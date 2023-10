KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) — Les frappes aériennes israéliennes ont bombardé jeudi des localités de la bande de Gaza, y compris des parties du sud qu’Israël avait déclarées zones de sécurité, renforçant les craintes de plus de 2 millions de Palestiniens piégés dans le territoire qui ne trouvaient nulle part de sécurité.

Près de deux semaines après une catastrophe dévastatrice Le Hamas déchaîne Dans le sud d’Israël, l’armée israélienne a attaqué sans relâche Gaza en réponse. Même après qu’Israël ait demandé aux Palestiniens d’évacuer le nord et de se diriger vers ce qu’il appelle des « zones de sécurité » dans le sud, les frappes se sont poursuivies à travers le territoire pendant la nuit et les militants palestiniens ont continué à tirer des roquettes sur Israël.

Un immeuble résidentiel à Khan Younis, une ville du sud de Gaza où des centaines de milliers de Palestiniens avaient cherché refuge, figurait parmi les endroits touchés. Le personnel médical de l’hôpital Nasser a déclaré avoir enregistré au moins 12 morts et 40 blessés.

Les bombardements ont eu lieu après qu’Israël a accepté mercredi d’autoriser l’Égypte à fournir une aide humanitaire limitée à Gaza, première étape d’un siège éprouvant de 11 jours. De nombreux habitants de Gaza se contentaient d’un repas par jour et buvaient de l’eau sale.

Des Palestiniens inspectent les dégâts d’un bâtiment détruit suite aux frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, le jeudi 19 octobre 2023. (AP Photo/Abed Khaled)

L’annonce d’un plan visant à amener de l’eau, de la nourriture et d’autres fournitures à Gaza intervient alors que fureur suite à une explosion mardi soir à l’hôpital al-Ahli de la ville de Gaza, réparti dans tout le Moyen-Orient. Il y avait des affirmations contradictoires sur l’identité de l’auteur de l’explosion, qui, selon les autorités sanitaires de Gaza, dirigée par le Hamas, aurait tué des centaines de Palestiniens.

Les responsables du Hamas à Gaza ont imputé la frappe aérienne israélienne. Israël a nié toute implication et a publié une série de vidéos, d’audio et d’autres informations qui, selon lui, montraient que l’explosion avait été provoquée par des ratés de tir de roquette du Jihad islamique, un autre groupe militant opérant à Gaza. Le Jihad islamique a rejeté les affirmations israéliennes.

L’Associated Press n’a vérifié de manière indépendante aucune des affirmations ou preuves.

Le président américain Joe Biden, qui s’est rendu en Israël mercredi, a déclaré que les données de son ministère de la Défense montraient que l’explosion n’était probablement pas causée par une frappe aérienne israélienne. La Maison Blanche a déclaré plus tard qu’une analyse « d’images aériennes, d’interceptions et d’informations de source ouverte » montrait qu’Israël n’était pas derrière l’attaque. Mais les États-Unis continuent de rassembler des preuves.

Je suis en deuil avec les familles des personnes tuées ou blessées dans la tragédie de l’hôpital de Gaza.⁰⁰Nous travaillons avec nos partenaires de la région pour apporter une aide humanitaire vitale aux civils de Gaza le plus rapidement possible. pic.twitter.com/4biiEEIyBe – Président Biden (@POTUS) 19 octobre 2023

Vidéo de la scène a montré le terrain de l’hôpital jonché de corps déchirés, dont beaucoup de jeunes enfants. Des centaines de blessés ont été transportés d’urgence vers le principal hôpital de la ville de Gaza, où les médecins, déjà confrontés à de graves pénuries de fournitures, étaient parfois contraints d’opérer à même le sol, sans anesthésie.

Plus d’un million de Palestiniens, environ la moitié de la population de Gaza, ont fui leurs maisons dans la ville de Gaza et d’autres endroits dans la partie nord du territoire depuis qu’Israël leur a demandé d’évacuer. La plupart se sont entassés dans des écoles gérées par l’ONU transformées en refuges ou chez des proches.

À la suite des frappes aériennes jeudi matin, les sirènes ont retenti alors que les équipes d’urgence se précipitaient pour secourir les survivants d’un immeuble à Khan Younis, où de nombreux habitants seraient coincés sous des cadres de lit déformés, des meubles cassés et des morceaux de ciment.

Un petit enfant couvert de suie, inconscient et suspendu dans les bras d’un secouriste, a été sorti d’un bâtiment endommagé et précipité vers une ambulance qui l’attendait.

Le gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas a déclaré que plusieurs boulangeries du territoire avaient été touchées lors des frappes nocturnes, rendant encore plus difficile l’accès à la nourriture pour les habitants.

L’armée israélienne a déclaré avoir tué un militant palestinien de premier plan à Rafah, près de la frontière égyptienne, et touché des centaines de cibles à travers Gaza, notamment des tunnels, des infrastructures de renseignement et des centres de commandement des militants. Il a indiqué qu’il avait également touché des dizaines de postes de lancement de mortier, la plupart immédiatement après le lancement d’obus sur Israël. Les Palestiniens ont lancé des barrages de roquettes sur Israël depuis le début des combats.

Israël a déclaré qu’il attaquait les militants du Hamas partout où ils se trouvent à Gaza et a accusé les dirigeants et les combattants du groupe de se réfugier parmi la population civile, laissant les Palestiniens se sentir constamment en danger.

