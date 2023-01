Les pairs s’apprêtent à ralentir les tentatives d’abolition de milliers de lois européennes

Les membres de la Chambre des lords se préparent à ralentir les tentatives de suppression de milliers de textes législatifs de l’Union européenne, avec quelques avertissements : il n’y a aucune chance que le projet de loi soit adopté d’ici la fin de l’année comme promis.

Ministres ont promis de revoir environ 4 000 textes de loi de l’UE qui découlent de l’adhésion de la Grande-Bretagne au bloc, et ont fixé une date limite à la fin de l’année pour décider lesquels conserver.

Une telle décision pourrait marquer l’une des plus grandes campagnes de déréglementation d’une génération, mais des pairs et des experts de groupes d’entreprises, de syndicats et de campagnes environnementales ont tous averti qu’un tel délai n’est pas pratique.

Chris Fox, le porte-parole des affaires libéral-démocrate aux Lords, a déclaré au Guardian: «Ces réglementations concernent la sécurité électrique, les normes alimentaires, la pureté de l’eau. Il existe des milliers de ces lois et le gouvernement prévoit de toutes les jeter en l’air.

“Il n’y a tout simplement pas la puissance législative nécessaire pour respecter le délai fixé par le gouvernement à ce sujet.”

Robin Hodgson, président conservateur du comité d’examen de la législation secondaire du Lords – qui jouera un rôle important dans l’examen du projet de loi, a déclaré: “Nous sommes très préoccupés par ce que cela va signifier en termes de charge de travail et de praticabilité.”

Lord Hodgson a ajouté: “Nous risquons de ramener de nombreuses lois européennes au Royaume-Uni et de les modifier sans aucun contrôle parlementaire, et ce n’est pas ce que la plupart des gens entendent par” reprendre le contrôle “.”

En vertu de la législation, qui a été lancée en septembre, le gouvernement doit soit transcrire des milliers de réglementations individuelles dans la législation britannique, soit les voir se terminer d’ici la fin de l’année.

Les ministres ont été avertis que la révision de chacune de ces règles, qui comprennent tout, du droit à 20 jours de congés payés aux principes sous-tendant la réglementation en matière de sécurité alimentaire, nécessiterait des centaines de fonctionnaires.

Ils sont également susceptibles de se heurter à de longues négociations au sein des Lords, où les pairs travaillistes et libéraux démocrates se préparent à lancer un catalogue d’amendements. Cependant, étant donné que le gouvernement a le pouvoir de fixer le calendrier du vote sur la législation, les ministres pourraient toujours forcer leurs pairs à décider de soutenir ou non le projet de loi d’ici la fin de l’année.

Les départements ont la possibilité de repousser la date limite jusqu’en 2026 pour toute réglementation qu’ils supervisent. Les temps signalé plus tôt cette semaine que trois ministères – le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle, le ministère des Transports et le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales – devraient tous utiliser ce pouvoir.

Mais Downing Street a insisté mardi sur le fait qu’il s’en tenait à l’échéance de la fin de l’année. Un porte-parole a déclaré: “Il n’est pas prévu de modifier l’échéance de 2023 dans le projet de loi retenu sur la législation de l’UE.”

Malgré cela, les experts avertissent que le pays est confronté à un désastre si le gouvernement poursuit ses plans actuels, compte tenu du peu d’examen qu’ils ont été accordés. Le Financial Times dévoilé en novembre que les ministres avaient découvert que 1 400 textes législatifs supplémentaires seraient touchés, au lieu des 2 400 initialement estimés.

Tim Sharp, responsable principal des politiques en matière de droits du travail au Trades Union Congress, a déclaré: «Il n’est pas clair pour moi que le gouvernement connaisse réellement toute la législation qui pourrait être potentiellement affectée.

«Nous sommes préoccupés par les droits de la maternité, les congés payés, la législation sur la santé et la sécurité. C’est un travail énorme de déterminer quelles réglementations ils veulent conserver, lesquelles ils veulent changer et lesquelles ils veulent abandonner.