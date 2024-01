Les Palestiniens dénoncent la suspension du financement de l’UNRWA par certains pays occidentaux | Nouvelles

L’Italie, l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni suspendent leur soutien après qu’Israël a accusé le personnel de l’UNRWA d’être impliqué dans les attaques du Hamas du 7 octobre.

De hauts responsables palestiniens et le Hamas ont critiqué la décision de certains pays occidentaux de suspendre le financement de l’agence de secours des Nations Unies pour les Palestiniens et ont appelé à un renversement immédiat de cette décision qui comporte un « grand » risque.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a déclaré plus tôt qu’il avait ouvert une enquête sur certains employés qui, selon Israël, étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre qui ont déclenché le conflit actuel.

Samedi, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein al-Sheikh, a déclaré que la décision des deux pays « entraîne de grands risques politiques et humanitaires ».

“En ce moment particulier et à la lumière de l’agression continue contre le peuple palestinien, nous avons besoin du maximum de soutien à cette organisation internationale et de ne pas cesser de lui apporter notre soutien et notre assistance”, a-t-il écrit sur X, exhortant les pays à “revenir immédiatement sur leur décision”. ».

Nous appelons les pays qui ont annoncé la cessation de leur soutien à #UNRWA de revenir immédiatement sur leur décision, ce qui implique de grands risques politiques et humanitaires, comme c’est le cas en ce moment et à la lumière de l’agression continue contre les Palestiniens… https://t.co/mxIam0zmZs – حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) 27 janvier 2024

L’Italie, l’Australie, le Canada et les États-Unis ont déclaré qu’ils cesseraient de financer l’agence, tandis que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que le bloc des 27 membres « évaluerait les mesures à prendre et tirerait les leçons sur la base des résultats de l’enquête complète et approfondie ». ».

Le Royaume-Uni et la Finlande ont également rejoint la liste croissante de pays qui ont suspendu leur aide financière à l’agence des Nations Unies, dont les installations où cherchaient refuge les Palestiniens déplacés ont été attaquées à plusieurs reprises lors des raids aériens israéliens.

Le Hamas a dénoncé samedi les « menaces » israéliennes contre l’agence, après qu’Israël a accusé plusieurs membres du personnel de l’UNRWA d’être impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël qui, selon les autorités, ont tué environ 1 140 personnes.

“Nous demandons à l’ONU et aux organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage” d’Israël, a déclaré le service de presse du Hamas dans un article sur Telegram.

Vendredi, l’UNRWA a annoncé avoir licencié plusieurs employés et avoir ouvert une enquête sur ces allégations.

« Les autorités israéliennes ont fourni à l’UNRWA des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés de l’UNRWA dans les horribles attaques contre Israël le 7 octobre », a déclaré le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini.

« Afin de protéger la capacité de l’agence à fournir une aide humanitaire, j’ai pris la décision de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et de lancer une enquête afin d’établir la vérité sans délai.

L’UNRWA a été fondée à la suite de la création de l’État d’Israël en 1948 pour fournir à des centaines de milliers de réfugiés palestiniens déplacés de force une éducation, des soins de santé, des services sociaux et des emplois. Son activité a débuté en 1950.

L’agence, à court d’argent, soutient aujourd’hui près de six millions de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie occupée, ainsi qu’en Jordanie, en Syrie et au Liban voisins.





Gel de l’aide

Le Royaume-Uni a déclaré samedi qu’il s’était joint aux États-Unis pour « suspendre temporairement » l’aide financière future à l’UNRWA, qui est financée presque entièrement par les contributions volontaires des pays membres de l’ONU.

“Le Royaume-Uni est consterné par les allégations selon lesquelles le personnel de l’UNRWA aurait été impliqué dans l’attaque du 7 octobre contre Israël, un acte de terrorisme odieux que le gouvernement britannique a condamné à plusieurs reprises”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth dans un communiqué.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a déclaré samedi que son pays rejoignait ses alliés et réduisait son soutien à l’agence.

« Les pays alliés ont pris une décision similaire. Nous nous engageons à fournir une aide humanitaire à la population palestinienne tout en protégeant la sécurité d’Israël », a-t-il posté sur X.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, s’est déclarée « profondément préoccupée » par les allégations contre l’UNRWA.

“Nous discutons avec des partenaires et suspendrons temporairement le décaissement des financements récents”, a-t-elle écrit sur X.

« Nous saluons la réponse immédiate de l’UNRWA, notamment la résiliation des contrats et l’ouverture d’une enquête, ainsi que sa récente annonce d’une enquête approfondie sur les allégations contre l’organisation », a-t-elle ajouté.

Israël a félicité les pays pour avoir mis fin à leur soutien à l’agence des Nations Unies, affirmant qu’il souhaitait arrêter complètement ses opérations après la fin de la guerre contre Gaza.

Félicitant le gouvernement américain pour sa décision de cesser de financer @UNRWA après qu’il a été révélé que certains de ses employés étaient impliqués dans le massacre odieux de #7octobre. Nous avertissons depuis des années : @UNRWA perpétue la question des réfugiés, fait obstacle à la paix et sert de… – ישראל כ”ץ Israël Katz (@Israel_katz) 27 janvier 2024

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a déclaré qu’Israël « vise à promouvoir une politique garantissant que l’UNRWA ne fera pas partie du lendemain, en s’attaquant à d’autres facteurs contributifs ».

« Nous nous efforcerons d’obtenir un soutien bipartisan aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans d’autres pays du monde pour cette politique visant à mettre un terme aux activités de l’UNRWA à Gaza », a-t-il déclaré.





Enquête indépendante

Le ministre canadien du Développement international, Ahmed Hussen, a annoncé vendredi qu’Ottawa avait « temporairement suspendu tout financement supplémentaire à l’UNRWA pendant qu’il entreprenait une enquête approfondie sur ces allégations ».

« Le Canada prend ces rapports extrêmement au sérieux et collabore étroitement avec l’UNRWA et d’autres donateurs sur cette question », a-t-il écrit sur X.

« Si les allégations s’avèrent exactes, le Canada s’attend à ce que l’UNRWA agisse immédiatement contre ceux qui sont déterminés à avoir été impliqués dans les attaques terroristes du Hamas. »

Les États-Unis ont suspendu vendredi le financement de l’UNRWA en raison d’allégations contre 12 employés qui « pourraient avoir été impliqués » dans l’attaque du Hamas.

Lazzarini n’a pas révélé le nombre d’employés ni la nature de leur implication présumée, mais a déclaré que « tout employé de l’UNRWA impliqué dans des actes de terrorisme » serait tenu pour responsable, y compris par le biais de poursuites pénales.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, s’est engagé à mener un « examen indépendant urgent et complet de l’UNRWA ».

Au moins 26 257 personnes ont été tuées et 64 797 blessées lors des attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre.