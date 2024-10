Les Palestiniens applaudissent l’attaque de missile iranien sur Israël quelques heures après que les frappes israéliennes ont tué des dizaines de personnes à Gaza

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des descriptions graphiques de témoins de blessures et de décès.

Les Palestiniens de Khan Younis ont applaudi lorsque des missiles iraniens ont été tirés sur Israël quelques heures après que les frappes aériennes israéliennes dans l’enclave ont tué au moins 38 personnes mardi, selon le vidéaste de CBC à Gaza.

Les gens ont vu ce qui semblait être des missiles tirés en direction d’Israël, traversant le ciel du soir après que l’armée israélienne a confirmé que l’Iran avait tiré des missiles sur sa route.

« Quand nous avons vu les roquettes, les Iraniens [missiles] … traversons Gaza, nous sommes devenus très heureux », a déclaré Mohamed Abu Zaid à CBC News à Khan Younis.

« Nous entendons toujours [about] la résistance unie. C’est la première fois qu’on voit [it] ».

Anas Al-Masry a également vu les missiles se diriger vers Israël.

« Chaque jour, nous sommes transformés en [victims of] massacres et tueries, notamment dans les écoles et dans [areas] où les gens sont déplacés », a déclaré Al-Masry à CBC News.

« Quand nous avons vu les roquettes… l’esprit devient un peu plus calme, nous pensons que nous frapperons si elles frappent. »

Vue de Gaza de ce qui semble être des missiles iraniens tirés sur Israël Le vidéaste indépendant de CBC à Gaza a capturé une vue de ce qui semble être des missiles tirés depuis l'Iran vers Israël traversant le ciel nocturne mardi.

Plus tôt mardi, six Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une voiture dans l’ouest de Khan Younis, à la suite d’autres frappes plus tôt dans la journée qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Les dernières attaques à Gaza surviennent également alors qu’Israël commence une opération terrestre au Liban, dans la foulée des frappes aériennes israéliennes dévastatrices contre les dirigeants du Hezbollah.

Les images capturées sur les lieux à Khan Younis montraient un véhicule mutilé et incendié alors que les gens se rassemblaient autour, essayant d’éteindre l’incendie et de faire sortir les gens de la voiture.

Une frappe aérienne israélienne contre une voiture dans l’ouest de Khan Younis a tué mardi six Palestiniens, ont indiqué des médecins. (Mohamed El Saife/CBC)

Hab Al-Din Naqqar se trouvait dans la zone au moment de l’attaque. Il a déclaré que les gens qui se trouvaient dans la zone étaient déplacés et qu’ils faisaient leurs courses dans l’un des stands lorsque le missile a touché la voiture.

« Tout d’un coup, ils ont heurté la voiture, des parties du corps d’enfants sont au sol, des parties du corps des civils sont au sol », a déclaré Naqqar à CBC News mardi.

« Ils ont été visés par une frappe aérienne dans une zone peuplée d’humains, de civils, de déplacés innocents ». [people] ».

D’autres attaques mardi font des dizaines de morts

Un autre homme qui se trouvait dans les environs à ce moment-là, Shaher Wadi, a déclaré avoir vu une Jeep exploser derrière lui.

« Nous avons vu des corps jetés à terre, des corps brûlés, la moitié de leurs têtes perdues », a déclaré Wadi.

« Je veux dire, [it’s] l’un des crimes les plus horribles. Il n’y a pas de crime plus horrible. Il y avait un jeune enfant qui [medics] sorti, complètement brûlé. Il n’a ni bras ni jambes. »

6 morts dans une frappe aérienne israélienne contre une voiture dans l'ouest de Khan Younis Les médecins à Gaza ont déclaré que six Palestiniens ont été tués mardi dans une frappe aérienne israélienne contre une voiture dans l'ouest de Khan Younis, à la suite d'autres frappes plus tôt dans la journée qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes.



Quelques heures plus tôt, au moins 13 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lors de deux frappes israéliennes contre deux maisons à Nuseirat, l’un des huit camps de réfugiés historiques de l’enclave, ont indiqué des responsables palestiniens de la santé.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne sur ces deux frappes.

La vue des attaques de missiles de mardi soir qui semblaient provenir de l’Iran contre Israël, vue depuis Khan Younis à Gaza. (Mohamed El Saife/CBC)

Une autre frappe contre une école abritant des familles palestiniennes déplacées dans le quartier de Tuffah, dans la ville de Gaza, a tué au moins sept personnes, ont indiqué les médecins.

L’armée israélienne a déclaré dans un communiqué que la frappe aérienne visait des militants du Hamas opérant à partir d’un centre de commandement intégré dans un complexe qui servait auparavant d’école Al-Shejaia.

Il accuse le Hamas d’utiliser la population civile et ses installations à des fins militaires, ce que le groupe nie.

Plus tard mardi, deux attaques israéliennes distinctes ont tué cinq Palestiniens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et dans la banlieue de Zeitoun, dans la ville de Gaza, ont indiqué des médecins.

À Khan Younis, dans le sud de l’enclave, sept Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une tente abritant des personnes déplacées, selon le vidéaste indépendant de la CBC Mohamed El Saife.

Nouvelle recrudescence des attaques dans un contexte de tensions régionales croissantes

Les branches armées du Hamas, du Jihad islamique et d’autres factions militantes plus petites ont déclaré dans des déclarations séparées que leurs combattants avaient attaqué les forces israéliennes opérant dans plusieurs zones de Gaza avec des roquettes antichar, des tirs de mortier et des engins explosifs.

La recrudescence de la violence à Gaza survient alors qu’Israël entame une opération terrestre au Liban, affirmant que ses parachutistes et ses commandos sont engagés dans des combats intenses avec le Hezbollah soutenu par l’Iran. Le conflit fait suite aux frappes aériennes israéliennes dévastatrices contre les dirigeants du Hezbollah.

Des dizaines de personnes se tiennent autour d’une ambulance à Khan Younis après qu’une voiture a été visée par un missile, tuant six Palestiniens. (Mohamed El Saife/CBC)

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël il y a près d’un an pour soutenir son allié le Hamas dans la guerre à Gaza, qui a commencé après que ce dernier groupe ait organisé l’assaut le plus meurtrier de l’histoire d’Israël. Les attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont fait 1 200 morts et plus de 250 personnes prises en otages, selon des responsables israéliens.

La guerre menée par Israël contre le groupe militant qui a suivi a dévasté Gaza, déplaçant la majeure partie de ses 2,3 millions d’habitants et tuant plus de 41 600 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Certains Palestiniens ont déclaré qu’ils craignaient que le changement d’orientation d’Israël vers le Liban ne prolonge le conflit à Gaza, qui marque son premier anniversaire la semaine prochaine.

« Les yeux du monde sont désormais tournés vers le Liban, tandis que l’occupation continue de tuer à Gaza. Nous craignons que la guerre ne dure encore au moins des mois », a déclaré Samir Mohammed, 46 ans, père de cinq enfants originaire de la ville de Gaza. .

« Tout n’est pas clair maintenant alors qu’Israël libère ses forces sans se laisser décourager à Gaza, au Yémen, en Syrie, au Liban et Dieu sait où ailleurs dans le futur », a-t-il déclaré à Reuters via une application de chat.