La répression est intervenue après un important rapport sur l’influence russe dans la vie publique britannique – Roger Harris

Les pairs pourront conduire « un entraîneur et des chevaux » à travers une nouvelle répression de leurs revenus extérieurs qui a été introduite à la suite d’un rapport majeur sur l’influence russe dans la vie publique britannique, ont averti les militants.

Cela vient après que The Telegraph a révélé comment un pair, Lord Barker of Battle, avait pu gagner 6 millions de livres sterling d’une société liée à un allié du président russe, Vladimir Poutine, sans avoir à déclarer la somme aux autorités des seigneurs.

Le comité de conduite des Lords a publié la semaine dernière de nouvelles règles sur les revenus extérieurs des pairs en exercice qui les obligent à divulguer combien ils sont payés et la source du paiement s’il provient d’un « État étranger, une organisation qui pourrait être considérée par un membre du public devant être détenu ou contrôlé par un État étranger [or] une personne ayant un statut officiel dans un État étranger et agissant à ce titre « .

Cependant, les règles excluent les avocats qui siègent aux Lords et pourraient avoir des clients ayant des liens avec des puissances étrangères, ainsi que – ont déclaré les militants – offrant suffisamment d’occasions aux pairs de contester si certains paiements doivent être divulgués.

Interrogé sur la question de savoir si les nouvelles réformes auraient affecté l’entrée de Lord Barker en 2019, Bob Seely, un fervent critique de l’influence russe dans la politique britannique, a déclaré: « Je ne vois pas comment cela change la déclaration de Lord Barker.

«Ce que nous devons faire, c’est mettre en place des mesures dans lesquelles le public aura confiance et non dans les maisons de transition.

«Nous devons pouvoir avoir des entreprises étrangères – même lorsqu’elles prétendent être privées – comme Huawei, ou des mandataires qui sont susceptibles d’agir au nom de dirigeants étrangers comme Vladmir Poutine. Nous avons besoin d’une loi sur le lobbying étranger, en particulier en ce qui concerne à l’influence secrète chinoise et russe qui est un problème, qui existe et qui doit être contesté et traité. «

Sam Armstrong, directeur des communications de la Henry Jackson Society, a déclaré: «Cette faille est si flagrante qu’un étudiant de première année en droit pourrait conduire un entraîneur et des chevaux à travers. Les nouvelles règles n’auraient pas attrapé une fraction du maximum. cas flagrants ces dernières années. «

Lord Barker a déclaré sa position de « directeur non exécutif indépendant du groupe EN + » lors de son inscription au registre des intérêts des membres de la Chambre des Lords jusqu’en février 2019, date à laquelle il a pris un congé.

Le pair a déclaré au Telegraph en septembre que « seule une très petite proportion » des 6 millions de livres sterling qu’il avait été payé par EN + – qui a des liens avec l’allié de Poutine Oleg Deripaska – cette année-là était liée aux deux premiers mois de 2019, alors qu’il était actif. pair. Il a également déclaré qu ‘ »aucune de ma rémunération ne se rapporte en aucune façon à l’appartenance à la Chambre des lords ».

Annonçant les changements, le comité, présidé par Lord Mance, a déclaré qu’il « examinera plus avant si les Membres devraient être tenus d’enregistrer plus en détail le niveau de tous les revenus extérieurs ainsi que la source de ces revenus avant de faire des recommandations plus larges ».

Cependant, un porte-parole de la Chambre des Lords a souligné que « contrairement aux députés, les membres de la Chambre des Lords ne sont pas salariés et sont encouragés à poursuivre leur carrière lorsqu’ils rejoignent la Chambre afin de mettre ces connaissances et cette expérience au service de l’examen de la législation » .

Dans son rapport sur la Russie au début de cette année, la commission du renseignement et de la sécurité du Parlement a déclaré: « Il est à noter qu’un certain nombre de membres de la Chambre des lords ont des intérêts commerciaux liés à la Russie ou travaillent directement pour de grandes entreprises russes liées à l’État russe.

« Ces relations doivent être soigneusement examinées, étant donné le potentiel de l’Etat russe de les exploiter. »

Le comité de conduite de la Chambre des lords a été sollicité pour commentaires.