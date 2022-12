Les Palestiniens disent que 2 personnes ont été tuées dans un raid israélien en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Deux Palestiniens ont été tués jeudi lors d’un raid militaire israélien dans un bastion militant en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Les médias israéliens ont rapporté que les deux hommes tués étaient des commandants du groupe militant du Jihad islamique. Le ministère palestinien de la Santé a identifié les hommes comme étant Naeem Jamal Zubaidi, 27 ans, et Mohammad Ayman Saadi, 26 ans, mais n’a pas confirmé s’il s’agissait de militants.

Selon les informations, l’armée menait une opération d’arrestation dans la ville de Jénine et a été accueillie par des coups de feu. Les militaires ont répondu, tuant les deux hommes.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’armée a mené des mois d’arrestations en Cisjordanie, provoquées par une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps qui ont tué 19 personnes. L’armée dit que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques, mais les Palestiniens disent qu’ils enracinent l’occupation illimitée d’Israël et sapent leurs propres forces de sécurité.

Les raids ont exacerbé les tensions entre Israéliens et Palestiniens, déclenchant une nouvelle vague d’attaques palestiniennes ces dernières semaines qui ont tué huit personnes supplémentaires.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que beaucoup de ceux qui ont été tués étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que d’autres non impliqués dans les violences ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent ces territoires pour leur futur État espéré. Des pourparlers de paix substantiels ont eu lieu pour la dernière fois il y a plus de dix ans, et avec Israël se dirigeant vers ce qui sera probablement son gouvernement le plus à droite de tous les temps, il ne semble y avoir aucune perspective de solution négociée dans un proche avenir.

The Associated Press