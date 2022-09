Les Palestiniens de Jénine s’arment pour une résistance violente

Des affiches de martyrs palestiniens sont visibles sur un mur du camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie le 16 septembre. (Corinna Kern pour le Washington Post)

CAMP DE RÉFUGIÉS DE JÉNINE, Cisjordanie — Il est juste après minuit. Les jeunes hommes portent des chemises noires et des masques noirs, attachent des rubans avec des insignes de groupe militant autour de leur front et font défiler leurs armes dans les rues étroites. Les responsables israéliens craignent que les AK-47, pistolets, kalachnikovs et M16 du marché noir exposés dans le camp de réfugiés de Jénine ne soient dirigés contre les Israéliens pendant les vacances juives qui commencent la semaine prochaine, alors qu’ils se préparent à un nouveau chapitre de la violente résistance palestinienne. Les attentes concernant le décès du président palestinien Mahmoud Abbas – l’autocrate de 86 ans profondément impopulaire et fumeur qui serait en mauvaise santé – ont déjà déclenché un ordre social plus sanglant dans cette ville occupée.

Dans le sillage d’Abbas, “il y aura de la fauda” – “chaos” en arabe – a déclaré Mohammad Sabbagh, chef du Comité des services populaires du camp de réfugiés de Jénine.

“C’est le début”, a-t-il dit.

Des milliers de jeunes à Jénine sont sur la liste de surveillance du terrorisme d’Israël, ce qui les rend inéligibles pour des permis de travail en Israël qui leur permettraient de gagner leur vie. Et ils ont vu les raids israéliens tuer des dizaines de non-combattants ces derniers mois, faisant déjà de 2022 le année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie depuis 2015. La pauvreté et la fureur ont fait du camp un foyer de militantisme.

La stratégie d’Abbas consistant à faire pression sur les Nations Unies pour condamner l’occupation israélienne – au lieu de prendre les armes contre elle – a longtemps été rejetée ici. Peu de gens ont dit qu’ils prêteraient attention à son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York vendredi.

Sabbagh a été témoin de l’évolution du mouvement de jeunesse local. Au cours de la première Intifada, ou soulèvement populaire palestinien, de 1987 à 1993, il a mortellement poignardé un soldat israélien et a ensuite passé 23 ans dans une prison israélienne. Après sa libération, il a vu des voisins plus jeunes se scinder en petits groupes et abandonner de plus en plus l’arme classique de choix – le couteau – au profit du pistolet.

La nouvelle génération, a déclaré Sabbagh alors qu’il s’arrêtait pour serrer la main des résidents du camp, essaie de faire en sorte que le gouvernement national méprisé soit remplacé par des milices locales, qui mesureront leur légitimité en armes plutôt qu’en bulletins de vote.

« Nous pourrions bientôt arriver à une situation où aucun jeune ne restera à la maison ; ils seront tous sortis pour affronter des soldats dans les rues », a déclaré Nasser al-Sadi, 27 ans, un résident du camp au chômage.

Cinquante-six pour cent des Palestiniens soutiennent les attaques armées contre les Israéliens, et la même proportion s’attend à ce que la résistance armée de Jénine s’étende à toute la Cisjordanie, selon un Sondage de juin par le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages.

L’Autorité palestinienne (AP) d’Abbas, fondée en 1993 en tant que gouvernement intérimaire de cinq ans pour inaugurer l’établissement d’un État palestinien, aura 30 ans l’année prochaine. Il n’y a pas eu d’élections depuis 2006, et une Palestine indépendante n’est nulle part à l’horizon. En avril 2021, Abbas a annulé un tour d’élections très attendu après que des sondages aient montré que son parti Fatah pourrait perdre face à son rival islamiste, le Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Alors qu’Abbas reste au pouvoir et que l’influence de son gouvernement s’estompe, Jénine est devenue un point d’éclair clé dans le conflit israélo-palestinien. En mars, Israël a lancé l’opération militaire “Brise la vague” en Cisjordanie après la série d’attaques terroristes palestiniennes la plus meurtrière depuis des années, dont un certain nombre ont commencé à Jénine. Les jeunes militants ici ont réagi en s’engageant dans des fusillades avec des soldats israéliens et en tirant sur des civils près des zones frontalières.

Les membres du Jihad islamique utilisent des M16 ou des Kalachnikovs, qui leur sont offerts en échange de leur adhésion au groupe, qui a mené une bataille de trois jours avec Israël à Gaza le mois dernier. Mais les analystes de la sécurité israélienne signalent également une augmentation du nombre de jeunes sans affiliation militante utilisant la mitraillette « Carlo », une imitation bon marché du fusil Carl Gustaf développé en Suède dans les années 1940.