Des Palestiniens recherchent des survivants dans un bâtiment détruit lors des bombardements israéliens à Khan Younis, dans la bande de Gaza, le jeudi 19 octobre 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)

La famille Musa a fui vers Deir al-Balah, une ville typiquement endormie du centre de Gaza, et s’est réfugiée dans la maison à trois étages d’un cousin, près de l’hôpital local. Mais mercredi à 19h30, une série d’explosions, vraisemblablement des frappes aériennes, ont secoué le bâtiment, transformant la maison familiale en une montagne de décombres qui, selon eux, ont enterré une vingtaine de femmes et d’enfants.

Le cadavre de Hiam Musa, la belle-soeur du photojournaliste d’Associated Press Adel Hana, a été retrouvé dans les décombres mercredi soir, a indiqué la famille. Ils ne savent pas qui d’autre se cache sous les décombres.

« Cela n’a aucun sens », a déclaré Hana. « Nous sommes allés à Deir al-Balah parce que c’est calme, nous pensions que nous serions en sécurité. »

L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait.

Dans les zones du nord qu’Israël a averti d’évacuer, les frappes aériennes ont également touché trois tours résidentielles à al-Zahra, a déclaré le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas à Gaza, ainsi que des maisons le long de la frontière avec Israël. Israël a déployé des troupes dans la région et devrait lancer une invasion terrestre à Gaza, bien que les responsables militaires affirment qu’aucune décision n’a été prise.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 3 785 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, dont une majorité de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Près de 12 500 autres personnes ont été blessées et 1 300 autres personnes ont été blessées. on croyait enfoui sous les décombresont indiqué les autorités sanitaires.

Des roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza vers Israël sur des bâtiments détruits suite aux frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza, au centre de la bande de Gaza, le jeudi 19 octobre 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman)

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils, lors de l’incursion meurtrière du Hamas le 7 octobre. Environ 200 autres personnes ont été enlevées. L’armée israélienne a déclaré jeudi avoir informé les familles de 203 captifs.

La violence entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban a également éclaté ces derniers jours, alors que l’on craint que le conflit Hamas-Israël ne s’étende à toute la région. En Cisjordanie, où de nombreux Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, 10 Palestiniens ont été tués au cours des deux derniers jours, neuf par les forces israéliennes et un par un colon, selon le ministère palestinien de la Santé.

L’accord pour acheminer l’aide à Gaza reste fragile, tandis que les hôpitaux du territoire bouclé se disent au bord de l’effondrement.

Biden a déclaré que le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avait accepté d’ouvrir le terminal de Rafah pour laisser entrer un premier groupe de 20 camions transportant de l’aide humanitaire. Si le Hamas confisque l’aide, « cela prendra fin », a-t-il déclaré. L’aide devrait commencer à être distribuée vendredi au plus tôt, ont indiqué des responsables de la Maison Blanche.

L’Égypte doit encore réparer la route traversant la frontière, qui a été détruite par les frappes aériennes israéliennes. Plus de 200 camions et quelque 3 000 tonnes d’aide sont positionnés au niveau ou à proximité du passage, La seule connexion de Gaza avec l’Egyptea déclaré le chef du Croissant-Rouge pour le Nord-Sinaï, Khalid Zayed.

Les fournitures seront livrées sous la supervision de l’ONU, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, à la télévision Al-Arabiya. Lorsqu’on lui a demandé si les étrangers et les doubles nationaux cherchant à partir seraient autorisés à partir, il a répondu : « Tant que le passage fonctionne normalement et que les installations (du passage) ont été réparées ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’exprime alors que lui et le président Joe Biden participent à une réunion bilatérale élargie avec des responsables des gouvernements israélien et américain, le mercredi 18 octobre 2023, à Tel Aviv. (Photo AP/Evan Vucci)

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que la décision avait été approuvée à la demande de Biden. Il a déclaré qu’Israël « ne contrecarrerait pas » les livraisons de nourriture, d’eau ou de médicaments en provenance d’Égypte, tant qu’elles se limitent aux civils du sud de la bande de Gaza et ne vont pas aux militants du Hamas. Le communiqué ne fait aucune mention du carburant, indispensable aux générateurs des hôpitaux.

Les proches de certaines personnes qui ont été pris en otage et forcés de rentrer à Gaza lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre ont réagi avec fureur à l’annonce de l’aide.

« Des enfants, des nourrissons, des femmes, des soldats, des hommes et des personnes âgées, certains gravement malades, blessés ou abattus, sont retenus sous terre comme des animaux », indique un communiqué du Forum des familles d’otages et de disparitions. Mais « le gouvernement israélien chouchoute les meurtriers et les ravisseurs ».

Lors de sa brève visite, Biden a tenté de trouver un équilibre entre le soutien américain à Israël et le contrôle de l’inquiétude croissante des alliés arabes. Il a également annoncé une aide humanitaire de 100 millions de dollars pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie.

Le roi Abdallah II de Jordanie prévoyait de rencontrer en Égypte le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi pour discuter du conflit. Les deux pays ont conclu des accords de paix avec Israël voisin et font face à la colère de leurs populations suite à l’explosion de l’hôpital.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est arrivé jeudi en Israël dans le cadre d’un voyage visant à montrer sa solidarité après l’attaque du Hamas et à empêcher une escalade de la guerre.

Le peuple d’Israël a « subi un acte de terrorisme indescriptible et horrible et je veux que vous sachiez que le Royaume-Uni et moi sommes à vos côtés », a-t-il déclaré à son arrivée.