Les Palestiniens disent que 2 personnes ont été tuées dans un raid israélien en Cisjordanie

L’armée a mené des mois d’arrestations en Cisjordanie, provoquées par une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps qui ont tué 19 personnes. L’armée dit que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques, mais les Palestiniens disent qu’ils enracinent l’occupation illimitée d’Israël et sapent leurs propres forces de sécurité.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que beaucoup de ceux qui ont été tués étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que d’autres non impliqués dans les violences ont également été tués.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent ces territoires pour leur futur État espéré. Des pourparlers de paix substantiels ont eu lieu pour la dernière fois il y a plus de dix ans, et avec Israël se dirigeant vers ce qui sera probablement son gouvernement le plus à droite de tous les temps, il ne semble y avoir aucune perspective de solution négociée dans un proche avenir.