Les Palestiniens de Cisjordanie font face à une violence croissante de la part des colons israéliens

UMM AL-KHEIR, Cisjordanie — À la tombée de la nuit, dans les collines du sud d’Hébron, les parents restent éveillés, à l’écoute des colons. Un craquement de roues sur la route poussiéreuse signifie qu’il est temps de rapprocher leurs enfants, de leur dire qu’ils sont aimés, qu’ils seront en sécurité. Au moment où le moteur coupe, les portières de la voiture claquent et les pas deviennent plus forts, une autre nuit de terreur est en marche.

Dans le village palestinien d’Umm al-Kheir, des habitants ont décrit des hommes masqués en uniforme militaire envahissant leur communauté la semaine dernière. Les hommes ont brisé les téléphones portables des résidents afin que personne ne puisse documenter les passages à tabac qui ont suivi.

Dans la ville voisine de Susiya, cinq hommes vêtus de la même manière ont battu Ahmed Nawaja, 38 ans, sous son olivier. Ses filles ont pleuré, a-t-il déclaré, tandis que les assaillants lui frappaient le corps avec la crosse de leur fusil.

La violence perpétrée par les colons israéliens, visant depuis longtemps à dépeupler les zones rurales palestiniennes de Cisjordanie occupée, est devenue courante dans les mois qui ont suivi le retour au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu fin décembre – à la tête d’une coalition comprenant des militants d’extrême droite. qui ont été reconnus coupables d’incitation anti-arabe et ont plaidé pour l’annexion de la Cisjordanie.



Depuis que les militants du Hamas ont tué plus de 1 400 personnes et plongé Israël dans la guerre le 7 octobre, le rythme des attaques a plus que doublé, alors que le mouvement radical des implantations exploite la crise pour accélérer le changement démographique à travers le territoire. Au moins 11 communautés palestiniennes ont été complètement abandonnées depuis le début de l’année, dont six depuis le 7 octobre, selon le West Bank Protection Consortium, un groupe d’organisations non gouvernementales financé par l’Union européenne.

L’ONU a enregistré 222 attaques de colons contre des Palestiniens au cours du mois dernier. Huit personnes, dont un enfant, ont été tuées. 64 autres Palestiniens ont été blessés, dont plus d’un quart par des balles réelles.

Le liste des incidents enregistré par Yesh Din, un groupe israélien de défense des droits qui a passé des années à surveiller la Cisjordanie, augmente de jour en jour : dimanche, des agriculteurs palestiniens de Qusra ont découvert que 500 oliviers, transmis de génération en génération, avaient été détruits ; leurs terres agricoles étaient recouvertes de ciment. Lundi, des colons ont brûlé des oliviers entre les villages de Burin et Huwara. Mercredi, des colons ont attaqué des moissonneurs à Qaryut, construit une barrière rocheuse pour les empêcher de retourner dans leur village « et ont tiré à balles réelles sur ceux qui s’approchaient », a déclaré Yesh Din.

L’ampleur et l’intensité de la violence ont ravivé les souvenirs de la « Nakba », ou catastrophe, survenue lors de la guerre israélo-arabe de 1948, lorsque des centaines de milliers de Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers pour ne jamais y revenir. Leurs villages ont été détruits, ou réinstallés et renommés, leur histoire effacée. Il s’agit d’un traumatisme profond et durable qui a touché presque toutes les familles palestiniennes – et beaucoup craignent qu’il ne se reproduise.

Au moins 1 100 Palestiniens ont été contraints de quitter leurs communautés entre janvier et la première semaine d’octobre. Au cours du mois dernier seulement, plus de 900 les gens ont fui. On estime que trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés de plus de 500 000 colons, dont le nombre a augmenté de 16 pour cent au cours des cinq dernières années, alors que les pourparlers de paix menés par les États-Unis sur une solution à deux États au conflit israélo-palestinien ont échoué.

Les collines du sud d’Hébron abritaient quelque 4 000 résidents palestiniens, la plupart vivant de leurs terres dans la zone C, une zone administrative couvrant 60 pour cent de la Cisjordanie – autrefois envisagée comme faisant partie d’un futur État palestinien mais toujours sous occupation israélienne.

Les dirigeants des implantations et les ministres du gouvernement le décrivent désormais ouvertement comme faisant partie d’Israël. Les communautés juives se développent dans toute la région. Certains sont des lotissements bien éclairés où l’on cultive des fruits et produisent du vin, tandis que d’autres sont des avant-postes isolés, annonciateurs d’une future migration.

Dans un lettre à Netanyahu publié lundi, le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich a appelé à interdire aux Palestiniens de récolter des olives à proximité des colonies de Cisjordanie. Le gouvernement, a-t-il dit, doit « créer des zones de sécurité stériles autour [Jewish] communautés et routes et empêcher les Arabes d’y entrer.

