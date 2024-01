Les Palestiniens déplacés par la guerre entre Israël et le Hamas craignent une réinstallation forcée hors de Gaza : NPR

basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

BEIT HANINA AL-BALAD, Cisjordanie occupée par Israël — Fatima Abu Dahouk est assise sur son porche sur une colline rocheuse sous la pluie, gâchant le jour de 1948 où ses grands-parents ont fui la ferme qui appartenait à leur famille depuis des siècles, dans ce qui est maintenant le sud d’Israël.

“Ils pensaient qu’ils ne partiraient que pour un mois, peut-être deux”, explique Abu Dahouk, 36 ans, mère de quatre enfants. “Mais les promesses n’ont pas été tenues.”

Ils n’ont jamais été autorisés à revenir. La grande majorité des Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés lors de la création d’Israël ne l’étaient pas non plus. Leurs maisons ont été détruites ou données à des réfugiés juifs. Rares sont ceux qui, voire aucun, ont reçu une compensation pour la perte de leurs terres et de leurs biens. Amnesty International dit Israël n’a pas reconnu leur droit, en vertu du droit international, de retourner sur leur terre.

“Nous avons encore des titres de propriété qui remontent à l’époque ottomane”, explique le mari d’Abu Dahouk, Sakher Abu Dahouk, 56 ans, dont la famille est originaire de la même région.

Depuis 1948, sa famille élargie a déménagé à plusieurs reprises – de ce qui est aujourd’hui Beer Sheva, en Israël, à la Jordanie, puis à la Cisjordanie occupée par Israël – alors qu’Israël s’emparait de territoires lors des guerres ultérieures, redessinait les frontières et construisait davantage de colonies juives.



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

Ce premier déplacement en 1948 a déclenché une réaction en chaîne – comme la chute des dominos, dit Fatima – qui l’a amenée ici : une maison en parpaing coincée entre une bergerie et le lit d’une rivière asséchée, derrière une section de barrière géante en béton construite par Israël en 2002 après la deuxième soulèvement de l’Intifada palestinienne.

Au cours des trois derniers mois, la grande majorité des Palestiniens de Gaza – environ 2 millions de personnes – ont été déplacés à cause de la guerre, selon les Nations Unies. Certains membres du gouvernement israélien souhaitent qu’ils quittent complètement Gaza.

Mais les histoires familiales comme celle des Abu Dahouks sont la raison pour laquelle cette idée touche tant. Il évoque le traumatisme d’un déplacement antérieur qui fait désormais partie de ce que signifie être Palestinien. Ce déplacement se répercute sur la musique, la culture et l’art palestiniens. Et cela explique pourquoi les habitants de Gaza – dont beaucoup, voire la plupart, ont vu leurs maisons détruites – peuvent refuser de se réinstaller hors de la bande de Gaza, même temporairement.

Ce que les responsables israéliens ont dit à propos de la relocalisation des Palestiniens

En novembre, deux législateurs israéliens ont publié un article d’opinion dans le le journal Wall Street appelant “les pays du monde entier à accepter un nombre limité de familles gazaouies qui ont exprimé le désir de déménager”. (Les auteurs, membres actuels du parlement israélien, appartiennent à deux partis politiques différents. Danny Danon, du parti de droite Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, est un ancien ambassadeur d’Israël à l’ONU ; Ram Ben-Barak, d’un parti politique centriste. appelé Yesh Atid, est un ancien directeur de l’agence d’espionnage israélienne du Mossad.)

L’idée d’une « migration volontaire » des Palestiniens de Gaza – définie comme la réinstallation à l’étranger de ceux qui le souhaitent – ​​a gagné du terrain auprès des au moins deux membres de la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

“Nous devons promouvoir la solution consistant à soutenir la migration des résidents de Gaza”, a déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. a déclaré lors d’une conférence de presse le 3 janvier. “C’est une solution correcte, juste, morale et humaine.”

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a également exprimé son soutien au transfert à grande échelle de civils depuis Gaza. Le mois dernier, il a déclaré aux médias israéliens que le retrait d’environ 90 % des Palestiniens de la région rendrait Israël plus sûr.

