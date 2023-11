Les Palestiniens craignent une répétition de 1948 alors qu’Israël appelle à l’évacuation

JERUSALEM (AP) — Dans l’appel d’Israël à l’évacuation de la moitié de la population de Gaza, de nombreux Palestiniens craignent une répétition de l’événement le plus traumatisant de leur histoire torturée, leur exode massif de ce qui est aujourd’hui Israël pendant la guerre de 1948 qui a entouré sa création.

Les Palestiniens l’appellent la Nakba, ou « catastrophe ». On estime que 700 000 Palestiniens, soit la majorité de la population d’avant-guerre, ont fui ou ont été expulsés de ce qui est aujourd’hui Israël dans les mois précédant et pendant la guerre, au cours de laquelle des combattants juifs ont repoussé une attaque de plusieurs États arabes.

Les Palestiniens ont emballé leurs affaires, entassés dans des voitures, des camions et des charrettes tirées par des ânes. Beaucoup ont verrouillé leurs portes et emporté leurs clés avec eux, espérant revenir une fois la guerre terminée.

Soixante-quinze ans plus tard, ils n’ont pas été autorisés à revenir. Les villes vidées ont été renommées, les villages ont été démolis, les maisons récupérées par les forêts des réserves naturelles israéliennes.

Israël a refusé de permettre le retour des Palestiniens, car cela menacerait la majorité juive à l’intérieur des frontières du pays. Ainsi, les réfugiés et leurs descendants, qui sont désormais au nombre de près de 6 millions, se sont installés dans des camps en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Jordanie. Ces camps se sont finalement transformés en quartiers bâtis.

Dans Gazala grande majorité de la population est constituée de réfugiés palestiniens, dont beaucoup de proches ont fui les mêmes régions que Hamas attaqué le week-end dernier.

Les Palestiniens insistent sur le fait qu’ils ont le droit au retour, ce qu’Israël rejette toujours catégoriquement. Leur sort figurait parmi les questions les plus épineuses du processus de paix, interrompu il y a plus de dix ans.

Aujourd’hui, les Palestiniens craignent que le moment le plus douloureux de leur histoire ne se répète.

“Vous regardez ces photos de gens sans voiture, sur des ânes, affamés et pieds nus, sortant par tous les moyens pour se diriger vers le sud”, a déclaré l’analyste politique Talal Awkal, qui a décidé de rester à Gaza parce qu’il ne le fait pas. je pense que le sud sera plus sûr.

« C’est une catastrophe pour les Palestiniens, c’est une Nakba », a-t-il déclaré. « Ils déplacent une population entière de son pays d’origine. »

Israël s’est engagé à écraser le Hamas après son incursion sanglante du 7 octobre. Les militants ont tué plus de 1 300 Israéliens, dont beaucoup de manière brutale, et en ont capturé environ 150, dont des soldats et des civils, jeunes et vieux. Israël a lancé des vagues de frappes aériennes sur Gaza en réponse, qui ont déjà tué plus de 1 500 Palestiniens, et la guerre semble sur le point de s’intensifier encore.

Vendredi, Israël a appelé tous les Palestiniens vivant dans le nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, à se diriger vers le sud. Les ordres d’évacuation s’appliquent à plus d’un million de personnes, soit environ la moitié de la population de cette étroite bande côtière de 40 kilomètres (25 milles).

Israël ayant fermé les frontières de Gaza, la seule direction vers laquelle fuir est le sud, vers l’Égypte. Mais Israël continue de mener des frappes aériennes à travers Gaza et l’Égypte s’est empressée de sécuriser sa frontière contre tout afflux massif de Palestiniens. Lui aussi craint une autre Nakba.

Les responsables israéliens affirment que l’évacuation vise à épargner les civils et à priver le Hamas de la possibilité de les utiliser comme boucliers humains.

«Le camouflage des terroristes, c’est la population civile», a déclaré vendredi le ministre de la Défense Yoav Gallant. « Il faut les séparer. Alors, ceux qui veulent sauver leur vie, s’il vous plaît, allez vers le sud.

L’armée a déclaré que ceux qui partaient pourraient revenir lorsque les hostilités prendraient fin, mais de nombreux Palestiniens sont profondément méfiants.

Le gouvernement d’extrême droite israélien a des extrémistes autonomisés qui soutiennent l’idée d’expulser les Palestiniens, et à la suite de l’attaque du Hamas, certains ont ouvertement appelé à une expulsion massive. Certains sont des colons de Cisjordanie toujours en colère contre le retrait unilatéral d’Israël de Gaza en 2005.

« Pour l’instant, un seul objectif : la Nakba ! Une Nakba qui éclipsera la Nakba des 48. Nakba à Gaza et Nakba à tous ceux qui osent s’y joindre ! Ariel Kallner, député du Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a écrit sur les réseaux sociaux après l’attaque du Hamas.

Le Hamas, quant à lui, a demandé aux gens de rester chez eux, qualifiant les ordres israéliens de stratagème.

Le président Mahmoud Abbas, qui dirige l’Autorité palestinienne internationalement reconnue en Cisjordanie occupée, a également rejeté les ordres d’évacuation, affirmant qu’ils conduiraient à une « nouvelle Nakba ».

Abbas, 87 ans, est un réfugié de Safed, dans ce qui est aujourd’hui le nord d’Israël. Il portait une épinglette en forme de clé lorsqu’il s’est adressé aux Nations Unies le mois dernier, à l’occasion du 75e anniversaire de la Nakba.

Les Palestiniens ont entendu les histoires de leurs proches et ont été élevés dans l’idée que le seul espoir pour leur lutte pour l’autodétermination qui dure depuis des décennies est la fermeté sur leur terre.

Mais beaucoup de Gazaouis sont peut-être trop effrayés, épuisés et désespérés pour prendre position.

Depuis près d’une semaine, ils cherchent à se mettre à l’abri sous un barrage de frappes aériennes israéliennes qui ont démoli des pâtés de maisons entiers, frappant parfois sans avertissement. Il y a une panne d’électricité sur tout le territoire et une diminution des réserves de nourriture, de carburant et de médicaments.

Le sud n’est pas sûr, mais si Israël lance une offensive terrestre dans le nord, comme cela semble de plus en plus probable, cela pourrait être son meilleur espoir de survie, même s’il ne revient jamais.

« L’expérience vécue avec nos familles en 1948 nous a appris que si vous partez, vous ne reviendrez pas », a déclaré Khader Dibs, qui vit dans le camp de réfugiés surpeuplé de Shuafat, à la périphérie de Jérusalem. « Le peuple palestinien meurt et la bande de Gaza est anéantie. »

Les journalistes d’Associated Press Isabel DeBre et Julia Frankel ont contribué.