Les Palestiniens de Gaza plongés dans l’obscurité numérique, sans moyen de parler ni d’envoyer des SMS

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

JERUSALEM — Couper les lignes de communication de l’ennemi est un outil de guerre ancien. Mais la panne presque complète des communications à Gaza, alors qu’Israël étend sa campagne militaire, a plongé les habitants dans une profonde obscurité numérique. Avant vendredi soir – lorsque les connexions téléphoniques et Internet étaient brusquement coupées – on pouvait être pauvre à Gaza, on pouvait avoir du mal à recharger une batterie, mais si on avait un téléphone portable avec quelques minutes de crédit, on pouvait toujours passer un appel. Désormais, ces minutes sont inutiles.

Plus de 2 millions de personnes à Gaza n’ont désormais que peu ou pas de possibilité d’envoyer des SMS, de parler ou de faire défiler des pages. Ils ne peuvent pas appeler une ambulance. Ils ne peuvent pas surveiller leurs proches. Pas de Facebook, WhatsApp, Instagram. Pas de nouvelles. Tout aussi inquiétant, les gens ne peuvent pas appeler. Il règne désormais un silence terrifiant.

Découvrez comment le siège israélien a plongé Gaza dans l’obscurité et l’isolement

Rana Khalil a 27 ans et travaille dans un bureau des droits humains à Ramallah, en Cisjordanie.

Elle a été en contact quotidien avec les membres de sa famille élargie, qui vivent dans le nord de Gaza, tout au long de la guerre. Ils ne se sont pas parlé ni envoyé de SMS depuis le début de la panne vendredi soir.

« Comment nous sentons-nous maintenant ? Je ne sais pas si quelqu’un de la famille est vivant », a-t-elle déclaré.

Elle n’est pas seule. « Personne, personne ne peut atteindre qui que ce soit à Gaza », a-t-elle déclaré. “Il n’y a aucun lien.”

Il y a des exceptions. Quelques téléphones satellites et antennes paraboliques. Et les Gazaouis qui possèdent des cartes SIM d’entreprises de téléphonie mobile étrangères peuvent parfois obtenir une ligne téléphonique, a-t-elle expliqué. « Mais personne n’en a à Gaza. »

Khalil a demandé : « Pouvez-vous s’il vous plaît demander de l’aide pour obtenir des nouvelles de Gaza sur les familles là-bas ? »

Israël a détruit les tours de téléphonie cellulaire, les lignes de câble et les infrastructures avec des frappes qui ont culminé vendredi soir, créant une quasi-panne de connectivité. Le principal fournisseur de télécommunications palestinien, Paltel, a accusé Israël d’une « perturbation totale » des services Internet, cellulaires et fixes.

Les lignes de communication à Gaza étaient déjà ténues avant vendredi. Un téléphone chargé est devenu un luxe, et peu d’habitants de Gaza avaient de l’argent disponible pour payer des minutes et des forfaits Internet après qu’Israël a ordonné un « siège complet » et coupé l’électricité, le carburant et l’eau le 9 octobre.

Avant la panne, les appels vers les numéros palestiniens locaux étaient fréquemment interrompus ou ne parvenaient pas à aboutir. L’accès à Internet via les forfaits téléphoniques ou le WiFi était intermittent et lent.

Le bruit des explosions résonnait fréquemment en arrière-plan lors des appels.

En photos : La guerre Israël-Gaza dans sa troisième semaine

Les Palestiniens de Gaza ont déclaré au Washington Post qu’ils évitaient de répondre à des numéros israéliens qu’ils ne connaissaient pas, craignant que ce soit l’armée israélienne qui appelle pour avertir d’une frappe imminente – même si la plupart des coups, disent les gens, sont arrivés sans préavis.

Au cours des dernières 24 heures, The Post a contacté peu de personnes à Gaza. Abdul Raouf Shaath, un photojournaliste palestinien, a été contacté via une application Messenger et a répondu par un message vocal.

“Nous vous parlons avec beaucoup de difficulté en raison de l’utilisation d’un réseau Internet faible et d’un abonnement international, et la communication est très lente”, a déclaré Shaath.

Gaza, a-t-il dit, « est désormais anéantie aux yeux du monde » et « retirée du bruit du monde ».

Il a déclaré qu’il était impossible de passer des appels ou des SMS à l’intérieur de Gaza, ou d’appeler un service d’ambulance pour obtenir de l’aide.

Peu de temps après ce message vocal, la communication entre le photographe et The Post a pris fin et n’a pas pu être rétablie.

Le Comité pour la protection des journalistes a publié une déclaration exprimant son inquiétude quant à la panne des téléphones portables et du service Internet à Gaza. « Un black-out des communications est un black-out de l’information », a déclaré le CPJ. « Cela peut entraîner de graves conséquences, avec un vide d’informations indépendantes et factuelles qui peut être comblé par une propagande mortelle, de la désinformation et de la mésinformation. »

La déclaration poursuit : « Alors que les bureaux de presse perdent contact avec leurs équipes et leurs journalistes à Gaza, qui témoignent de manière indépendante pour fournir des informations sur les développements et le bilan humain de cette guerre, le monde perd une fenêtre sur la réalité de toutes les parties engagées dans cette guerre. ce conflit.

Samedi soir, Bassem Nasser, un travailleur humanitaire du Catholic Relief Services à Rafah, dans le sud de Gaza, a publié ce message WhatsApp : « La crise de communication continue. Accès limité et informations limitées sur la situation en dehors de mon propre emplacement. Bruits de frappes aériennes et de bombardements d’artillerie sans précédent. Aucune communication interne entre les équipes. Je ne peux confirmer la sécurité d’aucun membre du personnel.

Avant la panne, les appels téléphoniques étaient fréquemment interrompus. Mais les gens pouvaient toujours être contactés via WhatsApp.

Un journaliste du Post a reçu un tel message d’une mère à Gaza : « Dieu merci, je vais bien. Comment vas-tu? Mais nous sommes très fatigués. C’était le dernier message.

Depuis vendredi soir, presque tous les appels vers les Gazaouis n’ont pas abouti. “Le numéro de portable que vous avez composé n’est pas joignable pour le moment”, répond un enregistrement.

Dalia Shurrab, 40 ans, est une Palestinienne de Gaza vivant à Amman, en Jordanie. Pendant de nombreuses années, elle a travaillé avec le groupe humanitaire Mercy Corps.

« Vendredi matin, nous étions tous ensemble lors d’un appel vidéo. Mon neveu voulait jouer à un jeu en ligne avec moi. Puis la ligne a été coupée », a déclaré Shurrab.

Cela fait maintenant 24 heures qu’elle essaie de joindre sa famille à Khan Younis, dans le sud de Gaza, via des téléphones portables, Internet et des lignes fixes. Rien.

Shurrab s’est mis à pleurer en s’excusant. « La voix de ma mère a toujours été ce qui m’a réconforté, tu sais ? Nous parlons tous les jours. Elle me calme toujours, elle pense toujours à l’espoir », a-t-elle déclaré. “C’est tellement dur maintenant, je suis désolé.”

Elle ne voulait pas mettre fin à l’appel.