Les Palestiniens de Gaza disent qu’Israël ne respecte pas l’ordonnance de la CIJ

Les Palestiniens de Gaza déclarent qu’Israël ne respecte pas les mesures provisoires de la CIJ pour prévenir le génocide

“J’espérais que la CIJ obligerait Israël à arrêter sa guerre, mais une telle décision ne fait que donner à Israël plus de temps pour tuer de plus en plus de Palestiniens…”

Les Palestiniens, qui ont quitté leurs maisons et se sont réfugiés à Rafah, sont vus parmi les décombres des bâtiments détruits en raison des attaques israéliennes en cours alors qu’ils tentent de survivre dans des conditions difficiles à Rafah, Gaza, le 31 janvier 2024. [Getty]

Les Palestiniens de l’enclave côtière assiégée ont accusé Israël de ne pas respecter la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le génocide en Afrique du Sud, qui a explicitement ordonné à Israël d’empêcher les actes de génocide dans la bande de Gaza.

Vendredi 26 janvier, la CIJ de La Haye a rendu un arrêt sur l’affaire de génocide sud-africaine contre Israël, ordonnant à Israël de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les actes de génocide à Gaza et exigeant qu’Israël fasse rapport sur la mise en œuvre de ces mesures dans un délai d’un mois.

Le tribunal n’a cependant pas ordonné à Israël de suspendre ses opérations militaires à Gaza, l’une des principales demandes présentées par l’Afrique du Sud, tout en appelant également le Hamas à libérer tous les otages israéliens.

Mais sur le terrain, pour de nombreux Palestiniens de Gaza, les forces armées israéliennes continuent de commettre des crimes génocidaires sans tenir compte de la décision de la CIJ. Ces sentiments étaient partagés par les Palestiniens de Gaza. Le nouvel arabe.

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne a commis 16 massacres dans divers endroits de la bande de Gaza, tuant environ 150 Palestiniens et en blessant au moins 313 autres, a déclaré le ministère de la Santé basé à Gaza dans un communiqué de presse.

“Ces nouveaux décès portent le nombre total de morts à 26.900 Palestiniens, tandis que le nombre de blessés a atteint 65.949 Palestiniens”, a ajouté le ministère.

“Il est certain qu’Israël n’adhère à aucune décision concernant le peuple palestinien. Il veut seulement tuer le plus grand nombre possible de Palestiniens et détruire toute la bande de Gaza, non pas pour éliminer le Hamas, mais pour éliminer la présence palestinienne dans le territoire palestinien. enclave côtière”, a déclaré Mohammed Abdul Rahman, un Palestinien, à TNA.

“Au départ, j’ai salué la décision de la CIJ principalement parce que je pensais qu’elle obligerait Israël à désamorcer son opération militaire à Gaza, mais j’ai réalisé plus tard que personne ne peut ordonner à Israël de ne pas nous tuer et de détruire nos maisons et notre avenir”, » a ajouté le père de trois enfants, âgé de 39 ans.

Pour sa part, Bushra Masoud, une femme déplacée, a été déçue par la décision de la CIJ car elle s’attendait à ce que le tribunal de l’ONU adopte une décision claire pour mettre immédiatement fin à la guerre d’Israël contre Gaza.

“J’espérais que la CIJ forcerait Israël à arrêter sa guerre, mais une telle décision ne fait que donner à Israël plus de temps pour tuer de plus en plus de Palestiniens à Gaza”, a déclaré à la TNA cette mère de trois enfants de 52 ans.

Elle estime que le monde devrait déployer davantage d’efforts pour arrêter Israël, « soit par le biais des tribunaux de l’ONU, soit même en descendant dans la rue pour manifester contre la guerre israélienne et ses actes de génocide à Gaza ».

D’un autre point de vue, Asem al-Shaer, basé à Rafah, a salué la décision de la CIJ, estimant que « c’était la première fois qu’ils avaient l’occasion de prendre en compte Israël pour ses crimes contre les Palestiniens à Gaza ».

Al-Shaer a dit à TNA“Je pense qu’Israël évitera, au moins, de tuer des dizaines de Palestiniens lors de la même attaque ou de détruire des places résidentielles entières comme il l’a fait à plusieurs reprises jusqu’à présent lors de sa guerre contre Gaza.”

Il croit que les Palestiniens peuvent vaincre Israël devant un tribunal international en fournissant tous les documents qui prouveraient qu’ils ont commis un génocide contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Depuis le 7 octobre, Israël a lancé une guerre sanglante contre Gaza après que le groupe armé islamique Hamas a entrepris une attaque militaire sans précédent contre les bases militaires israéliennes et les colonies situées à l’intérieur de « l’enveloppe de Gaza », qui a tué et capturé des dizaines d’Israéliens.

Depuis lors, l’armée israélienne a mené une attaque militaire à grande échelle dans la majeure partie de l’enclave côtière assiégée et déchirée par la guerre, détruisant environ 80 pour cent du territoire, selon des responsables palestiniens à Gaza, et tuant plus de 26 000 Palestiniens, principalement des femmes et des hommes. enfants.

L’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël auprès de la CIJ le 29 décembre 2023, accusant Israël de violer la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide lié aux Palestiniens à Gaza.