“S’il y a 100 000 ou 200 000 Arabes à Gaza et non 2 millions, tout le discours sur le lendemain [the war ends] sera différent”, aurait déclaré Smotrich.

Le Département d’État américain a appelé ces commentaires « incendiaire et irresponsable ». Smotrich et Ben-Gvir vivent également dans des colonies de Cisjordanie que l’ONU et les États-Unis considèrent comme illégalement construites sur des terres palestiniennes.

Netanyahu a pris ses distances avec les déclarations de ses ministres.

“Israël n’a pas l’intention d’occuper Gaza de manière permanente ou de déplacer sa population civile”, a-t-il déclaré. a déclaré dans une déclaration vidéo le 10 janvier.



basculer la légende Ayman Oghanna pour NPR

Ayman Oghanna pour NPR

Ce que veulent les Palestiniens de Gaza

Les civils de Gaza, pour leur part, luttent simplement pour survivre. Les responsables de la santé à Gaza affirment que plus de 24 000 personnes ont été tuées lors de l’opération militaire israélienne dans la bande de Gaza au cours des trois derniers mois, depuis l’attaque menée le 7 octobre par le Hamas qui, selon Israël, a tué 1 200 personnes. Les Nations Unies prévient la famine est imminente.

Mais de nombreux Palestiniens affirment avoir entendu parler des déclarations de Ben-Gvir et de Smotrich – et sont alarmés.

« Nous refusons que l’histoire se répète », a déclaré Zakaria Basouni, 55 ans, à NPR le 14 janvier à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza.

Basouni a fui les bombardements dans le nord de Gaza et s’est réfugié à Rafah, qui a accueilli plus d’un million de personnes déplacées depuis le 7 octobre. Il s’est dit déterminé à ne pas fuir plus au sud vers l’Égypte, même si la frontière s’ouvre.

Il a dit qu’il préférait mourir à Gaza plutôt que de quitter sa terre.

“Nous avons été expulsés de nos maisons sous le feu”, a déclaré un autre évacué du nord de Gaza, Mohammed Subeh, 27 ans, à NPR à Rafah le même jour. “C’est exactement ce que nos ancêtres nous ont toujours raconté, à savoir comment ils vivaient en sécurité jusqu’à ce qu’ils soient soudainement dispersés dans différents pays.”

“Je ne laisserai pas que cela arrive à nouveau à ma famille”, a déclaré Subeh.

Les agences humanitaires pourraient être confrontées à un dilemme

Même avec la destruction d’une grande partie, peut-être de la plupart, des bâtiments résidentiels de Gaza, de nombreux Palestiniens craignent plus que tout l’exil.

Ainsi, même si les agences humanitaires envisageaient de transférer temporairement les civils de Gaza à l’étranger – soit pour assurer leur sécurité pendant qu’Israël combat le Hamas, soit pour les loger pendant la reconstruction de Gaza après la guerre – cette perspective se heurterait probablement à une farouche opposition de la part des Palestiniens eux-mêmes.

Le coordinateur humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, dit le 12 janvier que certains pays ont “proposé d’héberger les civils qui souhaitent quitter Gaza, pour leur protection”. Il n’a pas précisé quels pays.

Médias israéliens, citant des sources anonymes, rapportent que des membres du gouvernement de Netanyahu ont eu des entretiens secrets avec des responsables de la République démocratique du Congo et d’autres pays pour discuter de leur éventuelle volonté d’absorber les réfugiés palestiniens de Gaza. Fonctionnaires congolais refusé les rapports, tout comme un responsable israélien.

Un groupe de réflexion britannique dirigé par l’ancien Premier ministre Tony Blair a également nié comme un “mensonge” Reportage de la télévision israélienne que Blair a rencontré Netanyahu fin décembre pour discuter d’un rôle dans la réinstallation des Palestiniens de Gaza.

Griffiths, de l’ONU, se dit « alarmé » par toute discussion sur le transfert des Palestiniens hors de Gaza.

“Ces déclarations [by Israeli ministers] “Nous soulevons de graves inquiétudes quant à un possible transfert massif forcé ou à une déportation de la population palestinienne de la bande de Gaza, ce qui serait strictement interdit par le droit international”, a déclaré Griffiths. a déclaré au Conseil de sécurité.