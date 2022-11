Les Palestiniens disent que 3 hommes ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie

JÉRUSALEM (AP) – Trois hommes palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors d’incidents distincts en Cisjordanie occupée, a annoncé mardi le ministère palestinien de la Santé.

Il s’agit des derniers incidents meurtriers d’une montée en flèche de la violence israélo-palestinienne et de la montée des tensions, moins d’une semaine après qu’un attentat à la bombe à Jérusalem a tué deux Israéliens.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que des affrontements ont éclaté entre les forces israéliennes et les habitants du nord de la ville d’Hébron en Cisjordanie.

L’armée israélienne a déclaré que des soldats avaient tiré sur des Palestiniens qui lançaient des pierres et des engins explosifs improvisés sur les forces opérant dans la ville. L’armée a déclaré que les Palestiniens avaient également tiré sur les soldats et que deux véhicules de l’armée étaient restés bloqués en raison de problèmes mécaniques.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié l’homme tué près d’Hébron comme étant Mufid Khalil, 44 ans, et a déclaré qu’au moins huit autres personnes avaient été blessées par des tirs réels lors de l’incident.

Dans un autre incident, deux frères identifiés par Wafa comme étant Jawad et Dhafr Rimawi, 22 et 21 ans, ont été tués par des tirs israéliens lors d’affrontements avec des troupes près du village de Kafr Ein, à l’ouest de Ramallah, dans le nord de la Cisjordanie, mardi matin.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux commentaires concernant le deuxième incident près de Kafr Ein.

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens augmentent depuis des mois au milieu des raids israéliens nocturnes en Cisjordanie, provoqués par une série d’attaques meurtrières contre des Israéliens qui ont tué 19 personnes au printemps.

Plus de 138 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

The Associated Press