Les Palestiniens disent que l’armée israélienne a tué un adolescent de 14 ans lors d’un raid

Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’adolescent comme Omar Khumour et a déclaré qu’il était mort après avoir été touché à la tête par une balle lors d’un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Dheisha près de la ville de Bethléem. Des foules de Palestiniens pleins de rage se sont massés devant l’hôpital où il est mort à Bethléem, chantant contre Israël et louant Dieu.

L’armée israélienne a déclaré que les forces étaient entrées dans le camp de Dheisha et avaient été bombardées par des cocktails Molotov et des pierres. Il a indiqué que les soldats ont répondu à l’assaut par des tirs réels.

La violence et les troubles font rage depuis des mois en Cisjordanie occupée, qu’Israël a conquise lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza – des territoires que les Palestiniens veulent pour l’État qu’ils espèrent. Environ un demi-million d’Israéliens vivent maintenant dans environ 130 colonies à travers la Cisjordanie, ce que les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent comme un obstacle à la paix.