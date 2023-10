Les Palestiniens-Américains à Washington sont nerveux à regarder les informations sur Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant leurs heures d’éveil, ils regardent les informations ou consultent leur téléphone, dans l’espoir de recevoir un SMS ou peut-être un bref appel. Ils veulent avoir une indication que les membres de leur famille ou leurs amis vont bien. Qu’ils ont de la nourriture et de l’eau. Qu’ils sont vivants. Pour de nombreux Palestiniens et Palestiniens américains de la région de Washington, y compris des artistes, des militants, des propriétaires d’entreprises et des éducateurs qui ont élu domicile dans la région, les jours qui ont suivi l’horrible attaque des militants du Hamas contre Israël le week-end dernier ont été remplis d’inquiétude. Ils savaient qu’il y aurait des représailles pour les tirs de roquettes et les incursions sanglantes qui comprenaient des prises d’otages et coûtaient la vie à plus de 1 300 personnes en Israël, dont de nombreux civils.

« J’ai immédiatement réalisé que les représailles seraient inimaginables, compte tenu des guerres que j’ai vécues », a déclaré Ahmed Mansour, 30 ans, réalisateur de documentaires à Silver Spring, dans le Maryland, qui a grandi à Gaza et l’a quitté en 2015. a déclaré qu’il parlait quotidiennement avec ses parents et ses huit frères et sœurs, qui vivent dans la zone centrale de la bande de Gaza. Bien qu’ils aient évité le pire des bombardements des forces israéliennes, les autres membres de la famille n’ont pas échappé. Mansour a déclaré que deux maisons de ses oncles avaient été bombardées et qu’un de ses cousins ​​avait été tué.

Vendredi, Israël a ordonné à plus d’un million d’habitants de la bande de Gaza, étroite et densément peuplée, de quitter sa région nord en prévision d’une offensive terrestre de l’armée israélienne visant à chasser le Hamas du pouvoir. Les Nations Unies ont demandé l’annulation de l’ordre d’évacuation, affirmant que le déplacement massif « pourrait transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse ».

Le président israélien Isaac Herzog a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que l’armée israélienne opérait conformément au droit international. « Nous sommes en guerre. Nous défendons nos maisons. Nous protégeons nos maisons », a-t-il déclaré.

Les frappes militaires israéliennes à Gaza ont tué plus de 1 800 personnes, dont environ la moitié étaient des femmes et des enfants, et 7 300 autres ont été blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Mansour a déclaré vendredi dans une interview qu’il était inquiet pour les membres de sa famille et qu’il était également préoccupé par la façon dont les médias couvrent la situation à Gaza, affirmant qu’ils ne parviennent pas à expliquer dans leurs reportages pourquoi la colère à Gaza continue de s’envenimer et de déborder. . Il a également critiqué les dirigeants américains pour ne pas avoir fait pression en faveur d’une solution pacifique.

« Depuis 15 ans, la bande de Gaza est assiégée et a enduré cinq guerres », a-t-il déclaré, faisant référence au cordon de sécurité étroit imposé par Israël autour de Gaza. « Depuis 75 ans, les Palestiniens ont enduré une catastrophe après l’autre. … Si nous sommes sérieux quant à ce qui se passe réellement, je m’attendais à ce que les responsables américains soient plus attentifs à ce qui se passe et saisissent cela comme une opportunité de vraiment résoudre le problème plutôt que d’appeler à une solution. une escalade.

Interrogé sur les images de l’attaque du Hamas en Israël qui a déclenché la dernière chaîne d’événements, Mansour a déclaré : « Quiconque soutient le meurtre de personnes innocentes n’est pas en contact avec leur humanité. C’est inacceptable.

