Les Palestiniens de Gaza peuvent se rendre dans des « villes de tentes » : ancien ministre israélien | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Danny Ayalon, a déclaré à Al Jazeera que les habitants de Gaza devraient évacuer leurs résidences et s’installer dans le désert du Sinaï en Égypte, où des camps de tentes temporaires pourraient être installés pour eux, au milieu des combats en cours entre Israël et le Hamas.

L’interview a été largement partagée sur les réseaux sociaux, Ayalon étant largement critiqué pour ses commentaires, que beaucoup ont qualifiés d’appel au « nettoyage ethnique ».

« Nous avons demandé aux habitants de Gaza de nettoyer temporairement la zone afin que nous puissions éliminer le Hamas et ensuite, bien sûr, ils pourront revenir », a déclaré Ayalon, s’adressant à Marc Lamont Hill dans un épisode d’UpFront diffusé vendredi. .

« Nous ne disons pas aux Gazaouis d’aller à la plage ou de se noyer… Non, Dieu nous en préserve… Allez dans le désert du Sinaï. Il y a une immense étendue, un espace presque infini dans le désert du Sinaï, juste de l’autre côté de Gaza.

Dans mon entretien avec un ancien vice-ministre israélien des Affaires étrangères, il a reconnu qu’Israël punissait collectivement la population de Gaza. pic.twitter.com/gZRiz9k3o4

https://t.co/gZRiz9k3o4 –Marc Lamont Hill (@marclamonthill) 14 octobre 2023

« L’idée est qu’ils partent vers des zones ouvertes où nous et la communauté internationale préparerons des infrastructures… des villes de tentes, avec de la nourriture et de l’eau, tout comme pour les réfugiés de Syrie », a ajouté Ayalon.

De plus, l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré que tout serait « restauré » à Gaza, s’il y avait une « capitulation immédiate et inconditionnelle du Hamas », ce qui, selon Lamont, était une définition « classique » de la punition collective.

Le 9 octobre, Israël a annoncé un blocus total de la bande de Gaza, comprenant l’arrêt des livraisons de carburant et de gaz, deux jours après que les combattants du Hamas ont mené des attaques meurtrières en Israël.

La décision de couper les approvisionnements de base à Gaza, qui est déjà assiégée par Israël depuis 16 ans, a été condamnée par les Nations Unies, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’un acte de « punition collective » et interdit par le droit international.

Réaction

« Danny Ayalon plaide en fait pour le nettoyage ethnique devant le public mondial, sachant que peu de choses peuvent l’arrêter en termes de pression internationale ou de réprimande », Marc Owen Jones, professeur agrégé à l’Université Hamad Bin Khalifa au Qatar, publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un autre utilisateur a déclaré que, d’après les remarques d’Ayalon, l’objectif d’Israël était apparemment de « transformer Gaza en colonies tout en bannissant ce qui reste de la population locale dans des camps de réfugiés dans le désert ».

D’autres ont déclaré qu’Ayalon appelait à une deuxième « Nakba » ou « catastrophe ».

La « Nakba » fait référence au nettoyage ethnique de la Palestine et à la destruction quasi totale de la société palestinienne en 1948. Les forces militaires sionistes ont expulsé au moins 750 000 Palestiniens de leurs foyers et de leurs terres et ont capturé 78 % de la Palestine historique. Les 22 pour cent restants ont été répartis entre ce qui est aujourd’hui la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza.

Danny Ayalon, #Israélien ancien vice-ministre des Affaires étrangères, réclame haut et fort une seconde #Nakba et le déplacement des Palestiniens de #Gaza vers le Sinaï #Egyptecomme les Syriens !#Israël ne se défend pas, Israël nettoie ethniquement Gaza ! pic.twitter.com/NKhoZIQtwu — Dr Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) 14 octobre 2023

Lamont Hill s’est également entretenu de cet épisode avec Osama Hamdan, un porte-parole principal du Hamas. Hamdan a évité de répondre aux questions sur la justification du meurtre de civils israéliens et a plutôt fait référence à l’occupation continue du peuple palestinien.

Parlant de l’attaque du Hamas le 7 octobre, Hamdan a déclaré : « Les Israéliens ont été choqués, ces [were] les principales troupes qui attaquent Gaza depuis 10 ans… Ils veulent redonner l’image de l’armée israélienne.

Au cours des sept premiers jours de la guerre, environ un million d’habitants de Gaza ont été contraints de quitter leur domicile, comme l’a rapporté l’agence des Nations Unies aidant les réfugiés palestiniens. Les organisations humanitaires ont qualifié les conditions dans l’enclave côtière assiégée de « désastreuses » ou de « catastrophiques ».

Les attaques aériennes israéliennes ont coûté la vie à plus de 2 329 Palestiniens, dont 724 enfants. Pendant ce temps, plus de 1 300 Israéliens, dont 286 soldats, ont été tués.