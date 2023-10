Cisjordanie occupée – Depuis le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre, la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée s’est également intensifiée.

Au moins 105 Palestiniens ont été tués et 1 550 autres arrêtés lors de la répression menée par les forces israéliennes. Les villes et villages palestiniens ont été coupés les uns des autres à cause des bouclages israéliens et de la menace d’attaques de colons, ce qui a entraîné un arrêt presque complet du commerce et de sévères restrictions de mouvement.

Les entrées de la plupart des villages et villes palestiniennes ont été bloquées par des points de contrôle militaires, des monticules de terre, des blocs de ciment et des portes en fer, empêchant la circulation entre eux.

Al Jazeera a parlé à plusieurs Palestiniens de l’impact de ces restrictions sur leur vie.

Karim Gibran, directeur du département de recherche de terrain de B’Tselem dans les territoires palestiniens occupés

Les restrictions imposées par Israël ont accru les souffrances des communautés palestiniennes et conduit à l’isolement des familles dans leurs maisons et leurs terres, en particulier dans les zones situées dans la zone C, qui est sous contrôle civil et sécuritaire israélien. (La zone C constitue la majeure partie du territoire de Cisjordanie)

Israël empêche l’accès à l’eau et à la nourriture, en particulier dans les communautés d’éleveurs, dans le but de déplacer les communautés palestiniennes de ces zones.

Au cours de l’offensive actuelle, la violence exercée par les colons contre les Palestiniens s’est intensifiée, les empêchant d’accéder à leurs terres, les attaquant alors qu’ils cueillaient des olives, les expulsant de leurs champs et attaquant les Palestiniens se déplaçant sur les routes.

L’armement des colons en Cisjordanie a considérablement augmenté. Ce phénomène a terrifié les Palestiniens, rendant leur mouvement semé de dangers et de peur. Les colons ont également lancé de vastes campagnes d’incitation sur les réseaux sociaux contre les Palestiniens, semées de menaces explicites à l’encontre des Palestiniens, les menaçant d’agression, de vandalisme et de meurtre.





Ahmed Abu Ayyash, 66 ans, propriétaire d’un supermarché à Beit Ummar

Tout est fermé dans la zone où je vis et travaille. Beit Ummar est une ville située au nord de la ville d’Hébron. Il se trouve à proximité du camp d’al-Arroub, au sud de la ville de Bethléem. La ville ne dispose que de deux entrées qui sont désormais complètement bloquées. Quiconque veut se déplacer de Beit Ummar à Hébron doit emprunter des routes de contournement longues et difficiles. Au lieu des 2 km (1,2 miles) dont nous avions besoin pour atteindre Hébron, il nous faut désormais 30 km (18,6 miles).

Je possède un magasin appelé Abu Ayyash Mini Market dans une zone que nous appelons le Triangle de Beit Ummar, qui relie Beit Ummar à la ville de Halhul et au camp d’al-Arroub. Ma boutique se trouve en face d’une tour de guet de l’armée israélienne.

Le magasin est désormais complètement fermé car il n’y a aucune circulation de véhicules dans cette rue. La zone qui relie Halhul à Beit Ummar au camp d’al-Aroub est fermée par des portes et des monticules de terre.

Je ne vais au supermarché que tous les quatre jours environ et je peux y accéder car il est proche de chez moi. Je vais juste vérifier la marchandise et l’électricité. J’ai un grand réfrigérateur contenant des marchandises d’une valeur d’environ 10 000 000 shekels (2 450 dollars), qui sont tous des produits laitiers tels que du labné, de la mortadelle, du houmous et des conserves. Désormais, la plupart de leurs dates sont expirées.

Je dispose également d’un parking pouvant accueillir 30 voitures. Avant, chaque voiture payait 10 $ pour se garer et l’utiliser, et maintenant, depuis le 7 octobre jusqu’à aujourd’hui, je n’ai reçu aucune voiture parce que la situation est très difficile.

Ahed Musa, 55 ans, vendeuse de nourriture

Depuis 10 ans, je livre des légumes et des fruits en transportant les légumes des agriculteurs de Shufa à Naplouse. J’apporte également des légumes du marché de Naplouse aux magasins de Tulkarem.

