

Commentez cette histoire Commentaire

HAWARA, Cisjordanie – Un mémorial improvisé sur un trottoir avec un drapeau palestinien et un avis de deuil a rendu hommage samedi à un Palestinien de 22 ans dont la mort aux mains d’un agent de la police des frontières israélienne – quatre coups de pistolet à bout portant – a été capturée le vidéo amateur largement partagée. Un jour après la fusillade dans la ville occupée de Hawara en Cisjordanie, les Palestiniens ont repoussé les affirmations de la police israélienne selon lesquelles Ammar Adili avait été abattu en légitime défense après avoir attaqué des Israéliens, dont un garde-frontière. et résisté à l’arrestation.

Ils ont déclaré que l’officier avait tué Adili sans justification et que les forces de sécurité israéliennes avaient empêché les médecins palestiniens d’essayer de sauver l’homme grièvement blessé alors qu’il gisait sur le trottoir d’une artère très fréquentée.

La vidéo de 38 secondes commence par une bagarre entre le policier des frontières et trois Palestiniens, dont Adili, sur le trottoir alors que la circulation se précipite. L’officier tire Adili dans une prise d’étranglement et ils échangent des coups après qu’Adili se soit libéré. Il essaie de saisir le fusil d’assaut de l’officier, qui tombe au sol derrière l’officier, hors de portée immédiate d’Adili. L’officier sort alors son pistolet et tire quatre coups alors qu’un Adili non armé tombe au sol.

Immédiatement après la fusillade mortelle de vendredi, la police a allégué qu’Adili avait porté un couteau et tenté d’attaquer deux Israéliens dans une voiture, puis tenté de s’introduire dans le véhicule verrouillé avec une pierre. Le chauffeur a tiré et blessé Adili, qui a ensuite chargé un groupe de gardes-frontières, en poignardant un au visage, a indiqué la police. L’agent de la police des frontières a tenté d’arrêter Adili, qui a résisté et tenté de saisir l’arme de l’agent, a indiqué la police. Le policier qui lui a tiré dessus n’a pas été blessé.

Le maire de Hawara Moein Dmeidy et d’autres ont cité samedi des récits de seconde main selon lesquels il y avait eu une altercation entre Adili et un automobiliste israélien après un accident de voiture, mais les journalistes d’Associated Press n’ont pas pu trouver de témoins des événements qui ont conduit à la fusillade.

Dmeidy a déclaré que l’officier n’avait aucune justification pour tuer Adili après l’avoir déjà maîtrisé. Adili a été “tué de sang-froid”, a déclaré le maire, arrivé sur les lieux quelques instants après la fusillade. Dans une deuxième vidéo, on voit Adili bouger et rouler sur le sol après avoir été abattu, et on ne sait pas à quel moment il est mort.

Dmeidy a déclaré qu’une ambulance palestinienne est arrivée quelques minutes après la fusillade, mais que les forces de sécurité ont empêché les médecins d’administrer l’aide. Dmeidy a déclaré qu’Israël n’avait pas remis le corps d’Adili pour l’enterrement.

Tor Wennesland, l’envoyé spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a écrit sur Twitter qu’il était “horrifié” par la fusillade et a adressé “ses sincères condoléances à sa famille endeuillée”. Il a appelé à une enquête approfondie et a déclaré que les responsables devaient être tenus responsables.

Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon, a accusé l’envoyé de déformer la réalité.

“Cet incident est une attaque terroriste, au cours de laquelle un policier israélien a été poignardé au visage et la vie d’un autre policier a été menacée et par conséquent il a tiré sur son agresseur”, a écrit Nahshon sur Twitter.

Samedi, les magasins le long de la route principale de Hawara ont été fermés pour protester contre la fusillade.

Un mémorial improvisé a marqué l’endroit où Adili est mort, composé d’un drapeau palestinien sur un court poteau et d’une affiche de mort appuyée dessus. L’affiche, avec une photo d’Adili, indiquait que le parti Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas pleurait son fils “qui a été tué aux mains de l’occupation sioniste”.

La vidéo des derniers instants d’Adili était une documentation rare sur l’un des incidents violents de plus en plus courants impliquant les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens, y compris les assaillants.

La montée des tensions israélo-palestiniennes a fait de 2022 l’année la plus meurtrière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est dans le conflit de longue date depuis 2006. Une nouvelle escalade est probable, car le gouvernement le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël est sur le point d’être installé dans les prochaines semaines, avec le retour au pouvoir de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens cette année. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

La fusillade meurtrière de vendredi est intervenue sur fond de mois de raids israéliens en Cisjordanie, provoqués par une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps qui ont tué 19 personnes. L’armée dit que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques, mais les Palestiniens disent qu’ils enracinent l’occupation illimitée d’Israël, qui en est maintenant à sa 56e année. Une récente vague d’attaques palestiniennes contre des cibles israéliennes a tué neuf personnes supplémentaires.