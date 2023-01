Les Palestiniens « aspergés de gaz lacrymogènes » tentent d’empêcher les colons israéliens d’occuper leur terre | Nouvelles du monde

Il fait nuit et les lumières de notre 4×4 nous guident sur une route de montagne en Cisjordanie.

Nous sommes au-dessus du village de Battir, au sud de Jérusalem, sur une terre rocheuse qui a été cultivée par des générations des mêmes familles palestiniennes pendant des décennies.

Ils n’ont pas créé cette route. Elle a été rasée au bulldozer un soir par un colon israélien vivant à proximité. Dans les semaines qui ont suivi, il a déplacé des moutons sur la terre, leur a construit un enclos, puis a creusé un trou sur le flanc de la colline.

Nous sommes avec Hasan, l’un des villageois qui s’est battu pour récupérer cette terre devant les tribunaux israéliens.

“Il (le colon) était juste là-bas, et il a commencé à s’étendre sur toute cette colline.

“Il a apporté une sorte de gros conteneurs sur roues et il a créé comme un grand camp, avec des générateurs d’électricité et ainsi de suite, et apportant toutes les installations de réservoirs d’eau et des trucs comme ça.”

Tous les soirs, des hommes de Battir montent ici pour assurer la garde à tour de rôle. Quelques minutes après notre arrivée, un observateur a vu les feux de la voiture et a donné l’alarme.

Hasan a dit : « Sa demande (du colon) était un permis de pâturage pour venir juste faire paître ses moutons dans la région. le droit d’être ici.

“Mais il n’a jamais montré de preuve de propriété foncière ou de contrat qu’il a obtenu par l’intermédiaire d’un organisme juridique.”

Image:

Chaque nuit, les hommes de Battir se relaient pour monter la garde et tenter d’arrêter les colons israéliens



Hasan et ses concitoyens ont été menacés et, à une occasion, des gaz lacrymogènes ont été tirés sur eux par la sécurité israélienne alors qu’ils tentaient de tenir bon.

“Il y avait plus d’une centaine de colons qui se sont rassemblés. Nous étions vraiment inquiets que cela devienne comme une réaction violente. La troisième fois qu’il est venu en mars ou en février 2022, c’était le plus dangereux quand il est venu avec le soutien de soldats. avec lui.

“Ils commencent à nous lancer des gaz lacrymogènes pour nous empêcher de nous approcher du sommet de la colline là-bas. Nous apprenons donc que cela devient violent. Nous ne cherchons pas à perdre quelqu’un de notre village ou nos frères ou nos cousins.”

C’est une histoire que vous entendez régulièrement en Cisjordanie. L’expansion des colonies israéliennes est illégale en vertu du droit international et contestée par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE et l’ONU. C’est la source d’une colère extrême pour de nombreux Palestiniens.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé à un «moment charnière» alors que la situation sécuritaire ici devient de plus en plus instable de jour en jour.

Il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem lundi et s’entretiendra avec les dirigeants palestiniens à Ramallah mardi.

Bien que les États-Unis parlent toujours d’une solution à deux États, comme le font d’autres gouvernements internationaux, c’est un échec pour le moment.

Image:

Le village de Battir, au sud de Jérusalem



M. Netanyahu fait face à des pressions internationales pour calmer les tensions, tout en étant redevable aux voix d’extrême droite dans son nouveau cabinet.

En réponse aux récentes attaques terroristes à Jérusalem, le gouvernement a déclaré vouloir armer davantage de civils israéliens et il a déjà été question d’introduire la peine de mort.

L’avenir d’Hasan et des autres Palestiniens est préoccupant.

Hasan a déclaré : “Malheureusement, c’est une situation très dangereuse. Nous sommes vraiment inquiets de tout le soutien que les colons obtiennent grâce au nouveau gouvernement.

“Nous avons vraiment peur qu’ils viennent et qu’ils nous attaquent avec leurs armes, et nous ne serons plus autorisés à être ici.”

Que voulez-vous? Je lui demande.

“Je veux vivre en paix. Je veux vivre en liberté. Je veux la liberté parce que la liberté nous apportera la paix et la justice. Sans la liberté, nous n’obtiendrons jamais la paix et la justice dans ce pays.

“Et il devrait y avoir une solution s’ils veulent avoir une solution à un État, deux États, 10 États, cela ne me dérange pas, je veux juste un État libre dans lequel nous pourrions vivre en tant que Palestiniens.”