Aujourd’hui, le travail ne représente plus que 1 pour cent de ce qu’il était avant le 7 octobre en raison des fermetures. La plupart des magasins dans lesquels je livrais avaient été fermés, car ils dépendaient des Palestiniens des 194 territoires comme principaux clients. Mais aujourd’hui, leurs déplacements sont pratiquement limités. En raison de la fermeture du poste de contrôle, le point de contrôle de Shufa-Tulkarem est complètement fermé par une porte en fer et ils ne sont pas autorisés à y entrer.

Les fermetures ont affecté mon travail dans une très large mesure, car mon déplacement depuis Tulkarem prend 60 km à travers le point de contrôle de Shufa jusqu’à Naplouse. Parfois, nous empruntons des routes plus longues et plus difficiles s’il y a des points de contrôle, ce qui ajoute 20 km supplémentaires au trajet.

Aisha Abdel Rahman, 59 ans, directrice de l’école secondaire pour filles al-Luban Asharqiya

Mon école est l’une des écoles les plus dangereuses de Cisjordanie. L’UNICEF nous a fourni un bus pour transporter les étudiantes, aux frais du ministère de l’Éducation.

J’ai 226 élèves à l’école, âgés de 10 à 18 ans, de la septième au lycée. Je suis responsable de toutes ces vies. En tant que directrice de l’école, je suis la mère de 226 âmes.

L’école, construite en 1946 – deux ans avant l’existence d’Israël – est située dans la rue principale du village. Le village est situé au milieu de la Cisjordanie, entre les villes de Naplouse et Ramallah. Le portail de l’école, les salles de classe et la cour se trouvent tous à quelques mètres de la rue par laquelle passent chaque jour des milliers de colons.

L’école et les élèves ont été victimes de harcèlement et d’attaques de la part des colons, et nous avons dû transférer certains d’entre eux vers les hôpitaux de Salfit et de Naplouse.

Depuis le 7 octobre, l’école a fermé ses portes et les étudiantes se sont tournées vers l’apprentissage en ligne, ce qui n’est pas sans difficultés.

Je pense que les conditions actuelles vont durer longtemps et par conséquent, l’école restera fermée peut-être encore des semaines, voire des mois. C’est la première fois qu’une telle fermeture prolongée se produit en raison de la situation sécuritaire et de l’état des routes.

Arif al-Hawari, 36 ans, propriétaire d’un magasin

Mes frères et moi possédons une boulangerie et un supermarché (à Huwara). Nous habitons au dessus de la boulangerie qui se trouve dans la rue principale. Mes frères ont essayé d’ouvrir la porte arrière pour vendre du pain, des gâteaux et de la nourriture aux voisins et aux personnes dans le besoin. L’armée israélienne est arrivée, a ouvert le feu et a détenu mon frère pendant plusieurs heures.

Toutes les boulangeries, pharmacies et épiceries de Huwara sont complètement fermées depuis 22 jours. Une grande partie des personnes qui louaient à Huwara ont résilié leur contrat et ont déménagé pour travailler dans des villes comme Ramallah et Naplouse.

Nos ventes se sont déroulées dans toutes les régions de Cisjordanie, dans toutes ses villes, villages et camps de réfugiés.

Toutes les routes sont bloquées à Huwara et nous avons perdu 60 pour cent de nos clients en raison des circonstances et des conditions tendues.

Jamal Odeh, 56 ans, propriétaire d’une salle de mariage et d’événements

Depuis le début de la guerre contre Gaza, nous sommes confinés chez nous. La vie est insupportable. L’occupation israélienne inflige des punitions collectives aux gens et permet aux colons de nous tuer en tirant sur nos maisons.

Personnellement, j’ai plusieurs magasins et entreprises dans la rue principale Huwara, qui sont tous fermés depuis trois semaines. Tous les aspects de la vie sociale et économique se sont arrêtés. Aujourd’hui, je ne peux pas ouvrir la porte de ma maison ni ouvrir une fenêtre.

La dernière célébration de mariage a eu lieu le 6 octobre. Les gens ne peuvent plus continuer leur vie normalement. Même avant la guerre contre Gaza, nous étions soumis au harcèlement quotidien des colons et de l’armée, au point qu’ils entravent de nombreux événements. Tous les événements populaires ont été reportés et annulés.