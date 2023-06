Les Palaos demandent l’aide des États-Unis pour contrer les activités indésirables de la Chine et affirment leur engagement envers Taïwan

Le chef de la nation insulaire du Pacifique des Palaos a demandé l’aide des États-Unis pour aider à dissuader les « activités indésirables » de la Chine autour de ses côtes.

Le président des Palaos, Surangel Whipps Jr., a réaffirmé son engagement à maintenir des relations diplomatiques avec Taiwan.

Whipps a suggéré que son pays était puni pour avoir maintenu des relations diplomatiques avec Taïwan, citant une baisse significative du nombre de touristes chinois.

La nation insulaire du Pacifique des Palaos a besoin de l’aide des États-Unis pour dissuader les « activités indésirables » de la Chine autour de ses côtes, a déclaré jeudi son chef et a répété la détermination de son gouvernement à maintenir des relations diplomatiques avec Taiwan.

Le président des Palaos, Surangel Whipps Jr., a déclaré lors d’une conférence de presse à Tokyo que trois bateaux chinois avaient fait des entrées « non invitées » dans les eaux de son pays depuis son entrée en fonction en 2021, soulignant la nécessité d’un soutien supplémentaire des États-Unis pour renforcer la dissuasion contre le mouvement affirmé de la Chine dans la région. .

« Les États-Unis sont responsables de notre sécurité et nous les informons également que nous avons besoin qu’ils s’engagent et nous aident à dissuader toute activité indésirable », a déclaré Whipps.

Whipps a déclaré que des navires chinois semblaient mener des activités d’arpentage dans les eaux des Palaos « sans notre permission ». Il a dit qu’ils sont arrivés directement de Chine alors qu’ils s’approchaient très lentement des zones sensibles où existent des câbles à fibres optiques. Il a décrit l’activité comme « une violation de l’ordre international fondé sur des règles ».

La première chose que les autorités maritimes de Palau feraient dans de tels cas serait d’appeler les garde-côtes américains, mais ses unités sont basées à Guam et ne peuvent pas toujours venir à la rescousse, comme en cas de typhon, a-t-il déclaré.

LA CORÉE DU NORD LANCE DES MISSILES BALISTIQUES DANS LA MER DU JAPON, DISENT LES NATIONS VOISINES

Même si la présence de la Chine est importante pour l’économie et le tourisme des Palaos, la nation insulaire entretient toujours des relations diplomatiques avec Taïwan.

« Notre administration a clairement indiqué que nous ne sommes ennemis de personne, amis de tous », a déclaré Whipps. « Tant que nous sommes amis de Taïwan, nous acceptons que n’importe qui soit notre ami, mais cet ami ne peut pas nous dire que vous ne pouvez pas être l’ami de quelqu’un d’autre parce qu’il n’est pas notre ami. »

Whippes a suggéré que son pays était puni pour avoir maintenu des relations diplomatiques avec Taïwan, citant la forte baisse du nombre de touristes chinois, qui représentaient environ les deux tiers du tourisme des Palaos jusqu’à la fin des années 2010, à près de zéro.

« Nous continuerons d’être un allié solide et un ami de Taiwan », a déclaré Whipps Jr. « Tant que je serai président, je ne changerai pas. »

Les États-Unis et leur allié le Japon, ainsi que l’Australie, ont intensifié leur coopération et leur engagement économiques et sécuritaires dans la région du Pacifique face à l’activité de plus en plus affirmée de la Chine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Premier ministre Fumio Kishida, lors de ses entretiens jeudi avec Whipps, a promis le soutien japonais à la promotion du tourisme des Palaos, au renforcement des infrastructures et à d’autres domaines, tout en renforçant la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays.

Au cours de sa visite au Japon, Whipps a également visité la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi détruite par le tsunami pour voir sa préparation pour un rejet prévu d’eaux usées radioactives traitées dans l’océan Pacifique cet été. Il a dit qu’il faisait confiance aux mesures de sécurité du Japon et s’était senti rassuré après avoir visité l’usine et la région de première main.

Le plan a fait face à de vives protestations de la part des communautés de pêcheurs locales préoccupées par la sécurité et les atteintes à la réputation. Les pays voisins, dont la Corée du Sud, la Chine et un certain nombre de pays insulaires du Pacifique, ont également soulevé des problèmes de sécurité.

Les responsables japonais affirment que l’eau est testée, diluée avec des quantités massives d’eau de mer avant d’être rejetée en mer pendant des décennies, ce qui la rend inoffensive pour les personnes et la vie marine. Certains scientifiques respectés affirment que l’impact de l’exposition à long terme et à faible dose aux radionucléides est inconnu et que la libération devrait être retardée.