Les Palestiniens de Gaza sont confrontés à des « choix impossibles » au milieu des bombardements et du siège

Au milieu de près de trois semaines éprouvantes de frappes aériennes israéliennes, une pratique sombre est apparue à Gaza. Certains parents, dans ce territoire assiégé et assiégé, griffonnent les noms de leurs enfants sur les membres de leurs plus petits. D'autres attachent des bracelets d'identification de fortune ou de petits morceaux de ficelle colorés autour de leurs poignets.

Il y a une logique simple et brutale : alors que le bilan des morts palestiniens dépasse les 7 000 tués, dont près de 3 000 enfants, selon les agences humanitaires, les morgues et les hôpitaux sont débordés. Les religieux musulmans ont approuvé les enterrements de masse pour les morts non identifiés, mais les familles espèrent que des marqueurs d’identification plus clairs pourront empêcher ce sort pour leurs proches assassinés. “Si quelque chose arrive”, a déclaré à Reuters un père de famille de 40 ans, “de cette façon, je les reconnaîtrai”.

On ne sait pas exactement quand Israël lancera une opération terrestre très attendue dans la bande de Gaza dans le cadre de sa campagne visant à « éliminer » le groupe islamiste Hamas, dont l’effroyable attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël a marqué le jour le plus sanglant de l’histoire israélienne et du histoire du peuple juif depuis l’Holocauste. Les responsables israéliens ont clairement indiqué que leur campagne de représailles actuelle modifierait irrévocablement le statu quo à Gaza, où le Hamas domine depuis le putsch de 2007. Invoquant les exigences d’une « puissante vengeance », le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis de dévaster toute partie du territoire où le Hamas resterait retranché.

La guerre a plongé la vie des Palestiniens ordinaires de Gaza dans une crise. Ils ont enduré 16 ans de blocus israélien, mais se retrouvent désormais largement sans carburant, sans eau, sans électricité et sans autres moyens de survie. Israël a ordonné unilatéralement l’évacuation des civils des zones nord de Gaza pour leur propre sécurité, mais beaucoup sont morts dans des frappes aériennes plus au sud.

“Lorsque les voies d’évacuation sont bombardées, lorsque les populations du nord comme du sud sont prises dans les hostilités, lorsque les éléments essentiels à la survie font défaut et lorsqu’il n’y a aucune garantie de retour, les gens se retrouvent face à des choix impossibles”, a déclaré Lynn Hastings. , le plus haut responsable humanitaire de l’ONU pour les territoires palestiniens occupés, a déclaré dans un communiqué, ajoutant que « nulle part n’est sûr à Gaza ».

Quelque 1,4 million de personnes sur les 2,3 millions d’habitants de Gaza sont désormais déplacées à l’intérieur du pays. Plus de 613 000 Gazaouis déplacés trouvent refuge dans 150 installations gérées par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ou UNRWA, dont certaines peuvent accueillir 10 à 12 fois plus de personnes que leur capacité prévue. Au cours de la semaine dernière, l’agence a enregistré environ 7 000 cas d’infections respiratoires aiguës, environ 3 000 cas de diarrhée et des centaines de cas de gale et de poux.

Ces conditions vont devenir encore plus désastreuses à mesure que les réserves de carburant s’épuisent sur le territoire. Avec la panne d’électricité et les générateurs de secours incapables de fonctionner sans carburant, les installations de pompage de l’eau et de dessalement tombent en panne. Beaucoup de gens sur le territoire boivent de l’eau sale ou salée. Pour de nombreux Palestiniens de Gaza, lorsqu’ils ne sont pas à l’abri des frappes aériennes, leur vie quotidienne consiste à faire la queue pendant des heures dans une recherche désespérée de nourriture et d’eau potable.

L’aide humanitaire que les autorités israéliennes ont autorisée à entrer sur le territoire depuis l’Égypte est bien inférieure à ce qui est nécessaire. Selon une analyse réalisée par l’association caritative Oxfam, seuls 2 pour cent des vivres normalement livrés à Gaza ont été autorisés à entrer depuis le 7 octobre. « Quelques camions ont traversé la frontière. Cela ne veut rien dire », a déclaré à NPR Cindy McCain, directrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. « Nous avons besoin de centaines de camions pour traverser la frontière afin d’aider à atténuer les conséquences possibles de cette catastrophe. » Elle a également averti qu’« il y aura des maladies qui ne regardent personne si nous n’y arrivons pas ».

Mercredi, le Croissant-Rouge palestinien a annoncé qu’il manquerait de carburant pour faire fonctionner ses ambulances avant la fin de la semaine. Déjà, plus d’un tiers des hôpitaux de Gaza et près des deux tiers de ses cliniques de soins de santé primaires ont fermé leurs portes, soit à cause des bombardements, soit à cause du manque d’électricité. Les établissements encore en activité le font sous une contrainte considérable, avec des patients éparpillés dans les couloirs et des fournitures médicales essentielles en diminution.

« Les théâtres sont remplis de blessés. Ils doivent prendre des décisions très difficiles quant aux personnes à soigner, car ils ne peuvent pas faire face au grand nombre de patients. [wounded] des gens arrivent », a déclaré à la BBC Abdelkader Hammad, un chirurgien britannique actuellement hébergé dans un établissement de l’ONU. «Ils manquent de matériel médical.»

Découvrez comment le siège israélien a plongé Gaza dans l’obscurité et l’isolement

Les options qui s’offrent aux habitants de Gaza sont sombres. Il y a le travail quotidien de survie dans un paysage de guerre semé de décombres, qui comprend également la recherche de signaux WiFi et de stations de recharge de téléphone. Les familles séparent et déplacent leurs enfants et leurs proches vers différentes parties du territoire dans l’espoir que les chances d’éviter les frappes aériennes seront meilleures une fois dispersées. Les routes reliant le nord au sud de Gaza sont elles-mêmes devenues des pièges mortels, vulnérables aux bombardements. De nombreux habitants de Gaza n’ont pas les ressources nécessaires pour faire le voyage vers le sud ou pour trouver un hébergement sûr une fois arrivés.

L’idée de quitter complètement Gaza est d’autant plus lourde : pour différentes raisons, ni Israël ni l’Égypte ne sont disposés à accepter des centaines de milliers de réfugiés. Et les Palestiniens, tout comme les gouvernements arabes, craignent qu’un exode de Gaza ne marque une nouvelle perte de terres au profit de l’État israélien – une autre « nakba », le terme arabe souvent invoqué pour décrire le « cataclysme » qui a représenté la fondation d’Israël en 1948 et la l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens de leurs villages d’origine.

« Une écrasante majorité de ceux qui subissent les bombardements infernaux à Gaza n’accepteraient un refuge temporaire que si des garanties étaient fournies pour leur retour dans leurs foyers à Gaza après la fin de la guerre », a écrit l’auteur palestinien et militant des droits de l’homme Raja Shehadeh. « Cette détermination des Palestiniens à ne pas permettre à Israël de les déplacer une fois de plus agit également comme un frein contre une seconde Nakba. »

Les responsables de l’ONU ont dénoncé l’acte de terrorisme du Hamas et ont appelé le groupe à libérer immédiatement les nombreux otages qu’il a enlevés et qu’il détient désormais à Gaza. Mais les atrocités perpétrées par le Hamas « ne justifient pas les crimes en cours contre la population civile de Gaza, y compris son million d’enfants », a écrit Philippe Lazzarini, chef de l’UNRWA, dans un éditorial du Guardian.