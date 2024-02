Les Palestiniens déplacés quittent l’un des principaux hôpitaux de Gaza après des semaines d’isolement à cause des combats

RAFAH, bande de Gaza (AP) — Les Palestiniens ont commencé à évacuer le principal hôpital de la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, selon des vidéos partagées par des médecins mercredi. Des semaines de violents combats ont isolé le centre médical et coûté la vie à plusieurs personnes à l’intérieur.

La guerre entre Israël et le Hamas, maintenant dans son cinquième mois, a dévasté le secteur de la santé de Gaza, avec moins de la moitié de ses hôpitaux fonctionnant même partiellement alors que des dizaines de personnes sont tuées et blessées lors des bombardements quotidiens. Israël accuse les militants de utiliser des hôpitaux et d’autres bâtiments civils comme couverture.

Khan Younis est la cible principale d’une offensive terrestre continue qui, selon Israël, sera bientôt étendu à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza. Quelque 1,4 million de personnes, soit plus de la moitié de la population du territoire, sont entassés dans des camps de tentes et dans des appartements et des abris débordants dans la ville frontalière égyptienne.

Les États-Unis, qui ont fourni un soutien militaire et diplomatique crucial à Israël, travaillent avec le Qatar et l’Égypte pour essayez de négocier un cessez-le-feu et le retour des 130 otages restants, dont environ un quart serait mort.

Les négociateurs ont eu des entretiens mardi au Caire, en présence du chef de la CIA, William Burns, et de David Barnea, chef de l’agence d’espionnage israélienne Mossad, mais aucun signe d’avancée n’a été constaté. Les médias israéliens ont rapporté mercredi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait demandé à sa délégation de ne pas reprendre les négociations à moins que le Hamas n’assouplisse ses exigences.

Netanyahu a promis de poursuivre la guerre jusqu’à la « victoire totale » sur le Hamas et le retour de tous les otages.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait pas tous les prisonniers jusqu’à ce qu’Israël mette fin à son offensive, se retire de Gaza et libère un grand nombre de prisonniers palestiniens, y compris de hauts militants. Netanyahu a rejeté ces demandes, les qualifiant de « délirantes ».

Pendant ce temps, dans le nord d’Israël, une attaque à la roquette a blessé au moins huit personnes mercredi lorsque l’un des projectiles a touché une maison dans la ville de Safed. Les médias israéliens ont rapporté qu’une femme avait été tuée dans l’attaque, mais l’armée n’a pas immédiatement confirmé ces informations.

Israël a mené des frappes aériennes dans le sud du Liban en réponse, tuant quatre personnes, dont une Syrienne et ses deux enfants libanais, et en blessant au moins neuf, ont indiqué des responsables de la sécurité libanaise et des médias locaux.

Israël et le groupe militant Hezbollah libanais, qui soutient le Hamas, ont échangé des tirs le long de la frontière presque tous les jours depuis le début de la guerre à Gaza, augmentant le risque d’un conflit plus large. Le Hezbollah n’a pas immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque à la roquette.

Les vidéos de l’évacuation à Khan Younis montraient des dizaines de Palestiniens transportant leurs affaires dans des sacs et sortant du complexe de l’hôpital Nasser. Un médecin portant une blouse d’hôpital verte marchait devant la foule, dont certains portaient des drapeaux blancs.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait ouvert une route sécurisée pour permettre aux civils de quitter l’hôpital, tandis que les médecins et les patients pouvaient rester à l’intérieur. Les troupes ont reçu l’ordre de « donner la priorité à la sécurité des civils, des patients, du personnel médical et des installations médicales pendant l’opération », indique le communiqué.

L’armée avait ordonné l’évacuation de l’hôpital et des environs le mois dernier. Mais comme pour d’autres établissements de santé, les médecins ont déclaré que les patients ne pouvaient pas quitter ou être relocalisés en toute sécurité, et que des milliers de personnes déplacées par les combats ailleurs étaient restées sur place. Les Palestiniens affirment que nulle part n’est sûr dans le territoire assiégé, alors qu’Israël continue de mener des frappes partout.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré la semaine dernière que des tireurs isolés israéliens sur les bâtiments environnants empêchaient les gens d’entrer ou de sortir de l’hôpital. Dix personnes ont été tuées à l’intérieur du complexe au cours de la semaine dernière, dont trois tuées par balle mardi.

Le ministère indique qu’environ 300 membres du personnel médical soignaient quelque 450 patients, dont des personnes blessées lors de frappes. Il indique que 10 000 personnes déplacées ont trouvé refuge dans l’établissement.

La guerre a éclaté après que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et emmenant environ 250 prisonniers. Plus de 100 otages ont été libérés au cours d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre en échange de 240 Palestiniens emprisonnés par Israël.

Israël a répondu à l’attaque en lançant l’une des offensives aériennes et terrestres les plus meurtrières et les plus destructrices dans l’histoire récente. Au moins 28 576 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants.

Cela comprend plus de 100 corps transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Plus de 68 000 personnes ont été blessées pendant la guerre, dont environ 11 000 ont besoin d’être évacuées pour recevoir des soins urgents, selon le ministère.

Environ 80 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été chassés de leurs foyers, dans de vastes zones du nord de Gaza. ont été complètement détruits et une crise humanitaire a laissé un quart de la population affamé.

Magdy a rapporté du Caire et Lidman de Tel Aviv, Israël. L’écrivain d’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth a contribué à ce rapport.

