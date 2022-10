Les Pakistanais espèrent que Sunak poussera l’Inde sur la résolution du Cachemire

Commentez cette histoire Commentaire

GUJRANWALA, Pakistan – Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a embrassé son héritage indien et hindou, mais il a également des racines dans le Pakistan actuel, dans la ville de Gujranwala, où ses grands-parents paternels vivaient pendant la domination coloniale britannique. La ville a connu certaines des émeutes sectaires les plus meurtrières lors de la partition de 1947 qui a séparé l’Inde et le Pakistan de l’ancien Empire britannique.

Aujourd’hui, de nombreux habitants de Gujranwala, un centre industriel de la province orientale du Pendjab, le long de la frontière avec l’Inde, affirment que le nouveau dirigeant britannique est particulièrement bien placé pour faire pression en faveur d’une solution à la crise du Cachemire – le principal point de discorde entre les deux rivaux sud-asiatiques.

Le grand-père de Sunak, Ramdas Sunak, et sa grand-mère Suhag Rani ont vécu à Gujranwala jusqu’en 1935 et bien que la plupart des habitants de la ville n’aient aujourd’hui aucun souvenir de ces jours lointains, ils disent qu’ils se réjouissent de la victoire du politicien de 42 ans.

Ils espèrent que les relations diplomatiques entre le Pakistan et la Grande-Bretagne s’amélioreront sous Rishi Sunak, qui est devenu mardi le plus jeune Premier ministre britannique.

C’est une “question de bonheur” que certains des ancêtres du nouveau Premier ministre britannique soient originaires d’ici, a déclaré Omar Ali, un lutteur – un sport qui a rendu Gujranwala célèbre dans le monde entier.

Le professeur d’université Khurram Shehzad a déclaré qu’il espérait que Sunak travaillerait non seulement pour renforcer les relations entre le Pakistan et la Grande-Bretagne, mais aussi pour apporter une “nouvelle ère de succès” au Pakistan et à l’Inde.

Les autorités de la ville affirment que la plupart des documents ont été détruits lors de la violence sectaire entourant la partition, et qu’il n’y a aucune preuve de l’endroit exact où vivait le grand-père de Sunak – bien que la croyance populaire pointe vers Machli Bazaar, où vivait autrefois la plupart de la communauté hindoue de la ville.

Un temple hindou abandonné témoigne de la vie de la communauté ici avant que la partition ne force une migration massive vers l’Inde.

Le nom, Machli Bazaar, se traduit approximativement par “marché aux poissons” et le quartier est connu pour sa délicieuse cuisine et ses restaurants. Des foules d’amateurs de gastronomie visitent chaque année – et pas seulement pour le poisson frit mais aussi pour d’autres délices.

La nomination de Sunak “est un honneur pour nous et pour notre ville, et nous espérons que dans les prochains jours les relations diplomatiques entre le Pakistan et la Grande-Bretagne s’amélioreront”, a déclaré Hafiz Umar, dont la famille a une longue histoire à Machli Bazar.

“Il semble que la priorité de Rishi Sunak sera de gérer les défis économiques chez lui, mais nous espérons qu’il tentera également de résoudre le problème du Cachemire, qui est la principale cause de la rupture entre le Pakistan et l’Inde”, a déclaré Musarrat Jamshed Cheema, un gouvernement du Pendjab. porte-parole.

Le Pakistan et l’Inde ont une histoire de relations amères et ont mené deux de leurs trois guerres sur la région contestée de l’Himalaya, qui est divisée entre eux mais revendiquée par les deux dans son intégralité. Sunak n’a pas été publiquement franc sur la question du Cachemire. Son poste de Premier ministre sera probablement dominé chez lui par une crise économique qui a laissé des millions de personnes dans le pays se débattre pour payer leurs factures alimentaires et énergétiques et à l’étranger avec la guerre en cours en Ukraine et comment aborder les relations avec la Chine.

Du Pendjab, les grands-parents de Sunak ont ​​déménagé en Afrique de l’Est à la fin des années 1930, avant de finalement s’installer au Royaume-Uni dans les années 1960. Sunak est né en 1980 à Southampton sur la côte sud de l’Angleterre.

Dans l’Inde voisine, où des millions de personnes ont célébré lundi Diwali, une fête hindoue qui symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, beaucoup sont frappés par le succès de Sunak en tant que plus jeune premier ministre britannique et le revendiquent comme le leur.

Ils soulignent également une autre des associations de Sunak avec l’Inde – il est marié à Akshata Murty, dont le père est le milliardaire indien NR Narayana Murthy, fondateur du géant de la technologie Infosys.

Après la nomination de Sunak, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif s’est adressé à Twitter pour offrir ses meilleurs vœux.

“Félicitations à @RishiSunak pour sa nomination à la tête du Parti conservateur et prochain Premier ministre du Royaume-Uni. J’ai hâte de travailler avec lui pour faire avancer les intérêts communs et approfondir davantage le partenariat durable », a déclaré Sharif.

Le Premier ministre indien Narendra Modi n’a pas tardé à offrir ses félicitations. “Alors que vous devenez Premier ministre britannique, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration sur les problèmes mondiaux et de mettre en œuvre la feuille de route 2030. Spécial Diwali souhaite le” pont vivant “des Indiens du Royaume-Uni, alors que nous transformons nos liens historiques en un partenariat moderne “, a déclaré Modi. .