Les Palestiniens accusent les forces israéliennes d’avoir exécuté 19 civils à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Les soldats israéliens ont exécuté au moins 19 civils dans la ville de Gaza en décembre, ont déclaré des témoins qui ont raconté comment les femmes et les filles ont été séparées de leurs familles, battues et fouillées à nu.

Des groupes de défense des droits humains ont recueilli des témoignages sur les exécutions sommaires présumées et Al Jazeera a obtenu des images et des témoignages de membres d’une famille sur l’agression qui a eu lieu le 19 décembre.

« Des chars et des bulldozers ont encerclé le bâtiment. Les obus tombaient sur le bâtiment depuis des jours. La situation était désespérée », a déclaré Umm Odai Salem, dont le mari faisait partie des personnes tuées.

Les soldats israéliens ont pris d’assaut le bâtiment. «Ils ont frappé à notre porte. Mon mari… leur a dit que nous étions tous des civils. Ils l’ont emmené dans un autre appartement. Je les ai suivis, les suppliant de le laisser partir parce que nous sommes des civils », a-t-elle déclaré.

« Ils m’ont battu, moi et mes filles. Ils nous ont mis au même endroit, nous les femmes, et nous ont menacées avec des armes à feu et des couteaux. Ils nous ont fait nous déshabiller. Ils nous ont fouillés, nous insultant avec les mots les plus terribles », a ajouté Salem.

Les soldats n’ont pas tenu compte de leurs supplications et ont procédé à « l’exécution » de tous les hommes qu’ils avaient rassemblés à l’extérieur.

« Mon mari était l’un des 19 hommes tués dans ce bâtiment. Ils leur ont ordonné de se baisser et les ont exécutés. Ils les ont tous tués.





“Elle était en train de mourir”

Les images montrent les corps d’hommes avec des trous d’entrée de balles dans le dos.

Après la mort des hommes, l’appartement dans lequel Salem et ses filles s’abritaient a été touché, a déclaré l’une de ses filles à Al Jazeera, tuant sa sœur de trois ans, Nada.

«Je tenais ma sœur dans mes bras. Puis les bombardements ont repris. Nada a été touchée. Elle émit des sons doux. Elle a demandé de l’eau.

«Je pensais qu’elle pleurait. Mais elle était en train de mourir. Des éclats d’obus lui avaient pénétré la tête, les yeux et le cou. Ma sœur a essayé de porter son corps mais elle est tombée de ses bras à la porte.

William Schabas, professeur de droit international à l’Université Middlesex de Londres, affirme que les images, ainsi que les témoignages, constitueraient des preuves devant la Cour pénale internationale.

« Je dois ajouter que ce n’est pas vraiment important de démontrer qu’ils sont des civils. Les exécutions sommaires, même de combattants, même de combattants, sont un crime de guerre », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Schabas, qui était président de la commission d’enquête sur la guerre de Gaza en 2014, a ajouté qu’au-delà des témoignages et des images des corps, les procureurs devraient en premier lieu soumettre l’identité des auteurs pour que l’affaire soit portée devant les tribunaux.

“C’est l’un des grands défis dans une situation comme celle-ci, [which] Il s’agit en fait de découvrir qui sont les personnes qui ont tiré avec les armes ou donné les ordres », a-t-il déclaré.

Meurtres « systématiques »

Muhammad Shehada, de l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme à Copenhague, a déclaré à Al Jazeera que son organisation estime qu’il existe une tendance à des meurtres « systématiques » sur le terrain.

« Dans au moins 13 exécutions sur le terrain, nous avons corroboré le fait qu’elles étaient arbitraires de la part des forces israéliennes », a déclaré Shehada, chef des programmes et des communications du groupe.

Les membres du groupe de surveillance qui ont visité les scènes de crime et recueilli les témoignages des témoins et des membres des familles des personnes tuées, ainsi que les rapports du ministère de la Santé à Gaza, ont déclaré que les soldats ressentaient un sentiment d’impunité.

Les forces israéliennes ont déjà été accusées d’exécuter des civils depuis le début du conflit actuel, le 7 octobre.

En décembre, citant un exemple, le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a demandé une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles des soldats israéliens auraient exécuté au moins 11 hommes palestiniens à Gaza dans ce qu’il a qualifié de « possible crime de guerre ».

La question clé est de savoir comment ces enquêtes seraient menées, disent les analystes, étant donné qu’aucune des entités susceptibles d’enquêter sur les crimes présumés israéliens contre les Palestiniens n’est actuellement autorisée à entrer dans la bande de Gaza.

De nombreux Palestiniens ont également accusé les forces israéliennes de mauvais traitements et de torture après avoir été détenus dans les prisons israéliennes.





Vendredi, Muhammad Abu Samra, un détenu libéré à Gaza, a accusé l’armée israélienne de « torture » et de « passages à tabac ».

« L’armée… a menacé de nous tirer dessus alors que nous étions nus dans le froid. Ensuite, des femmes soldats nous ont attaqués et nous avons été soumis à des insultes obscènes », a déclaré Abu Samra à Al Jazeera.

Un autre prisonnier libéré, Abdel Qader Fatesh, a déclaré que les soldats lui avaient ordonné de se déshabiller, lui avaient attaché les mains et lui avaient bandé les yeux.

Un responsable des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi que les détenus de la bande de Gaza avaient été soumis à des semaines d’emprisonnement dans des lieux inconnus et à des violences physiques.