Hanna Alshaikh et son mari, qui vivent dans la banlieue de Washington, sont en contact toutes les quelques heures avec ses parents et les membres de sa famille à Gaza. Jeudi, ils ont appris que la grand-mère du mari de Hanna, âgée de 88 ans, avait été blessée lorsqu’une maison voisine avait été bombardée et que les vitres de ses fenêtres avaient été brisées. Tous ceux qu’ils connaissent à Gaza connaissent quelqu’un qui a été tué ou blessé ou dont la maison a été détruite, a déclaré Alshaikh, 30 ans, un Américain palestinien qui poursuit un doctorat en histoire à l’Université Harvard.

« Nous oscillons entre des sentiments de chagrin et de désespoir et le sentiment que le temps presse et est précieux », a-t-elle déclaré. « Et nous n’avons pas le luxe d’éprouver notre propre peur et notre propre tristesse. »

Même si la famille de son mari ne vit pas dans la zone dont l’évacuation a été ordonnée, elle a déclaré : « Ils ne se sentent en sécurité nulle part à Gaza. Ils sont emballés et prêts à partir à tout moment.

Alshaikh craint également que les Américains palestiniens ne deviennent la cible de crimes haineux aux États-Unis, surtout s’ils s’expriment contre la campagne militaire israélienne à Gaza. Interrogée sur le raid du Hamas en Israël le week-end dernier, elle a répondu : « Personne ne veut voir des civils blessés ».

Jeudi, au Musée du Peuple Palestinien, une galerie de deux pièces proche Dupont Circle à Washington, le fondateur et président du musée, Bshara Nassar, a souligné des photographies, des peintures, des poteries et des verreries qui, selon lui, contribuaient à raconter une histoire humanisante des Palestiniens et de leur culture.

Nassar a grandi dans une ferme à Bethléem, en Cisjordanie, où sa famille cultive du raisin, des olives, des amandes et des figues. Il a déclaré qu’il n’avait pas de parents à Gaza mais qu’il s’inquiétait d’une guerre qui pourrait s’étendre à la Cisjordanie, une mosaïque de zones effectivement sous contrôle israélien et d’autres gouvernées par l’Autorité palestinienne, un rival de longue date du Hamas, qui domine à Gaza. . En regardant les événements se dérouler, il ne peut que penser, dit-il, que « la violence n’est pas la solution ».

« Nous voulons des solutions qui garantissent la paix et la sécurité pour nous et les Israéliens et en même temps l’égalité des droits et des libertés pour les Palestiniens », a déclaré Nassar.

Alors que les bombardements et les frappes d’artillerie à Gaza se sont intensifiés cette semaine, Nassar s’est dit « horrifié » par la situation. Sur les réseaux sociaux et dans les vidéos envoyées par des amis à Gaza, il a été témoin de « la destruction, la destruction totale ».

Nassar a déclaré avoir reçu des SMS de plusieurs amis juifs aux États-Unis lui demandant s’il allait bien. Vendredi, il a entendu un rabbin avec qui il s’était lié d’amitié qui lui avait envoyé un texto pour prendre de ses nouvelles. L’opportunité de nouer des amitiés similaires n’existe pas là où il a grandi, a-t-il déclaré.

Chris Habiby, qui vit juste à l’extérieur de Washington DC et dont les parents sont palestiniens, a déclaré qu’il surveillait ses cousins ​​qui vivent à Gaza et qu’il se déplaçait de maison en maison pour rester en sécurité. Sa famille a pu les joindre deux fois cette semaine.

« Ils sont terrifiés », a déclaré Habiby, directeur des affaires gouvernementales nationales et du plaidoyer au Comité américano-arabe contre la discrimination, basé à Washington. « Et de notre côté, parce qu’il est très difficile d’entrer en contact avec eux, nous ne savons pas s’ils sont encore en vie. »

Habiby a déclaré qu’il avait peur de ce qui allait suivre. « Vous allez voir des milliers de Palestiniens morts à Gaza », a-t-il déclaré. « C’est ce qui va se passer. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était optimiste quant à une solution, Habiby a soupiré.