Al-Maghazi, bande de Gaza – Quelques jours après qu’une école de l’UNRWA dans le centre de la bande de Gaza a été frappée par Israël, tuant au moins six personnes, des vêtements et des couvertures sont toujours suspendus aux fenêtres et aux balcons des autres écoles, adoptant les couleurs traditionnelles blanches et bleues de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. dans un patchwork de couleurs vives.

Les écoles sont devenues des lieux de refuge pour des centaines de milliers de Palestiniens déplacés dans la bande de Gaza, dont beaucoup pensent que la désignation de ces bâtiments par l’ONU les protégera des bombardements israéliens constants.

Selon l’UNRWA, plus de 613 000 1,4 million de personnes déplacées à Gaza trouvent refuge dans 150 de ses installations à travers le territoire sous blocus.

Mais une grave surpopulation, un manque d’intimité et des installations sanitaires inadéquates exposent ces écoles à une crise de santé publique grave et prolongée, augmentant la pression sur un système de santé déjà surchargé, que les médecins et le ministère de la Santé décrivent comme étant dans un état d’effondrement total.

Et maintenant, avec le bombardement de l’école du camp de réfugiés d’al-Maghazi, dans lequel des dizaines de personnes ont été blessées, il est clair que les écoles ne sont peut-être pas les lieux de refuge espérés par les agences humanitaires.

« C’est scandaleux et cela démontre une fois de plus un mépris flagrant pour la vie des civils », a déclaré Philippe Lazzarini, commissaire général de l’UNRWA. « Aucun endroit n’est plus sûr à Gaza, pas même les installations de l’UNRWA.

« Au moins 4 000 personnes ont trouvé refuge dans cette école de l’UNRWA transformée en refuge. Ils n’avaient et n’ont toujours nulle part où aller.

Les personnes déplacées dans ces écoles n’ont pas non plus accès aux produits de première nécessité tels que l’eau, l’électricité, la nourriture, le lait, les couches et les produits essentiels pour la santé menstruelle, notamment les serviettes hygiéniques, les désinfectants et les analgésiques.

L’agence des Nations Unies a indiqué que certains refuges hébergent actuellement 10 à 12 fois plus de personnes que leur capacité.

Une école de Khan Younis accueille 21 000 personnes. Noor et sa famille logent dans une autre école de la ville du sud, qui accueille environ 6 000 élèves, soit environ 1 100 familles. Selon les responsables du refuge, un peu plus de la moitié des occupants sont des hommes qui dorment dehors, dans la cour de récréation. Les femmes et les enfants dorment dans les salles de classe.

« Chaque classe compte environ 50 personnes », a déclaré Noor, qui a préféré ne pas donner son nom de famille. « Nous avons parfois deux heures d’électricité, selon les groupes électrogènes. Il y a aussi une pénurie d’eau la plupart du temps.

La jeune femme de 25 ans et sa famille composée de sept membres ont été forcés de quitter leur domicile situé dans le quartier d’Abasan, à la périphérie est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

Leur maison a été gravement endommagée après un raid aérien israélien visant la maison d’un voisin, et la famille vit depuis lors dans l’école de l’UNRWA à Khan Younis.

“Nous avons cherché refuge dans les écoles de l’UNRWA dans l’espoir d’y trouver la sécurité, mais nous nous sommes retrouvés dans un environnement propice à l’apparition de maladies et de crises sanitaires imminentes, ainsi qu’aux bombardements aériens et d’artillerie israéliens constants, jour et nuit”, a déclaré Noor. dit.

Les Palestiniens déplacés ont commencé à se réfugier dans cette école dès les premiers jours du bombardement israélien de la bande de Gaza, après qu’une attaque surprise du Hamas contre Israël, le 7 octobre, a tué 1 405 Israéliens. Au cours des 20 derniers jours, au moins 7 028 Palestiniens ont été tués dans cette attaque, pour la plupart des femmes et des enfants.

« Avoir ses règles est un cauchemar »

Plusieurs écoles de l’UNRWA ont été ciblées ou ont subi des dégâts suite aux raids aériens israéliens à proximité.

Déjà, le surpeuplement et les installations d’hygiène inadaptées dans les logements de fortune ont provoqué une épidémie de gale et de variole parmi la population déplacée.

Le manque d’hygiène de base, en particulier pour les femmes, aggrave la situation, notamment en ce qui concerne les menstruations.

À l’inconfort physique associé aux périodes telles que maux de tête, douleurs articulaires, abdominales et dorsales, s’ajoute également une détresse psychologique, aggravée par la peur constante que ressentent les femmes et les filles sous les bombardements israéliens.

« Les menstruations dans le refuge scolaire ressemblent à un cauchemar », a déclaré Noor. « Il n’y a pas de couvertures, pas de matelas confortables, pas de serviettes hygiéniques, pas d’analgésiques et pas d’accès à l’eau chaude pour préparer des boissons apaisantes.

“Certaines filles de ces refuges ont recours à des médicaments pour prévenir leurs menstruations, dans le but d’éviter l’embarras et la douleur supplémentaire”, a-t-elle ajouté.

Pour celles qui ont leurs règles mais qui ont peu ou pas accès aux produits hygiéniques, une pratique pénible est apparue : certaines filles et femmes ont recours au lavage et à la réutilisation des serviettes hygiéniques, risquant par inadvertance leur santé en raison d’une contamination potentielle.

Situation sombre

Dans une autre école de l’UNRWA à al-Maghazi, Amal, son mari et leurs trois jeunes garçons ont du mal à acquérir les bases.

Même si l’UNRWA continue de fournir une certaine assistance en matière d’abris, le siège total de la bande de Gaza et les bombardements incessants ont sévèrement limité l’accès aux services essentiels, ce qui représente à son tour un risque sanitaire pour les Palestiniens déplacés.

Amal, qui disait avoir peur de donner son nom de famille de peur qu’Israël ne s’en prenne à sa famille, a été forcée de quitter sa maison située dans le camp de réfugiés de Shati (Plage), à ​​l’ouest de la ville de Gaza, le 13 octobre. Sa maison avait été endommagée par les bombardements israéliens. , ses fenêtres ont été brisées et ses portes explosées.

Ils ont fui vers al-Maghazi à la recherche de sécurité, mais le voyage était terrifiant, avec des bombes tombant du ciel. Certaines familles circulaient dans des camions et ont été ciblées par des missiles israéliens et tuées, tandis que d’autres hommes, femmes et enfants couraient dans la rue.

La seule chose qu’Amal pouvait emporter était un sac d’urgence dans lequel elle mettait leurs cartes d’identité et quelques objets pour son plus jeune fils, Karim, qui n’a pas encore un an.

« La situation dans les écoles de l’UNRWA est très sombre », a déclaré Amal. « J’ai du mal à trouver la bonne taille de couches pour mon fils. Nous ne recevons aucune aide pour les enfants et je n’ai même pas de lait pour le nourrir.

Amal a déclaré qu’elle avait eu recours à des linges plutôt qu’à des couches pour son fils, ce qui lui avait causé de graves éruptions cutanées.

Elle a ajouté qu’elle évite de manger même les plus petites quantités de thon et de pain fournies par l’UNRWA afin de ne pas avoir besoin d’aller aux toilettes. Faute de couvertures suffisantes, ses deux autres enfants, âgés de sept et cinq ans, souffrent désormais de rhumes et de coliques.

« Je ne peux pas supporter la situation dans laquelle nous vivons », a déclaré Amal. « La guerre est très cruelle et nous entendons le bruit des bombardements toute la journée. »