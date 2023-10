Les Palestiniens de Gaza, déchirée par la guerre, attendaient avec impatience jeudi l’arrivée des camions d’aide promis dans un accord conclu par le président américain Joe Biden, alors que l’armée israélienne poursuivait ses bombardements de cibles dans l’enclave dirigée par le Hamas.

La chaîne de télévision égyptienne Al Qahera News a déclaré que le poste frontière de Rafah – le seul à entrer et sortir de Gaza assiégée non contrôlé par Israël – ouvrirait vendredi.

Plus de 100 camions transportant de l’aide font la queue depuis des jours du côté égyptien de la frontière, les Nations Unies et d’autres appelant à une aide urgente pour les civils assiégés.

Lors d’une visite au Caire, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il fallait un « accès humanitaire rapide et sans entrave » après de terribles avertissements sur l’impact du blocus israélien.

« Nous avons besoin de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant maintenant. Nous en avons besoin à grande échelle, et nous avons besoin que cela soit durable, ce n’est pas une petite opération qui est nécessaire », a-t-il ajouté.

Le directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryan, a déclaré que l’aide devait arriver « chaque jour », qualifiant les 20 premiers camions – l’accord conclu par Biden avec Israël et l’Égypte – de « goutte dans l’océan des besoins ». tout de suite. »

Gaza a été touchée par un barrage incessant de tirs israéliens en représailles à une attaque de militants du Hamas le 7 octobre, qui, selon Israël, a tué au moins 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Quelque 1 500 combattants islamistes ont été tués dans des affrontements avant que l’armée n’en reprenne le contrôle, a indiqué l’armée israélienne.

Depuis, les bombardements israéliens ont tué au moins 3 785 Palestiniens, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé.

Des pâtés de maisons entiers ont été rasés, provoquant le déplacement de plus d’un million de personnes sur 2,4 millions d’habitants, selon l’ONU.

« Le rythme de la mort, de la souffrance, de la destruction… ne peut être exagéré », a déclaré le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

On craint le pire si Israël lance une invasion terrestre anticipée pour détruire le Hamas et sauver les otages israéliens et étrangers, dont le nombre connu d’Israël a été révisé jeudi à 203.

‘Nous sommes prêts’

Biden, lors d’une visite éclair pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre mercredi, a réitéré le ferme soutien des États-Unis à son allié de longue date, mais a également souligné la nécessité de s’attaquer au sort des civils palestiniens.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont condamné jeudi ce qu’ils ont qualifié de « punition collective » contre les habitants de Gaza.

Ils ont également mis en garde contre l’extension du conflit, avec une colère à travers le Moyen-Orient contre Israël et ses alliés occidentaux.

« Si la guerre ne s’arrête pas », elle menace « de plonger toute la région dans la catastrophe », peut-on lire dans un communiqué de la cour royale jordanienne.

Sissi et Abdallah, dont les pays ont été les premiers États arabes à conclure la paix avec Israël en 1979 et 1994, sont considérés comme des médiateurs clés entre Israël et les Palestiniens.

Ils devaient avoir des pourparlers à quatre avec le président palestinien Mahmud Abbas et Biden. Mais Amman a annulé le sommet.

Le Caire a jusqu’à présent maintenu la frontière de Rafah fermée, soulignant les frappes israéliennes répétées près du point de contrôle et exprimant ses craintes qu’Israël puisse espérer chasser définitivement les Palestiniens vers la péninsule égyptienne du Sinaï.

Du côté de Gaza, des dizaines de personnes attendaient à nouveau, désespérées de fuir mais prenant soin de se tenir à au moins 100 mètres (300 pieds) en cas de nouveau bombardement israélien.

« Nous sommes prêts avec nos sacs », a déclaré un homme qui s’appelle Mohammed, 40 ans, et précise qu’il travaille pour une institution européenne.