Des dizaines de routes ont été fermées dans toute la Cisjordanie depuis le 7 octobre, par des soldats aux points de contrôle ou avec des bermes de terre fraîchement creusés. Mercredi soir, des dizaines de femmes des communautés de colons proches du carrefour de Shavei Shomron se sont rassemblées pour protester contre le fait que leur propre route était restée ouverte, à la suite d’une série de violences. fusillades récentes dans la zone.

“Nous savons que tout le monde n’est pas présent dans ces [Palestinian] villages » qui constitue une menace, « mais c’est la plupart d’entre eux », a déclaré une manifestante, Miriam Levi, qui était là avec ses trois enfants. « Je suis mère ; Je ne veux pas protester ici, mais dans ces circonstances, je dois le faire.

Le militantisme augmente en Cisjordanie. Des hommes armés palestiniens ont tué au moins 15 colons en 2023, selon Données de l’ONU. Mais les auteurs de ces actes étaient généralement originaires des villes exiguës et des camps de réfugiés du territoire – où les forces israéliennes ont tué près de 400 Palestiniens cette année, selon le rapport. L’ONU dit – et non des communautés agraires actuellement vidées de leur substance par la violence des justiciers.

« La Cisjordanie est en ébullition », a déclaré Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, après que des attaques nocturnes de drones israéliens ont tué au moins huit Palestiniens dans la ville de Jénine, selon les autorités sanitaires palestiniennes. “Si nous [didn’t] avons Gaza aujourd’hui, toute notre attention serait [on] la Cisjordanie. »

La frange la plus radicale et la plus combative du mouvement des colons, connue sous le nom de « jeunesse des collines », s’est longtemps considérée comme l’avant-garde de l’État juif. Ils croient que Dieu leur a donné le droit d’être en Cisjordanie, et ils sont prêts à l’acquérir par la force si le gouvernement ne le fait pas à leur place.

Netanyahu a publié mercredi une rare condamnation de la violence des colons, sous la pression de l’administration Biden et d’autres alliés occidentaux, en déclarant : « Je condamne cela et nous agirons contre cela ».

Mais dans près de la moitié de toutes les attaques de colons documentées par les Nations Unies cette année, les forces israéliennes accompagnaient ou soutenaient activement les auteurs.

L’armée israélienne n’a pas commenté les incidents dans cette histoire, mais a déclaré lors des attaques de colons que « les soldats sont tenus d’agir pour mettre fin à la violation et, si nécessaire, de retarder ou de détenir les suspects jusqu’à ce que la police arrive sur les lieux. Dans les situations où les soldats ne respectent pas les ordres de Tsahal, les incidents sont soigneusement examinés et des mesures disciplinaires sont mises en œuvre.

L’appel d’urgence de réservistes sur les lignes de front à Gaza a encore brouillé les frontières entre l’État et les colons dans les collines d’Hébron, alors que des volontaires civils gardent les colonies en uniformes militaires.

Dans les communautés palestiniennes bédouines d’en bas, les peurs lancinantes se sont transformées en terreur claustrophobe.

Les agriculteurs ont peur de planter leurs cultures ou d’emmener leurs troupeaux en liberté. Certains résidents ont complètement arrêté de sortir, survivant avec ce qu’il y avait dans leurs placards le 7 octobre. Les adultes veillent à ce que les enfants mangent en premier. Les enfants demandent aux adultes pourquoi ils ne mangent pas.

Pendant la journée, à Susiya, des colons et des réservistes ont arrêté et menacé les habitants alors qu’ils traversaient le village. La nuit, les villageois déplacent leur literie à l’extérieur, espérant qu’il sera plus facile d’entendre les raids lorsqu’ils arriveront. Personne ne dort beaucoup.

L’épouse de Nawaja, Halimeh, a été consternée cette semaine de découvrir une nouvelle balle logée dans la terre dans laquelle ses deux filles jouaient. « Cela doit provenir de ce raid », a-t-elle soupiré.

Ils avaient entendu le craquement familier des pneus de la camionnette juste après 21 heures, une nuit de fin octobre, alors que les filles se tournaient et se retournaient sous leurs couvertures. Il y avait cinq hommes dans le véhicule, tous masqués, se souvient Nawaja. Quatre d’entre eux ont pointé des armes sur la famille tandis qu’un cinquième faisait signe à Nawaja. “Ils m’ont dit de m’asseoir, puis ils ont commencé à me donner des coups de pied, d’abord avec leurs bottes en métal”, a-t-il raconté, montrant des blessures encore visibles sur ses jambes.

Pendant tout ce temps, ils criaient : « Où est ta femme ?

Halimeh a essayé de les appeler, mais un autre homme lui a pointé une arme sur la tempe. « Ne bouge pas », se souvient-elle de lui avoir dit. Les filles à ses côtés étaient bouleversées. Sara, 8 ans, désespérée par la peur. Sa sœur Siwar, 7 ans, a eu un saignement de nez, se souvient Nawaja, apparemment à cause du stress.