Les Palestiniens à l’étranger ont du mal à contacter leurs familles pendant le black-out à Gaza

D’ordinaire, le flot de messages parmi les membres éloignés de la famille Elagha circule à toute vitesse. Mais depuis qu’Israël a coupé l’électricité et le carburant vers Gaza, le flux d’informations arrivant sur le téléphone de Yasmeen Elagha a ralenti jusqu’à devenir un filet. Dix membres de sa famille élargie, âgés de 1 à 62 ans, ont été tués lors d’une seule frappe aérienne qui a frappé leur domicile mercredi matin. Yasmeen, étudiante en droit à Chicago, a appris leur décès par l’intermédiaire d’un cousin en Irlande.

Ce soir-là, elle a vu sur Telegram une vidéo montrant des bâtiments détruits dans le quartier de ses grands-parents. Elle a attendu toute une nuit angoissante pour apprendre qu’ils étaient toujours en vie. Les membres de leurs familles restent coincés à Gaza, principalement dans la ville méridionale de Khan Younis.

« En ce moment, je dois savourer les moments où je peux leur parler, car je ne sais pas à quel moment je n’aurai plus de leurs nouvelles », a-t-elle déclaré. « Mes grands-parents sont assez vieux. Ils en sont malheureusement arrivés à un point où ils acceptent simplement ce qui va se passer.»

Les Gazaouis se précipitent pour fuir malgré l’ordre d’évacuation d’Israël

Les Palestiniens du monde entier, incapables ou luttant pour contacter leurs proches à Gaza, regardent les informations sur la guerre se dérouler avec une sorte d’horreur impuissante.

« Nous sommes tous impatients d’obtenir les dernières nouvelles », a déclaré Dorgham Abusalim, un écrivain palestinien à Washington. dont les parents et d’autres membres de la famille sont coincés dans l’enclave. « Et juste pour nous assurer que nous entendons leur voix et qu’ils entendent notre voix. »

Israël a averti vendredi les civils du nord de Gaza, qui abrite environ la moitié des plus de 2 millions d’habitants de la bande, de se déplacer vers le sud en prévision d’une invasion terrestre attendue. Israël a imposé un siège à l’enclave densément peuplée, fermant la frontière et bloquant la nourriture, le carburant et l’électricité.

Le Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza et qui a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et d’autres gouvernements, le 7 octobre, a mené l’attaque la plus meurtrière jamais enregistrée contre Israël, qui a tué au moins 1 300 personnes. Les frappes de représailles d’Israël ont tué au moins 2 329 personnes à Gaza, selon les autorités.

« La plupart des habitants de Gaza essaient simplement de vivre leur vie de tous les jours », a déclaré Elagha. « Il est complètement incompris, complètement faux, de vouloir faire du mal aux Juifs – ce n’est ce qu’aucun d’entre nous ne veut. »

Israël a ordonné un « siège complet » de Gaza. Voici à quoi cela ressemble.

Zarefah Baroud dit que ses grands-parents ont été contraints de rejoindre des camps de réfugiés à Gaza lors de la création d’Israël en 1948. Soixante-quinze ans plus tard, dit-elle, la plupart de leurs descendants restent dans ou autour de ces camps de réfugiés.

Baroud, 24 ans, originaire de Seattle, est un associé des médias numériques du groupe de défense des musulmans américains pour la Palestine. Six membres de sa famille – une tante et cinq cousins ​​âgés de 9 à 18 ans – ont été tués lundi lors d’une frappe aérienne israélienne.

« Mes cousins ​​étaient beaux et si gentils », a-t-elle déclaré.

Elle venait de voir une vidéo sur Instagram dans laquelle un autre cousin était visible dans un hôpital. « C’est comme ça que nous l’avons découvert, car personne ne peut nous contacter », a-t-elle déclaré.

La seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant et a cessé de fonctionner mercredi, ont annoncé les autorités palestiniennes. La plupart des habitants du territoire dépendent désormais de l’énergie solaire et du carburant dont ils disposent.

La famille du premier ministre écossais, Humza Yousaf, est bouleversée par le sort de sa belle-famille, qui est bloqués à Gaza, leurs réserves de nourriture et d’eau étant presque épuisées. Les parents de sa femme vivent à Dundee mais s’étaient rendus à Gaza quelques jours avant les violences pour rendre visite à la mère malade de son beau-père.

Yousaf était interrogé jeudi à sa résidence officielle à Édimbourg lorsque sa femme est entrée dans la pièce en pleurant, a rapporté le Guardian. Elle avait vu un reportage sur une grève dans un quartier proche de celui où résidaient ses parents et n’avait pas pu les joindre.

Sa mère a finalement réussi à leur faire passer un message pour leur dire qu’ils n’avaient pas été touchés, a rapporté le Guardian.

Les survivants des ravages du Hamas en Israël racontent les horreurs qu’ils ont vues

Israa Almudallal, en Turquie, a tenté de contacter des membres de sa famille, sans grand succès. Les lignes téléphoniques sont coupées et les téléphones portables sont morts.

«J’ai essayé tous leurs numéros des millions de fois», a-t-elle déclaré en larmes.

Jeudi, elle a reçu un message WhatsApp lui annonçant qu’ils étaient en vie.

À son inquiétude s’ajoute un sentiment d’impuissance de ne pouvoir rien faire pour eux. «Pardonnez-moi», a-t-elle envoyé un message. Mais elle ne sait pas quand ni si il sera lu.

Abusalim, 34 ans, a eu des nouvelles de ses parents à Gaza « trois ou quatre fois » depuis samedi. Né dans le Strip, il a obtenu une bourse pour étudier aux États-Unis à l’âge de 16 ans. et vit maintenant à Washington.

Il était à Gaza pendant le conflit en 2014 qui a tué plus de 2 000 Palestiniens et des dizaines d’Israéliens. « Nous avons été déshumanisés pendant si longtemps qu’il semble désormais si simple de tuer des Palestiniens à Gaza », a-t-il déclaré.

Abusalim a déclaré que son père, âgé d’environ 80 ans, est partiellement paralysé après un accident vasculaire cérébral et a souffert de crises de diabète la semaine dernière faute de traitement. La mère d’Abusalim, la soixantaine, est aveugle.