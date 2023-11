Les Palestiniens de Cisjordanie sont confrontés à des restrictions croissantes et à la violence des colons alors que la guerre à Gaza s’intensifie

Bethléem, Cisjordanie

Pour être au travail à 9 heures du matin, Joseph Handal se lève à 4h30 du matin, même si son lieu de travail, une église franciscaine de la vieille ville de Jérusalem, n’est qu’à quelques kilomètres de son domicile à Bethléem.

Le trajet devrait durer 25 minutes par la route. Mais nous sommes ici en Cisjordanie occupée. Rien n’est jamais simple ici.

« Nous attendons le bus et voyons s’il arrive. S’il ne vient pas, le poste de contrôle est fermé. Pour l’instant, c’est fermé. Mais il se peut qu’il s’ouvre plus tard. Ou peut-être que ce ne sera pas le cas », a déclaré Handal à CNN, debout sur le bord de la route avec un groupe d’autres travailleurs.

En tant que résident palestinien de Cisjordanie, Handal a besoin d’un permis pour entrer à Jérusalem. Il en a un – mais sa capacité à se rendre au travail dépend de sa capacité à franchir au moins deux points de contrôle israéliens.

Avec Israël en guerredit-il, ce processus est devenu un cauchemar.

Après que le Hamas a lancé son attaque terroriste contre Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes et en kidnappant quelque 240 autres, Israël a renforcé ses mesures de sécurité et a commencé à restreindre sévèrement la liberté de mouvement des résidents palestiniens de Cisjordanie.

CNN a demandé au coordonnateur israélien des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) de commenter les restrictions accrues, mais n’a pas reçu de réponse.

Israël contrôle tous les points d’entrée et de sortie de la Cisjordanie au moyen de barrages routiers et de points de contrôle tenus par des soldats et des policiers armés. Les forces de sécurité ont toujours eu la possibilité de fermer ces postes de contrôle sans avertissement, mais depuis le 7 octobre, les fermetures sont plus fréquentes et durent plus longtemps, affirment les habitants et les organismes de défense des droits de l’homme.

Wahaj Bani Moufleh/Images du Moyen-Orient/AFP/Getty Images Des soldats israéliens positionnés sur la route entre les villes cisjordaniennes de Naplouse et Tulkarem.

Pour Handal et les dizaines de milliers de Palestiniens de Cisjordanie qui doivent se rendre à Jérusalem pour travailler, étudier, consulter un médecin ou rendre visite à leur famille, cela signifie une incertitude quotidienne.

“Cela vous met dans une position où vous ne pouvez même pas dire à quelqu’un ‘je vous retrouve demain’, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer”, a déclaré Mohammad Jamil, un professeur d’arabe d’un village près d’Hébron.

Jamil a déclaré à CNN que son fils Ibrahim avait manqué deux jours d’école au cours des deux dernières semaines parce que le soi-disant point de contrôle des tunnels près de Bethléem était fermé. Ibrahim, qui fréquente une école primaire à Jérusalem, a déclaré que cela ne le dérangeait pas. L’école est ennuyeuse, dit-il en riant.

Mais si Ibrahim est peut-être soulagé de manquer l’école, son père est de plus en plus exaspéré de jour en jour.

« Il n’y a pas d’avenir ici. Aucune solution», a-t-il déclaré.

Ibrahim réside à Jérusalem, où il vit avec sa mère, citoyenne israélienne. Mais Jamil est un Palestinien originaire de Cisjordanie, ce qui signifie qu’il ne peut pas venir rendre visite à Ibrahim aussi souvent qu’il le souhaiterait. Il vit et travaille en Cisjordanie et dispose d’un permis de visite familiale lui permettant d’entrer à Jérusalem pour rendre visite à Ibrahim – mais il ne lui permet d’y aller que cinq jours tous les trois mois.

Au lieu de cela, Ibrahim vient rester avec lui en Cisjordanie deux jours par semaine – un arrangement qui, selon Jamil, est devenu beaucoup plus compliqué depuis le début de la guerre.

De nouvelles restrictions de mouvement peuvent entrer en vigueur soudainement et sans explication. Les personnes qui doivent se déplacer pour le travail doivent donc être plus flexibles et toujours disposer de suffisamment de temps libre.

« Nous sommes habitués à cela. Nous vivons sous occupation », a déclaré Handal. Pourtant, les déplacements compliqués qui peuvent parfois impliquer de longs temps d’attente, des fermetures inattendues des points de contrôle et des interrogatoires de la part des forces de sécurité israéliennes en valent la peine aux yeux de Handal. Le salaire journalier moyen en Israël et à Jérusalem est plus du double de ce que les gens peuvent gagner en Cisjordanie, selon l’Organisation internationale du Travail.

