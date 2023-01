Les Palestiniens accusent le ministre israélien d’avoir “attaqué” un lieu saint

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est entré mardi sur le mont du Temple, suscitant la condamnation internationale

L’Autorité palestinienne et plusieurs États arabes ont condamné le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, pour avoir pénétré dans l’enceinte contestée du mont du Temple à Jérusalem.

Ben-Gvir a effectué une visite de 15 minutes sur le site mardi, malgré les précédents rapports des médias israéliens suggérant qu’il retarderait le voyage après une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu lundi.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères l’a déclaré “condamne fermement la prise d’assaut de la mosquée Al-Aqsa par le ministre extrémiste Ben-Gvir et la considère comme une provocation sans précédent et une dangereuse escalade du conflit”.

“Netanyahu porte la responsabilité de cette attaque contre Al-Aqsa”, a ajouté le ministère.

Situé sur une colline de Jérusalem, le Mont du Temple est le site le plus sacré du judaïsme. C’est également l’emplacement de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de la foi islamique. Israël a saisi l’enceinte de la Jordanie pendant la guerre des Six jours de 1967, mais a permis aux Jordaniens d’y maintenir l’autorité religieuse. Ainsi, alors que le Mont du Temple est patrouillé par la police israélienne, les Juifs ne peuvent entrer que pendant certains créneaux horaires et ne peuvent pas prier sur le site.

Le sommet de la colline est souvent le théâtre d’affrontements entre juifs et musulmans, qui prétendent que la mosquée Al-Aqsa a juridiction sur l’ensemble du site. Des officiers israéliens ont fait une descente dans la mosquée en avril, après que des Palestiniens les aient bombardés de pierres et de feux d’artifice.

Le gouvernement jordanien a dénoncé l’attaque de Ben-Gvir “assaut” du site, en le décrivant comme “une violation de son caractère sacré”, Reuters a rapporté. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – ces derniers ayant normalisé leurs relations avec Israël en 2020 – ont également condamné la visite, utilisant tous deux le mot “assaut.”

Le Hamas, le groupe militant palestinien, a qualifié la visite de “détonateur,” et juré de répondre, a rapporté le Times of Israel.

S’adressant aux journalistes après sa visite, Ben-Gvir ne s’est pas excusé. “Le Mont du Temple est l’endroit le plus important pour le peuple d’Israël”, il a dit. “Nous maintenons la liberté de mouvement pour les musulmans et les chrétiens, mais les juifs aussi montent sur le site, et ceux qui font des menaces doivent être traités, avec une poigne de fer.”

Ben-Gvir dirige le parti “Jewish Power”, l’une des nombreuses factions radicales qui se sont alliées à Netanyahu le mois dernier pour assurer au Premier ministre un sixième mandat. Les partisans de la ligne dure au sein du gouvernement de Netanyahu ont déjà poussé le Premier ministre à accorder des privilèges controversés aux juifs ultra-orthodoxes d’Israël, et la dernière cascade de Ben-Gvir aurait incité Netanyahu à reporter une prochaine visite aux Émirats arabes unis.

Cependant, des responsables israéliens ont déclaré au site d’information Ynet que le report n’avait rien à voir avec la visite de Ben-Gvir au Mont du Temple.