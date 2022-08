Les pales d’éoliennes pourraient un jour être recyclées en oursons gommeux

Que ce passe-t-il Les scientifiques proposent de fabriquer des pales d’éoliennes à partir d’un nouveau matériau qui peut être recyclé en une myriade d’articles courants. Pourquoi est-ce important Il est difficile et coûteux de recycler des pales d’éoliennes standard en fibre de verre, de sorte que les équipements obsolètes finissent généralement dans une décharge.

Même l’énergie éolienne – sans doute le moyen le plus établi de générer de l’énergie respectueuse de l’environnement – a un talon d’Achille.

Les tours vertigineuses qui tirent leur énergie du vent sont surmontées d’énormes pales de turbine, et ces pales doivent être remplacées de temps en temps. Ainsi, une quantité considérable de vieux équipements doit être éliminée et, ces dernières années, les experts se sont demandé si une telle élimination répond aux critères écologiques.

Simplement, le souci est de savoir si les pales des éoliennes sont recyclables. Si ce n’est pas le cas, peut-être que le fait de jeter des lames hors d’usage dans des décharges annule en quelque sorte la durabilité présumée du système. Mais c’est une situation difficile. Ces lames sont généralement en fibre de verre, un matériau très difficile à couper, transporter et réutiliser dans d’autres choses.

Bien que certains experts aient réussi à recycler l’outil de récupération d’énergie, comme Start-up américaine Global Fiberglass Solutionsqui les a utilisés pour créer des matières premières d’impression 3D, les statistiques montrent que la plupart du tempsles artefacts sont simplement ajoutés aux tas de déchets qui émaner des gaz nocifs dans l’atmosphère et empiéter sur les habitats naturels de la faune. Pourquoi? C’est finalement moins cher.

Cependant, des scientifiques de la Michigan State University, lundi, ont proposé leurs plans d’une manière innovante de résoudre ce problème. Ils ont développé une nouvelle forme de matériau pour éolienne qui combine des fibres de verre avec des polymères d’origine végétale et synthétiques, qui font référence à de longues chaînes de molécules. Le mélange s’appelle une résine composite, et son battage médiatique réside dans le fait qu’il peut être recyclé beaucoup plus facilement que la fibre de verre pure.

Oh, et voici la meilleure partie : il peut également être transformé en délicieux oursons en gélatine.

“La beauté de notre système de résine est qu’à la fin de son cycle d’utilisation, nous pouvons le dissoudre, et cela le libère de n’importe quelle matrice dans laquelle il se trouve afin qu’il puisse être utilisé encore et encore dans une boucle infinie”, John Dorgan, un ingénieur chimiste de MSU, qui présentera les travaux de l’équipe lors de la réunion d’automne de l’American Chemical Society, a déclaré dans un communiqué de presse. “C’est l’objectif de l’économie circulaire.”

Transformer les turbines en friandises

Fondamentalement, la nouvelle résine de l’équipe peut être séparée en ses éléments constitutifs lorsque son travail en tant que structure d’éolienne est terminé. Surtout, cela signifie que les morceaux de fibre de verre difficiles à manipuler peuvent être retirés. Ensuite, le goop résultant peut être refondu dans de nouvelles éoliennes, ainsi qu’un grande variété d’autres matériaux. Et je veux dire large.

Cela dépend simplement des constituants du mélange que vous décidez de retirer et de manipuler.

Lorsque les chercheurs ont digéré la résine dans une solution alcaline, par exemple, ils ont reçu une substance acrylique qui peut être utilisée dans la fabrication de fenêtres et de feux arrière de voiture. Augmentez la température pendant la digestion et cela donne à la place un polymère super absorbant, souvent utilisé lors de la fabrication de couches.

Cette résine peut également se réincarner en tant que comptoirs domestiques lorsqu’elle est mélangée à divers minéraux. “Nous avons récemment fabriqué un lavabo de salle de bain avec la pierre de culture, nous savons donc que cela fonctionne”, a déclaré Dorgan. Et le matériau dissous peut également être combiné avec des plastiques, ce qui donne lieu à des articles plus luxueux, comme des housses d’ordinateurs portables et des outils électriques.

“Nous avons récupéré du lactate de potassium de qualité alimentaire et l’avons utilisé pour fabriquer des bonbons gommeux, que j’ai mangés”, a déclaré Dorgan. Vous n’êtes pas fan d’Haribo ? Ce produit chimique peut également être transformé en boissons pour sportifs comme Gatorade.

John Dorgan



Et si vous êtes dégoûté par l’idée de manger une version gommeuse ou une concoction de boisson fruitée construite à partir d’une vieille éolienne, Dorgan souligne qu ‘”un atome de carbone dérivé d’une plante, comme le maïs ou l’herbe, n’est pas différent d’un carbone atome issu d’un combustible fossile… tout cela fait partie du cycle global du carbone, et nous avons montré que nous pouvons passer de la biomasse sur le terrain à des matériaux plastiques durables et revenir aux denrées alimentaires.”

Cependant, il est également important de noter que jusqu’à présent, l’équipe n’a fabriqué qu’un prototype de son invention. Et pour passer du prototype au produit final, a expliqué Dorgan, il y a une petite limite : “Il n’y a pas assez de bioplastique que nous utilisons pour satisfaire ce marché, il doit donc y avoir un volume de production considérable mis en ligne si nous sommes va réellement commencer à fabriquer des éoliennes à partir de ces matériaux.”

Mais si cet obstacle est franchi, nous pourrions entrer dans une ère où nos étuis pour Macbook, nos câbles de recharge pour iPhone, nos ustensiles de cuisine robustes et même nos en-cas gélatineux sont mêlés aux restes d’une lame vétéran qui vivait autrefois dans les nuages.