Ivana Kottasova/CNN Joseph Handal attend sur la route quittant Bethléem pour voir si un checkpoint israélien ouvrira le lundi 6 novembre.

Israël occupe la Cisjordanie depuis qu’elle s’est emparée du territoire de l’occupation militaire jordanienne en 1967. Au début des années 1990, dans le cadre des accords de paix d’Oslo, la Cisjordanie était divisée en trois zones distinctes : A, B et C.

La zone C, qui comprend environ 60 % de la Cisjordanie, est entièrement contrôlée par Israël et forme un territoire continu. La zone B est sous le contrôle conjoint d’Israël et de l’Autorité palestinienne, tandis que la zone A est entièrement sous contrôle palestinien. Chacun représente environ 20 % de la Cisjordanie.

Les villes et villages des zones B et A sont souvent isolés les uns des autres, ce qui signifie que les Palestiniens souhaitant se déplacer de l’une à l’autre devront peut-être passer par des zones entièrement contrôlées par Israël.

Cela peut s’avérer difficile, voire parfois impossible.

Un poste de contrôle israélien sur la route qui relie le quartier de Handal à Bethléem à la route principale hors de la ville est fermé aux voitures depuis au moins un mois. Pour en sortir, il doit prendre un taxi ou se rendre au poste de contrôle, franchir la barrière à pied puis poursuivre son trajet dans un autre véhicule.

Ivana Kottasova/CNN Un bus transportant les résidents de Cisjordanie via un point de contrôle israélien jusqu’à Jérusalem s’arrête pour récupérer les passagers qui attendent au bord de la route, le lundi 6 novembre.

Dans le cadre des accords d’Oslo, Israël a accepté de transférer progressivement le contrôle de la Cisjordanie à l’Autorité palestinienne, mais cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, des dizaines de colonies israéliennes ont été construites en Cisjordanie, empiétant sur des terres que les Palestiniens, ainsi que la communauté internationale, considèrent comme le territoire d’un futur État palestinien.

Environ 500 000 colons juifs israéliens vivent désormais en Cisjordanie, selon Peace Now, un groupe israélien qui milite pour la paix et surveille les colonies. Beaucoup de ces colonies sont des zones fortement gardées et clôturées qui sont totalement interdites aux Palestiniens.

La plupart des pays du monde considèrent ces colonies comme illégales au regard du droit international et Israël a été critiqué pour avoir autorisé leur expansion – et, dans certains cas, pour les avoir soutenues par des allègements fiscaux et une sécurité financée par l’État. Israël vues la Cisjordanie comme un « territoire contesté » et affirme que sa politique de colonisation est légale.

Les zones autour de ces colonies ont toujours été sujettes à la violence, mais le la situation s’est aggravée Ces derniers mois.

Plus de 170 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah. C’est plus que le nombre de morts tués par les forces israéliennes sur l’ensemble de l’année 2022, selon les chiffres de l’ONU.

La plupart sont morts lors d’affrontements avec les forces de sécurité et de raids menés par Tsahal. Selon l’armée israélienne, certains d’entre eux étaient des militants du Hamas et du Jihad, tandis que d’autres étaient impliqués dans des affrontements.

Au moins huit Palestiniens ont été tués par des colons, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.

La spirale de la violence a suscité un tollé international, notamment de la part de Volker Turk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

« J’appelle de toute urgence les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates pour assurer la protection des Palestiniens de Cisjordanie qui sont quotidiennement soumis à la violence des forces israéliennes et des colons, aux mauvais traitements, aux arrestations et aux expulsions. , l’intimidation et l’humiliation », a déclaré Turk.

Selon l’ONU, depuis le 7 octobre, près de 1 000 Palestiniens issus d’au moins 15 communautés d’éleveurs ont été forcés de quitter leurs foyers par les colons.

« Dans le contexte de l’environnement coercitif dans lequel elles vivent, le déplacement de ces communautés peut équivaloir à un transfert forcé de population, ce qui constitue une grave violation de la Quatrième Convention de Genève », a déclaré Turk, ajoutant : « L’impunité persistante et généralisée des de telles violations sont inacceptables, dangereuses et constituent une violation flagrante des obligations d’Israël en vertu du droit international des droits de l’homme.

Mohamad Torokman/Reuters Des Palestiniens inspectent un bâtiment incendié après une attaque menée par des colons israéliens, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, le 21 juin 2023.

Un groupe de 30 défenseurs des droits de l’homme et de la société civile…