Il a déclaré qu’il attendait « depuis trois jours avec ma famille, dans une maison à 10 minutes du passage à niveau », mais qu’il n’avait reçu aucune information pour l’instant.

Majed, 43 ans, qui dit travailler pour une organisation allemande, a déclaré à l’AFP : « Je suis venu tout seul ce matin et, au cas où le passage s’ouvrirait, j’irais chercher ma femme et mes enfants, ils sont prêts. »

Israël uni

Biden, qui devait s’adresser à la nation jeudi au sujet des conflits à Gaza et en Ukraine, a annoncé l’accord d’aide après ce qu’il a qualifié de pourparlers « directs » en Israël et d’un appel téléphonique avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

Israël a accepté l’accord tout en poursuivant sa campagne militaire.

Son armée a annoncé jeudi avoir détruit des centaines d’autres cibles du Hamas, dont un site de lancement de missiles et des tunnels, et que « plus de 10 terroristes avaient été éliminés ».

Israël a souligné qu’il devait détruire le Hamas après la pire attaque sur son sol, qui, a déclaré jeudi l’armée, a fait 1 403 morts depuis l’attaque surprise du 7 octobre, dont au moins 306 soldats tués dans les combats pour reconquérir les villages et les kibboutzim envahis.

Biden, le premier président américain à se rendre en Israël en temps de guerre, a fermement soutenu Israël mais l’a averti de ne pas réagir de manière excessive, avertissant que Washington avait commis des erreurs en cherchant à venger le 11 septembre.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est devenu jeudi le dernier dirigeant étranger à effectuer une visite de solidarité en Israël, rencontrant Netanyahu et le président Isaac Hertzog.

Il a soutenu l’action israélienne mais a également souligné la nécessité d’acheminer de l’aide à Gaza avant de se rendre en Arabie Saoudite pour des entretiens avec le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Netanyahu a qualifié la riposte d’Israël de « guerre juste », ajoutant : « Je n’ai jamais vu le peuple d’Israël aussi uni – plus uni – qu’il ne l’est aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Mais l’intensification des tirs transfrontaliers entre Israël et le mouvement Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban alimente les craintes d’un éventuel deuxième front.

Alors que les tensions montaient, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont conseillé jeudi à leurs citoyens de quitter le Liban tant que des vols étaient encore disponibles.

Grève des hôpitaux

Le monde arabe est uni dans la colère et la condamnation d’Israël depuis qu’une frappe meurtrière a frappé mardi un hôpital de Gaza.

Les deux camps se sont partagé la responsabilité de ce carnage sanglant, mais ni l’origine de la frappe ni le nombre de morts n’ont pu être immédiatement vérifiés de manière indépendante.

La frappe a laissé des dizaines de corps et des voitures carbonisées dans l’enceinte de l’hôpital arabe Ahli, dans le nord de Gaza, ont montré des images de l’AFP.

Le Hamas a accusé Israël d’avoir frappé l’hôpital lors de sa campagne de bombardements massifs, et le ministère de la Santé de Gaza a estimé le bilan à 471 morts.

Israël a imputé la responsabilité du raté de tir d’une fusée du Jihad islamique, une affirmation soutenue par Biden, qui a déclaré que le ministère américain de la Défense avait conclu qu' »il est très improbable qu’il s’agisse des Israéliens. L’empreinte aurait été différente ».

L’armée israélienne a souligné l’absence d’un grand cratère d’impact typique de ses frappes aériennes et a déclaré que le carburant de la roquette errante avait explosé.

Une source importante du renseignement européen a déclaré à l’AFP qu’il estimait qu’un maximum de 50 personnes avaient été tuées.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a également contesté le chiffre de 471 morts avancé par le Hamas, demandant : « Où sont tous les corps ? »

Le Hamas a rejeté la position d’Israël, affirmant que ses « mensonges scandaleux ne trompent personne ».

Il a également critiqué les États-Unis, les accusant d’être complices des frappes en cours sur Gaza.