L’arme est entrée sur la scène criminelle lors de la première Intifada au début des années 2000 et a depuis fait son chemin vers la Cisjordanie, où elle est assemblée avec des pièces détachées de voiture, de la ferraille et d’autres matériaux de fortune dans des ateliers à travers les zones non gouvernées de la région dans le lointain nord et extrême sud. Un Carlo peut coûter moins de 1 000 $ (les M16 coûtent environ 20 000 $).

Israël lutte pour contrôler l’accumulation d’armements. Cette année, l’armée israélienne a saisi plus de 300 armes – dont des pistolets, des kalachnikovs et des M16 – le long des frontières jordanienne et égyptienne, soit près du double du taux de 2021. Elle a également confisqué 160 armes en Cisjordanie, dont des AK-47 et des Tavors – les armes militaires israéliennes standard – qui avaient pour la plupart été volées à des soldats israéliens.

Un nombre important d’armes ont également afflué du Hezbollah, le groupe soutenu par l’Iran au Liban, selon un haut responsable militaire israélien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la situation sécuritaire sensible. « L’AP a les moyens de gérer ces armes, mais pas la volonté », laissant Israël prendre le relais, a-t-il déclaré.

Avec le boom du marché des armes à feu, les fusillades quasi nocturnes entre les jeunes militants de Jénine et les soldats israéliens sont devenues de plus en plus meurtrières.

Plus tôt ce mois-ci, des centaines de jeunes hommes, armés d’armes et d’explosifs, se sont rendus pour protester contre la démolition de la maison de Raed Hazem, qui a tué trois Israéliens dans un bar de Tel Aviv au printemps avant d’être tué par les forces de sécurité. Un habitant de 29 ans a été abattu par des soldats israéliens alors qu’il retransmettait en direct les affrontements sur TikTok ; 16 autres ont été blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Mercredi dernier, deux hommes armés palestiniens de Kafr Dan, un village au nord-ouest de Jénine, ont utilisé un Carlo et un autre pistolet improvisé pour tuer un soldat israélien au point de passage d’al-Jalama. Les hommes, dont un responsable de la sécurité de l’AP, ont été tués lors de la fusillade qui a suivi. L’armée israélienne a fermé Jalama pendant quatre jours, suspendu les permis de travail pour les résidents de Kafr Dan et commencé à débattre d’une opération plus large à Jénine.

Le colonel à la retraite Miri Eisin, ancien officier supérieur du renseignement de l’armée israélienne, a déclaré que le phénomène des militants “hybrides”, inspirés et partiellement affiliés à des groupes organisés comme le Jihad islamique, pose un défi à l’armée israélienne. Les membres de ce nouveau mouvement de jeunesse, a-t-elle dit, « sont des membres jeunes, en colère et sans emploi de gangs palestiniens, sans hiérarchie – quelque part entre les loups solitaires et les cellules terroristes ».

Ces dernières années, les gangs se sont rebaptisés « bataillons ». Le « bataillon de Jénine » a connu une dynamique de recrutement après une évasion de prison en 2021 par six hommes palestiniens ayant des liens familiaux avec Jénine, et a servi de modèle pour des « bataillons » similaires à Naplouse, Tulkarem, Bethléem et d’autres villes de Cisjordanie, a déclaré Eisin.

Mansour al-Saadi, vice-gouverneur de Jénine, a déclaré que l’Autorité palestinienne manquait de volonté politique et de ressources pour contenir la violence.

“Nous en voyons certains qui s’appellent Fatah le matin et Jihad islamique le soir”, a déclaré Saadi.

Une partie du problème, a déclaré Saadi, est que l’Autorité palestinienne a son siège à 60 miles de là, à Ramallah, où les habitants ont souvent un contact plus direct avec les Israéliens vivant de l’autre côté du mur frontalier. À Jénine, la plupart des jeunes hommes sont isolés, coincés à la maison avec peu de perspectives économiques.

Ahmad Qassem, un résident du camp de 24 ans, n’a pas pu trouver de travail depuis la fin de la neuvième année, sa dernière année d’école. Il a récemment été libéré d’une prison israélienne après une détention administrative de deux ans, au cours de laquelle il n’a jamais été inculpé ni jugé.

Derrière les barreaux, Qassem a déclaré avoir réalisé : « Il y a vingt ans, nous avons fait la paix avec Israël, mais ils ne respectent rien de tout cela.

“Alors, nous avons terminé”, a-t-il déclaré. « Nous voulons la destruction.